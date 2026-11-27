Căn bếp 5 sao của gần 80.000 bò sữa TH true MILK luôn tỏa ra mùi thơm đặc trưng nhờ món thức ăn ủ chua - chìa khóa kích thích vị giác các cô bò sữa.

‏Tại Cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới của Tập đoàn TH, nguyên liệu ủ chua là thành phần quan trọng, để mỗi bữa ăn của các cô bò sữa ngon hơn, dễ tiêu hóa hơn, từ đó góp phần cho ra dòng sữa tươi sạch đạt tiêu chuẩn quốc tế.‏

‏Thức ăn của bò sữa TH được phối trộn từ 12-16 nguyên liệu. Bên cạnh các loại thức ăn thô xanh được dùng ăn tươi như ngô, cao lương, hướng dương kết hợp hợp cùng các loại thức ăn tinh, vitamin và khoáng thì nguyên liệu ủ chua là không thể thiếu để tạo nên những bữa ăn thơm ngon đặc trưng.

‏Thức ăn cho bò sữa tại trang trại của Tập đoàn TH được kết hợp từ 12-16 nguyên liệu.

‏Quy trình ủ chua nghiêm ngặt‏

‏Chị Trần Thị Thảo - Quản lý Trung tâm Thức ăn 2 - Công ty CP Thực phẩm sữa TH, Tập đoàn TH giải thích: Về bản chất, ủ chua thức ăn là quá trình lên men kỵ khí, trong đó vi khuẩn lactic chuyển hóa carbohydrate hòa tan thành axit lactic, làm giảm pH và ổn định nguyên liệu, giúp bảo quản và duy trì giá trị dinh dưỡng của thức ăn. ‏

‏"Một cách gần gũi, quá trình này có nhiều điểm tương đồng với kỹ thuật muối dưa truyền thống của người Việt" - chị Thảo so sánh. ‏

‏Chị cho biết, quy trình ủ chua tại các Trung tâm chế biến thức ăn cho bò sữa TH gồm 8 bước, ‏‏từ chuẩn bị cho đến quá trình đưa nguyên liệu lên hố ủ, đầm nén và nghiệm thu đóng hố (khối lượng nguyên liệu, mật độ đầm nén, quy cách đóng hố chuẩn...)‏‏.‏‏ Hiện trang trại TH chủ yếu ủ chua ngô và cỏ Mombasa - hai loại cây nguyên liệu có diện tích trồng lớn, có thể dùng làm nguồn thức ăn dự trữ quanh năm cho đàn bò. (Riêng cỏ Mombasa, TH hiện trồng tập trung hơn 2.200 ha, theo số liệu từ Liên minh Kỷ lục thế giới).‏

‏Khi vừa thu hoạch, cây trồng vẫn tiếp tục hô hấp và các vi sinh vật tự nhiên còn hoạt động. Việc đưa nguyên liệu vào hố ủ nhanh chóng sẽ ngăn ngừa sự phát triển của nấm mốc và vi khuẩn có hại. Bên cạnh đó, hàm lượng vật chất khô của nguyên liệu phải đạt chuẩn trước khi đưa vào ủ giúp đảm bảo điều kiện lên men thuận lợi, hạn chế thất thoát dinh dưỡng, giảm nguy cơ phát triển nấm mốc và vi sinh vật không mong muốn, từ đó duy trì chất lượng và duy trì chất lượng, giá trị dinh dưỡng của nguyên liệu sau ủ.

‏‏Thu hoạch ngô, cỏ tại cánh đồng để chuẩn bị cho ủ chua.

‏Tiếp theo, nguyên liệu được đưa vào hố ủ theo từng lớp rồi được đầm nén chặt nhằm đẩy toàn bộ không khí ra ngoài và quá trình lên men lactic bắt đầu. Vi khuẩn lactic, đường và tinh bột trong ngô, cỏ chuyển hóa thành axit lactic - vừa giúp làm mềm chất xơ, vừa ức chế vi sinh vật có hại. Đến đây thành phẩm bắt đầu "chín" và tỏa mùi thơm lên men đặc trưng.

‏‏Xe chuyên dụng chở nguyên liệu lên hố ủ, đổ xuống rồi dùng chính sức nặng của xe để đầm và nén. Mỗi hố ủ cao như một quả đồi nhỏ chứa đầy cỏ mombasa tươi đã được cắt nghiền, tỏa mùi hương thơm ngai ngái....‏

‏Sau 60 đến 90 ngày, hố ủ chua sẽ được mở ra để sử dụng. Trước khi đưa thành phẩm vào phối trộn, thức ăn ủ chua cần được đánh giá nghiệm ngặt từ cảm quan cho đến phân tích chỉ tiêu dinh dưỡng. Thành phẩm sau ủ chua cần có màu vàng tươi, mùi thơm lên men đặc trưng và mềm xốp hơn do chất xơ đã được làm mềm trong quá trình ủ. Tiếp đó, các kỹ sư chất lượng sẽ lấy mẫu kiểm tra chỉ số pH. PH phải từ 3,8 – 4,5 mới là đạt chuẩn. Đặc biệt, công nhân chỉ mở hố và khai thác đúng lượng thức ăn vừa đủ cho từng bữa, tuyệt đối không lấy dư để tránh nguyên liệu bị giảm chất lượng khi tiếp xúc với không khí.

