Dù 20h chương trình mới chính thức bắt đầu, từ chiều 24/11, đông đảo người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, đã có mặt tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội), xếp hàng chờ làm thủ tục vào sân và tranh thủ check-in trước giờ diễn.

Tối nay (24/11), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội), dự kiến thu hút khoảng 50.000 đại biểu, khán giả.

Ghi nhận từ chiều tối cùng ngày, dù còn nhiều giờ nữa chương trình mới khai màn, khu vực bên ngoài sân vận động đã có đông người dân đổ về. Nhiều khán giả chủ động đến sớm để hoàn tất các thủ tục, tìm đúng khu vực vào sân và tránh cập rập khi lượng người đổ về ngày càng đông.

Không khí trước giờ diễn trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của nhiều nhóm bạn trẻ

Không ít người tranh thủ chụp ảnh, check-in cùng bạn bè, lưu lại những khoảnh khắc trước khi bước vào đêm hội âm nhạc và văn hóa quy mô lớn

Các bạn trẻ đã tranh thủ có mặt từ sớm trong sân vận động

Người dân mặc áo có in tiêu ngữ cùng khăn quàng hình cờ đỏ sao vàng

Ban tổ chức khuyến cáo khán giả chủ động đến sớm, lựa chọn lộ trình phù hợp, theo dõi sơ đồ chỉ dẫn, vào đúng cổng và khu vực khán đài ghi trên vé; đồng thời tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng và tình nguyện viên.

Chương trình thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham dự

Các bạn trẻ tranh thủ chụp những bức ảnh ghi lại kỷ niệm

Những lá cờ đỏ sao vàng được chuẩn bị tại các hàng ghế

Dù thời tiết lạnh nhưng ai cũng vô cùng háo hức

“Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật tiêu biểu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam. Chương trình hướng tới tôn vinh những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc, khẳng định vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đêm diễn kéo dài khoảng 2 tiếng, quy tụ nhiều nghệ sĩ thuộc các thế hệ. Bên cạnh những tên tuổi gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh, chương trình còn có sự góp mặt của Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Noo Phước Thịnh, Đức Phúc, Erik, Phương Mỹ Chi, Hương Tràm, Quốc Thiên...

Đáng chú ý, bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn có màn trình diễn pháo hoa với tổng thời lượng dự kiến 17 phút, hứa hẹn tạo nên điểm nhấn trên bầu trời Mỹ Đình.

Do chương trình diễn ra ngoài trời vào buổi tối, thời tiết Hà Nội khá lạnh, khán giả được khuyến nghị mặc đủ ấm để bảo đảm sức khỏe. Ban tổ chức cũng khuyến khích người tham dự lựa chọn áo dài, trang phục truyền thống các dân tộc hoặc trang phục mang họa tiết, biểu tượng văn hóa Việt Nam, góp thêm sắc màu cho đêm hội.