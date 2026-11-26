Ở hầu hết nhà hàng, khách đòi sửa món là chuyện khiến bếp nhăn mặt. Ở Starbucks và Haidilao, khách mang công thức tự chế tới, chỉ nhau cách pha nước chấm, thậm chí "đặt" nhân viên nhảy múa, rồi biến tất cả thành nội dung hàng tỷ lượt xem. Đằng sau là một hệ thống được tính toán kỹ, và cả những cái giá ít ai nhìn thấy.

Ở Bắc Kinh, có những người xếp hàng trước cửa Haidilao lúc 11 giờ đêm, không phải để ăn lẩu mà để chờ quầy gia vị bổ sung đĩa bánh cuộn trà xanh.

Theo truyền thông Trung Quốc, từ cuối năm 2025, nhiều chi nhánh của chuỗi lẩu này đã biến quầy nước chấm tự chọn thành một quầy buffet thu nhỏ, nơi có bánh ngọt, kẹo hồ lô, chân gà, lưỡi vịt kho. Khách chỉ trả phí quầy gia vị 11 tệ (khoảng 44.000 đồng) và gọi một nồi nước lẩu là được ăn thoải mái. Điều đáng chú ý là mỗi món mới trên quầy đều do nhân viên từng cửa hàng đề xuất, được duyệt rồi mới triển khai, và người đề xuất được thưởng tiền.

Quầy gia vị tại một nhà hàng Haidilao ở Trung Quốc sau khi được nâng cấp thành quầy buffet với bánh ngọt, đồ kho, hoa quả. Ảnh: Eastmoney

Bên kia Thái Bình Dương, Starbucks cũng làm một việc tương tự. Tháng 7/2025, hãng chính thức đưa "thực đơn bí mật" vào ứng dụng.

Theo Fast Company, các món trong danh mục này lấy từ chính những công thức khách tự phối và chia sẻ trên mạng xã hội, được hãng chọn lọc và chỉnh lại để pha ở quy mô lớn, kèm giải thưởng 25.000 USD (khoảng 650 triệu đồng) cho người chơi. Giám đốc thương hiệu Tressie Lieberman tóm gọn tinh thần dự án: khách hàng quyết định món nào được ưa chuộng, khách hàng quyết định thế nào là "ngầu".

Thực đơn bí mật được Starbucks chính thức đưa vào ứng dụng từ tháng 7/2025. Ảnh: Starbucks

Cả hai đều không phải thương hiệu giá rẻ. Theo báo cáo tài chính năm 2025, mỗi khách của Haidilao chi bình quân 97,7 tệ (khoảng 390.000 đồng), còn Starbucks từ lâu gắn với hình ảnh cà phê cao cấp đại trà. Thế nhưng khách của họ lại sẵn lòng làm một việc mà nhiều thương hiệu phải trả tiền thuê người làm: tự nghĩ ra cách dùng sản phẩm, tự quay video và tự quảng bá.

Thực đơn do khách viết, nhưng nguyên liệu do hãng chọn

Starbucks chưa bao giờ có "thực đơn bí mật" theo nghĩa đen. Một người phát ngôn của hãng từng nói với HuffPost rằng công ty chỉ khuyến khích khách tùy biến và cung cấp công cụ để họ tự quyết. Với khoảng 170.000 cách phối đồ uống theo con số được nhiều trang Mỹ dẫn lại, sự rộng rãi ấy đủ để nuôi cả một tiểu văn hóa: hashtag #starbuckssecretmenu vượt 210 triệu lượt xem trên TikTok theo Fox Business, còn #starbuckshack có gần nửa tỷ lượt xem theo Fortune. Ly cà phê trở thành nội dung.

Haidilao đi con đường tương tự từ năm 2018. Theo Jiemian, một video Douyin khi ấy hướng dẫn gọi bát cơm trắng rồi múc thịt bò băm và nước lẩu cà chua ở quầy gia vị, tổng chi phí chỉ khoảng 3 tệ (khoảng 12.000 đồng). Chỉ sau một tuần, "cơm bò cà chua Haidilao" trở thành mật khẩu của khách tới quán. Thay vì ngăn cản, một số chi nhánh còn yêu cầu nhân viên chủ động giới thiệu các "phiên bản Douyin" cho khách. Jiemian gọi đây là dòng khách "gần như không tốn đồng nào", vì video "chế" món kéo người ta tới tận cửa hàng để thử.

