Ra đời vì thiếu một loại nguyên liệu, món đồ uống này đã được ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán tại thị trường Mỹ và Trung Quốc.

Bên cạnh những ly cà phê phin truyền thống, cà phê sữa đá, tại các cửa hàng Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, thực khách còn có thể thưởng thức một món đồ uống đã có lịch sử hơn 80 năm tại Việt Nam. Đó là cà phê trứng - một trong những thức uống đặc trưng của ẩm thực Hà Nội.

Cà phê trứng là một trong đồ uống có trong menu tại cửa hàng cà phê của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Không chỉ phục vụ khách hàng trong nước, Trung Nguyên Legend còn đưa món đồ uống này vào thực đơn tại các cửa hàng ở nước ngoài ngay từ những ngày đầu mở rộng hệ thống kinh doanh quốc tế.

Tháng 9/2022, khi khai trương không gian Thế giới cà phê Trung Nguyên Legend đầu tiên tại Thượng Hải (Trung Quốc), doanh nghiệp đã giới thiệu cà phê trứng cùng nhiều thức uống đặc trưng của Việt Nam. Theo công bố của Trung Nguyên Legend, cà phê trứng, cà phê phin truyền thống và cà phê sữa đá là những món đồ uống được giới trẻ Trung Quốc yêu thích lựa chọn.

Một năm sau, vào tháng 9/2023, khi khai trương cửa hàng nhượng quyền đầu tiên tại Mỹ, Trung Nguyên Legend tiếp tục đưa cà phê trứng vào thực đơn, bên cạnh những thức uống kết hợp cà phê với các nguyên liệu như gừng, dừa.

Món cà phê được khuyến nghị thưởng thức trong vòng 10 phút

Trên trang giới thiệu sản phẩm, Trung Nguyên Legend công bố khá chi tiết về thành phần, tỷ lệ nguyên liệu, nhiệt độ phục vụ và cách thưởng thức món cà phê trứng.

Ngoài cà phê rang xay Chế Phin 1 và trứng gà ta, thương hiệu còn sử dụng nhiều nguyên liệu khác như gừng tươi, kem béo, syrup vanilla và bột ca cao để tạo nên hương vị riêng cho thức uống này.

Đáng chú ý, Trung Nguyên Legend đưa ra tỷ lệ thành phần khuyến nghị cho một ly cà phê trứng là 20% cà phê, 70% hỗn hợp nguyên liệu gồm trứng, gừng và 10% thành phần tạo độ béo, ngọt.

Mỗi ly có dung tích khoảng 186 ml, nhiệt độ thành phẩm từ 55-60 độ C. Để cảm nhận hương vị của thức uống, thực khách được khuyến nghị thưởng thức trong vòng 10 phút sau khi pha chế.

Cà phê trứng được khuyến nghị thưởng thức trong vòng 10 phút sau khi pha chế

Thương hiệu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng đưa ra hướng dẫn riêng về cách uống cà phê trứng. Thay vì khuấy đều ngay từ đầu, thực khách được hướng dẫn dùng thìa nếm lớp kem trứng phía trên, sau đó khuấy khoảng một nửa lượng trứng hòa quyện với cà phê rồi uống một ngụm sâu. Món đồ uống này còn có thể được thưởng thức cùng bánh quy trà xanh.

Ra đời từ sự khan hiếm sữa tươi 80 năm trước

Không phải là thức uống do Trung Nguyên Legend sáng tạo, cà phê trứng đã xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1946 và gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Văn Giảng, người từng làm việc tại khách sạn Metropole Hà Nội (nay là Sofitel Legend Metropole Hanoi).

Trong bài viết giới thiệu về cà phê trứng Việt Nam vào tháng 4/2025, Michelin Guide cho biết vào những năm 1940, khi sữa tươi còn khan hiếm tại Việt Nam, ông Nguyễn Văn Giảng đã nảy ra ý tưởng sử dụng lòng đỏ trứng để thay thế nguyên liệu này trong quá trình pha chế cà phê.

Cà phê trứng gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Văn Giảng

Lòng đỏ trứng được đánh bông cùng đường, tạo thành lớp kem mềm mịn phủ trên bề mặt ly cà phê Robusta. Vị ngọt và béo ngậy của trứng giúp cân bằng vị đắng đặc trưng của cà phê, tạo nên hương vị khác biệt.

Sau khi ông Nguyễn Văn Giảng mở quán cà phê riêng, thức uống này dần trở nên phổ biến tại Hà Nội. Nhiều quán cà phê sau đó cũng đưa cà phê trứng vào thực đơn với những biến tấu riêng về nguyên liệu và cách pha chế.

Trải qua 80 năm, từ một thức uống ra đời trong hoàn cảnh thiếu thốn nguyên liệu, cà phê trứng đã trở thành một trong những đặc sản ẩm thực của Thủ đô, được nhiều trang du lịch, ẩm thực quốc tế giới thiệu đến du khách khi đặt chân tới Việt Nam.

Đến nay, ngay tại khách sạn Metropole Hà Nội - nơi ghi dấu sự ra đời của cà phê trứng - thực khách vẫn có thể thưởng thức món đồ uống này. Cà phê được phục vụ trong những chiếc cốc giữ ấm bằng nến để duy trì nhiệt độ trong suốt quá trình thưởng thức.