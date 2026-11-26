Những ngày cuối năm, mạng xã hội bất ngờ rộn ràng với câu hỏi: "Nếu được gặp lại bản thân của 10 năm trước, bạn sẽ nói gì với đứa trẻ ngày đó?".

‏Từ Thùy Minh, Phan Ý Yên, Nguyễn Ngọc Thạch đến Phở Đặc Biệt, Tâm Bùi và Chu Việt Hà – dàn KOL đời đầu đồng loạt lật lại thước phim thanh xuân, hé lộ cú chuyển mình đầy thú vị sang triết lý sống JOMO.‏

‏Câu hỏi về cột mốc 10 năm đang trở thành sợi dây kết nối cảm xúc của dàn KOL đời đầu trên mạng xã hội.

‏Một thập kỷ trước: Những bước chân vội vã và nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) ‏

‏Nhắc đến 10 năm trước, điểm chung trong ký ức của thế hệ KOL đời đầu là sự xông xáo, cuồng nhiệt đến mức… sợ dừng lại. ‏

‏Đó là một Thùy Minh quay cuồng giữa bỉm sữa và show Những kẻ lắm lời, lúc nào cũng sợ lỡ nhịp tin tức, sẵn sàng tranh cãi kịch liệt ở "Phe Đi" với Nguyễn Ngọc Thạch trong chiến dịch Đi để trở về mùa đầu tiên ‏‏của Biti’s Hunter‏‏. Đó là chàng Phở Đặc Biệt tuổi 25 muốn đi thật nhanh để chứng minh bản thân, là Tâm Bùi rong ruổi Tây Tạng như "đứa trẻ đói ăn" đến mức bội thực trải nghiệm, hay nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà xách máy ra phố bấm liên hồi vì sợ bỏ lỡ khoảnh khắc đắt giá.‏

‏Từng tranh luận sôi nổi giữa "Phe Đi" và "Phe Về", cả Thùy Minh lẫn Nguyễn Ngọc Thạch giờ đây đều tìm thấy sự an yên trong lựa chọn của riêng mình.

‏Khi trưởng thành là chọn JOMO - Hạnh phúc vì chủ động "bỏ lỡ"‏

‏Mười năm đi qua như một hơi thở, nhưng đủ dài để thay đổi hoàn toàn tư duy sống. Từ nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO), dàn KOL đồng loạt tìm thấy sự nhẹ nhõm trong JOMO (Joy of Missing Out), niềm vui khi chủ động khước từ những xô bồ để trọn vẹn với hiện tại. Nhà văn Phan Ý Yên chia sẻ cô đã ngừng chạy đua để trân trọng từng phút giây đang có. Nguyễn Ngọc Thạch nhận ra ở nhà một mình đọc sách, chơi game mới là "chân hạnh phúc". Phở Đặc Biệt ở tuổi 35 lại thấy bình yên từ một bữa cơm tự nấu hay giấc ngủ ngon. Với Thùy Minh, hóa ra 10 năm qua cô chỉ mới đang "Đi", còn giờ đây mới thực sự là lúc "Trở về" với sự tĩnh lặng bên trong. Còn Chu Việt Hà đúc kết đầy chiêm nghiệm: "Giờ đi để thấy, chứ không phải để cho kịp." ‏

‏Tinh thần JOMO giúp mỗi người chậm lại một nhịp, học cách yêu thương và lắng nghe bản thân nhiều hơn.

‏10 năm "lớn lên" cùng biểu tượng văn hóa ‏‏sneaker ‏‏Việt‏

‏ ‏‏Đọc hết loạt chia sẻ, nhiều cư dân mạng tinh ý nhận ra một "người bạn cũ" xuất hiện đầy duyên nợ trong ký ức của hầu hết dàn KOL: Biti’s Hunter. Từ chuyến đi Tây Tạng đầu tiên của Tâm Bùi, đôi giày bản Viet Max Hà Nội trong tủ đồ Chu Việt Hà, đến ký ức tranh luận "Phe Đi - Phe Về" một thời, cái tên này dường như đã lặng lẽ đi qua thanh xuân của cả một thế hệ. ‏

‏Không quá ồn ào, điều khiến người đọc thấy đồng cảm lại nằm ở tinh thần #ProudlyMadeInVietnam trong cách họ nhắc về một thương hiệu nội địa bền bỉ, khiêm cung và luôn biết cách tự làm mới mình để tốt hơn hôm qua. Giống như cách mỗi người trẻ sau 10 năm đều tìm thấy một phiên bản điềm tĩnh và vững vàng hơn, những người bạn đồng hành năm xưa cũng đang lặng lẽ bước sang một chương mới cùng họ. ‏

‏Sự bền bỉ và tinh thần không ngừng đổi mới của thương hiệu Việt tạo nên sự đồng điệu sâu sắc với dàn KOL suốt một thập kỷ.

‏"Trao nhịp" Tết JOMO cho thế hệ Gen Z‏

‏ Khép lại những dòng tự sự sâu lắng, dàn KOL đời đầu đồng loạt gửi lời "nhả vía" và "trao nhịp" cho thế hệ kế tiếp. Nếu 10 năm của thế hệ trước là hành trình đi qua vội vã để tìm về tĩnh tại, thì mùa lễ hội năm nay đang mở ra sân chơi cho Gen Z tự định nghĩa cái Tết JOMO mang đậm dấu ấn cá nhân, nơi mỗi bước chân đều tự do, bản lĩnh và trọn vẹn theo nhịp điệu riêng. ‏