Muốn hiểu vì sao Starbucks dám ôm lấy thứ từng gây đau đầu cho mình, cần nhìn vào CEO Brian Niccol, người về hãng từ tháng 9/2024 sau nhiều năm lãnh đạo Chipotle. Cuối năm 2022, nhà sáng tạo nội dung Alexis Frost đăng video gọi món quesadilla bò kèm rau fajita, một món không có trong thực đơn của Chipotle. Video đạt hơn 30 triệu lượt xem, khách đổ xô tới đòi món "hack" khiến nhân viên lúng túng. Tháng 3/2023, Chipotle đưa món này vào thực đơn chính thức và có hai ngày bán hàng online tốt nhất lịch sử, theo lời Niccol với nhà đầu tư.

Món quesadilla kèm rau fajita, vốn là công thức "hack" của người dùng TikTok, được Chipotle đưa vào thực đơn năm 2023. Ảnh: Chipotle

Đó chính là nguyên tắc ngầm của mô hình. Món "hack" của Chipotle, thực đơn bí mật của Starbucks đều chỉ dùng nguyên liệu sẵn có, quầy gia vị của Haidilao cũng là những thứ đã nằm trong chuỗi cung ứng. Khách được tự do sáng tạo, nhưng trong một sân chơi hãng đã vẽ sẵn đường biên, còn doanh nghiệp có một phòng nghiên cứu sản phẩm miễn phí. Lớp kem lạnh (cold foam), một tùy chọn được khách mê nhất khi tự phối đồ uống, đã giúp doanh số tăng 23% trong một quý, theo lời Niccol năm 2025.

Ở Việt Nam, Threads thành "sổ tay công thức"

Làn sóng ấy không dừng ở Trung Quốc hay Mỹ. Trên Threads, chỉ cần gõ "công thức nước chấm Haidilao" là ra hàng loạt bài đăng của người dùng Việt. Có người thú nhận đi ăn 2 lần vẫn chưa biết pha sốt sao cho ngon, có người "tặng các bà" công thức tự đúc kết, kèm lời thú nhận lần nào cũng phải pha 2 bát vì ăn nước chấm còn nhiều hơn ăn đồ. Lan nhanh nhất là những công thức gắn với người nổi tiếng, từ Sehun (EXO) tới tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại LazyFeel, được fan dịch lại "để lưu hôm nào ra thử".

Một người dùng Threads thú nhận đi Haidilao 2 lần vẫn chưa biết pha sốt, nhờ cộng đồng chỉ giáo. Ảnh: Threads

Đủ kiểu công thức nước chấm Haidilao được chia sẻ trên Threads, kể cả công thức mang tên Sehun (EXO) và tuyển thủ LazyFeel. Ảnh: Threads

Không phải ai làm theo cũng thành công, và lúc đó nhân viên trở thành "phương án dự phòng". Một người dùng kể đã thử công thức trên mạng nhưng rốt cuộc vẫn phải xin nhân viên pha giúp bát khác, vì tự nhận có "khẩu vị trẻ con". Những đòi hỏi nhỏ như vậy, ở nhiều quán sẽ bị coi là phiền, lại là thứ Haidilao sẵn lòng chiều. Thị trường Việt Nam đáp lại xứng đáng: theo báo cáo nửa đầu năm 2026 của Super Hi International, đơn vị vận hành Haidilao ngoài Trung Quốc đại lục, doanh thu tại Việt Nam đạt gần 57 triệu USD (khoảng 1.490 tỷ đồng), tăng 30,8%, đứng thứ tư trong các thị trường của Super Hi.

Ở Starbucks, những lời "xin công thức" cũng xuất hiện đều đặn. Có người kể đi Starbucks không nhìn menu, chỉ đưa nhân viên "bí kíp từ thành phố sợi chỉ", cách dân mạng gọi vui Threads. Một công thức Caramel Macchiato được chuyền tay khá rộng: đổi hạt decaf, giảm ngọt, thêm siro vani, sốt caramel và thạch cà phê. Người đăng giải thích chọn decaf để "vô tư" gọi lúc 18h30, và trên tem ly còn thấy rõ ký hiệu nhân viên ghi tay cho từng tùy chỉnh. Mỗi ly là một bản phối riêng, mỗi bài đăng là một mẩu quảng cáo không tốn tiền.

Những công thức "custom" đồ uống Starbucks được người dùng Việt chuyền tay. Ảnh: Threads

Nụ cười của nhân viên được thiết kế từ bảng lương

Vì sao nhân viên chịu "chiều" những yêu cầu ngoài thực đơn? Ở Haidilao, câu trả lời nằm ở cơ chế trả lương. Chuỗi này áp dụng lương khoán theo sản phẩm cho mọi vị trí trong cửa hàng, thu nhập gắn với số bàn phụ trách và tỷ lệ khách đánh giá tốt, theo lời một nhân viên kể với tạp chí Tượng Quả. Trên tầng quản lý là chế độ "thầy trò": cửa hàng trưởng được chia lợi nhuận từ cả cửa hàng do học trò, rồi học trò của học trò quản lý. Theo một biên bản họp của công ty chứng khoán CITIC, cửa hàng trưởng lâu năm có thể nhận 100.000 đến 120.000 tệ (khoảng 400 đến 480 triệu đồng) mỗi tháng.

