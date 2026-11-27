Các loại bánh mì và cà phê được bán tại quầy hàng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ không quá 40.000 đồng/món

Lễ hội ẩm thực quy tụ hơn 200 thương hiệu

Sáng nay (27/11), Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Quốc tế Hà Nội (Hanoi Firebeat World Festival 2026) chính thức khai mạc tại khu vực Sân Nam, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Diễn ra trong 3 ngày, từ 27-29/11, trên diện tích 43.000 m2, lễ hội quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực cùng khoảng 100 đầu bếp, nghệ nhân, trong đó có 30 đầu bếp quốc tế đến từ 21 quốc gia.

Chef Don David - Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực Châu Á và Đông Âu sẽ cùng các đầu bếp quốc tế đưa món ngon năm châu đến Firebeat 2026.

Với chủ đề “Bừng vị năm châu - Chung nhịp toàn cầu”, không gian lễ hội được chia thành 5 phân khu, giới thiệu từ những món ăn truyền thống của Hà Nội như phở, bún chả, chả cá, bánh cuốn, cà phê trứng đến các món nướng đặc trưng của nhiều quốc gia trên thế giới.

Bên cạnh các màn trình diễn chế biến món ăn, lễ hội còn tổ chức giải vô địch BBQ quốc tế, đại nhạc hội và các lớp học nấu ăn dành cho khách tham quan. Du khách cũng có cơ hội trải nghiệm không gian ẩm thực trên khinh khí cầu và mô hình đoàn tàu ẩm thực nặng 70 tấn.

Đáng chú ý, trong số các thương hiệu góp mặt tại lễ hội lần này có Tập đoàn Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Tuy nhiên, thay vì mở gian hàng thông thường, Trung Nguyên mang đến sự kiện một chiếc xe bán cà phê và bánh mì mang thương hiệu Speed Coffee.

Xe bán cà phê lưu động của Tập đoàn Trung Nguyên tại Hanoi Firebeat World Festival 2026. Ảnh: Thùy Dương

Đây là mô hình kinh doanh cà phê theo hình thức lưu động được Trung Nguyên đưa vào vận hành từ năm nay. Thay vì phục vụ khách hàng tại các cửa hàng cố định, thương hiệu này sử dụng xe tải được cải tạo thành điểm bán hàng, tích hợp khu vực pha chế đồ uống và chế biến đồ ăn ngay trên xe.

Mô hình này cho phép thương hiệu linh hoạt tiếp cận khách hàng tại nhiều địa điểm khác nhau, đặc biệt là những nơi tập trung đông người như các lễ hội, hội chợ, triển lãm hay sự kiện ngoài trời.

Speed Coffee là mô hình kinh doanh kiểu mới của Trung Nguyên. Ảnh: Thùy Dương

Theo bảng thực đơn được niêm yết tại điểm bán, hai dòng sản phẩm chủ đạo của mô hình kinh doanh này là cà phê và bánh mì – những món ăn, thức uống quen thuộc của người Việt Nam.

Trong đó, cà phê đen đá có giá 25.000 đồng/ly, cà phê sữa đá giá 28.000 đồng/ly và cà phê muối giá 35.000 đồng/ly. Ba loại bánh mì được phục vụ tại đây gồm bánh mì gà nướng giá 30.000 đồng, bánh mì thịt nướng và bánh mì thịt viên nướng đồng giá 35.000 đồng.

Ngoài cà phê, thực đơn còn có các loại đồ uống như matcha yến mạch, cacao yến mạch, chanh dây nhiệt đới, hibiscus chanh dây với mức giá 35.000 đồng/ly.

Thương hiệu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng bán các combo kết hợp cà phê và bánh mì với mức giá dao động từ 50.000-55.000 đồng.

Menu của Speed Coffee chủ yếu là các loại đồ uống, đồ ăn thuận tiện để mang đi. Ảnh: Thùy Dương

Bên trong tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Trung tâm Triển lãm Việt Nam - nơi chiếc xe bán cà phê của Trung Nguyên xuất hiện lần này là công trình do Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ đầu tư.

Được khởi công vào ngày 30/8/2024 và khánh thành vào ngày 19/8/2025, công trình có tổng diện tích hơn 90 ha, được Vingroup giới thiệu là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và nằm trong nhóm 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.

Điểm nhấn kiến trúc của tổ hợp là nhà triển lãm Kim Quy với hệ mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56 m, lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy trong truyền thuyết gắn liền với vùng đất Cổ Loa.

Kể từ khi đi vào hoạt động, Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã trở thành địa điểm tổ chức nhiều sự kiện, hội chợ, triển lãm và chương trình giải trí quy mô lớn tại Hà Nội.