‏Thành phẩm sau ủ chua đạt chuẩn có màu vàng tươi, mùi thơm lên men đặc trưng.

‏Từ thực đơn hoàn chỉnh đến dòng sữa tươi sạch tiêu chuẩn quốc tế‏

‏Bên cạnh vai trò bảo quản và lưu trữ thức ăn thô xanh, quá trình ủ chua ngô, cỏ hỗ trợ bò tiêu hóa tốt hơn nhờ chất xơ được làm mềm. Đặc biệt, mùi thơm lên men của thức ăn ủ chua kích thích vị giác tạo cảm giác ngon miệng hơn cho các cô bò tại trang trại. Để phục vụ cho đàn bò sữa quy mô lớn, mỗi năm trung tâm thức ăn tiến hành ủ chua khoảng 250.000 tấn.

‏Thức ăn cho bò được phối trộn từ 12 - 16 loại nguyên liệu. Trong ảnh, hướng dương vừa thu hoạch đang được đổ vào máy trộn cho một cữ ăn của đàn bò sữa vào giữa tháng 11.2026

‏Từ thức ăn ủ chua kết hợp cùng thức ăn thô xanh tươi, rơm khô, cỏ Alfalfa giàu đạm, bột ngô, bột mì, vitamin và khoáng chất, TH áp dụng công nghệ phối trộn khẩu phần hoàn chỉnh (TMR). Nhờ hệ thống phần mềm quản lý và mô hình hóa hiện đại, thực đơn được cá thể hóa cho 12 nhóm bò khác nhau (bò cạn sữa, bò sắp sinh, bò cho sữa theo từng mức năng suất...). Việc này giúp từng cô bò hấp thu dinh dưỡng tối ưu, phát huy tối đa tiềm năng di truyền và giữ ổn định các chỉ tiêu chất lượng sữa như đạm, béo, tế bào somatic (SCC).

‏Chuyên gia đánh giá chất lượng nguyên liệu thức ăn cho bò sữa.

‏Đáng chú ý, khẩu phần ăn của các cô bò không chỉ được tối ưu với mục đích nhằm tăng khả năng tiêu hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng thức ăn mà đồng thời góp phần giảm cường độ phát thải khí metan trên mỗi đơn vị sản phẩm. Đây chính là dinh dưỡng chính xác được Tập đoàn TH áp dụng trong hệ thống quản trị đàn bò hiện nay, và cũng là một mắt xích quan trọng trong nỗ lực cải thiện sức khỏe vật nuôi – một giải pháp quan trọng cho khí hậu.‏

‏Sau khi phối trộn, thức ăn cho các cô bò sẽ được đưa tới trang trại chăn nuôi bò sữa – nơi Tập đoàn TH ứng dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới từ EU và các nước G7 như công nghệ quản lý đàn bò thông qua hệ thống phần mềm Afifarm (Israel), công nghệ quản lý đàn của Uniform Agri (Hà Lan), quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand, lập khẩu phần thức ăn (One One, DNS), quy trình sản xuất nước sạch Amiad Israel…‏

‏Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH true MILK là mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị khép kín từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch của TH.

‏Tiếp theo, hệ thống vắt sữa tự động – khép kín – vi tính hóa, giúp đưa dòng sữa có chất lượng tốt nhất đến Nhà máy Chế biến sữa tươi sạch TH true MILK. Đây là nhà máy chế biến sữa tươi lớn hàng đầu Đông Nam Á với những dây chuyền, quy chuẩn công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, có nhiệm vụ chế biến, đóng gói các dòng sản phẩm sữa tươi sạch và các sản phẩm từ sữa tươi để từ đó phân phối ra thị trường.‏

‏Chính sự đầu tư đồng bộ, chuẩn xác trong từng mắt xích đã tạo nên nền tảng vững chắc để TH tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ sữa thế giới. Cuối tháng 9 vừa qua, sáu năm sau lần đầu xác lập, Tập đoàn TH tiếp tục được Liên minh Kỷ lục Thế giới (World Records Union) chứng nhận danh hiệu "Cụm trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao với quy trình khép kín lớn nhất thế giới". Kỷ lục được giữ vững trong khi cụm trang trại tại Nghệ An không ngừng nâng cấp: số hóa toàn chuỗi bằng AI, Big Data, IoT; vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn và đạt trạng thái trung hòa carbon.‏