Khi nụ cười của khách quy ra điểm đánh giá và ý tưởng hay quy ra tiền thưởng, nhân viên có động lực biến cửa hàng thành sân khấu. Năm 2023, khi điệu nhảy "Khoa mục tam" bùng nổ trên mạng, nhân viên Haidilao tự học để nhảy cho khách xem theo yêu cầu, một người ở Giang Tô được thưởng 3.000 tệ (khoảng 12 triệu đồng) vì clip viral. Riêng nửa đầu năm 2024, công ty nhận gần 40.000 đề xuất sáng tạo từ nhân viên. Đó cũng là gốc rễ của những dịch vụ từng được Harvard hay INSEAD đưa vào giáo trình: đánh giày, làm móng cho khách đợi bàn, hát mừng sinh nhật.

Nhân viên Haidilao nhảy "Khoa mục tam" cho khách năm 2023. Ảnh: Douyin

Khu làm móng miễn phí cho khách chờ bàn tại một nhà hàng Haidilao. Ảnh: Eastmoney

Khi sân chơi quá rộng, người trả giá là ai?

Nhưng bức tranh không chỉ có những video vui vẻ. Ở Mỹ, nhiều nhân viên pha chế Starbucks từng lên tiếng rằng những ly đồ uống với 8 đến 10 tùy chọn khiến họ kiệt sức, vì phá vỡ trình tự pha tối ưu. Cộng với lượng đơn qua ứng dụng ồ ạt, thời gian chờ kéo dài và doanh số đi xuống. Niccol thừa nhận với NPR rằng Starbucks đôi khi "rối" vì quá nhiều tùy biến. Hãng cắt khoảng 30% thực đơn tại Mỹ, giới hạn 12 món mỗi đơn qua ứng dụng. Thực đơn bí mật vì thế không phải sự buông lỏng, mà là cách "thuần hóa" văn hóa tùy biến, kéo nó vào khuôn khổ do hãng kiểm duyệt.

Nụ cười của nhân viên cũng không phải lúc nào cũng có sẵn. Ngày 13/11/2025, đúng dịp phát cốc đỏ Giáng sinh, hơn 1.000 nhân viên Starbucks tại khoảng 65 cửa hàng ở Mỹ đình công vô thời hạn, đòi tăng lương và bổ sung nhân sự, theo AP. Ở Haidilao, cơn sốt "Khoa mục tam" cũng nhanh chóng quay đầu khi phụ huynh than phiền, có khách cãi nhau vì tiếng ồn đến mức phải gọi cảnh sát.

Nhân viên Starbucks đình công tại New York ngày 13/11/2025. Ảnh: Reuters

Áp lực tài chính còn khiến "sân chơi" co lại. Năm 2025, doanh thu Haidilao chỉ tăng 1,1% lên hơn 43,2 tỷ tệ (khoảng 172.900 tỷ đồng), lợi nhuận ròng giảm 14%, tỷ lệ quay vòng bàn tụt từ 4,1 xuống 3,9 lượt mỗi ngày. Theo truyền thông Trung Quốc, chuỗi giảm 11.000 nhân viên trong năm 2025, nhiều khách phàn nàn dịch vụ không còn "ấm" như trước. Nhìn từ góc này, việc nâng cấp quầy gia vị thành buffet là một nước đi phòng thủ: món ngọt chỉ phục vụ từ 11h30 đến 18h ngày thường, đúng khung giờ vắng khách, và một số cửa hàng còn đề nghị khách đăng bài lên Xiaohongshu.

Câu chuyện của Starbucks và Haidilao cho thấy một nghịch lý của kiểu thương hiệu "cho khách làm đồng tác giả". Bề ngoài là sự tự do, bên trong là một bộ máy chặt chẽ, từ danh mục nguyên liệu, quy trình pha chế cho tới bảng lương gắn với sự hài lòng của khách.

Khi bộ máy ấy chạy tốt, khách thấy mình được làm chủ, nhân viên thấy công sức được ghi nhận, và thương hiệu có quảng cáo miễn phí. Khi một mắt xích lỏng ra, thì chính sự tự do ấy đè lên vai những người đứng sau quầy. Thứ khách sẵn lòng trả giá cao suy cho cùng không phải ly cà phê hay nồi lẩu, mà là cảm giác được chào đón để "nghịch". Giữ được cảm giác ấy cho hàng triệu người mỗi ngày khó hơn nhiều so với một video viral.