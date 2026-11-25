Không chỉ được biết đến với những vai diễn hành động trên màn ảnh, Ngô Thanh Vân còn từng gây chú ý khi cùng ông xã Huy Trần mở một nhà hàng chuyên phục vụ món chay tại TP.HCM.

Quán chay của Ngô Thanh Vân có gì đặc biệt?

Tháng 4/2024, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần chính thức khai trương nhà hàng chay mang tên ChanChan Noodle tại khu vực Thảo Điền, TP.HCM. Đây là dự án mà nữ diễn viên đã ấp ủ từ lâu bởi cô có thói quen ăn chay trường. Sau khi chia sẻ ý tưởng với chồng, cả hai quyết định cùng nhau phát triển mô hình kinh doanh ẩm thực này.

Một điểm thú vị là Huy Trần không chỉ tham gia với vai trò đồng sáng lập mà còn trực tiếp đảm nhận nhiều công đoạn trong căn bếp, từ lên thực đơn, chế biến món ăn đến kiểm tra chất lượng và tiếp nhận phản hồi của thực khách. Vốn có kinh nghiệm nấu nướng, anh cũng là người định hình phong cách ẩm thực riêng cho nhà hàng.

Năm 2024, Ngô Thanh Vân và ông xã Huy Trần khai trương nhà hàng chay mang tên ChanChan Noodle

Thay vì chỉ phục vụ những món chay quen thuộc như cơm, rau, đậu phụ hay các món giả mặn, ChanChan Noodle hướng đến phong cách fusion, kết hợp cảm hứng từ ẩm thực đường phố Hong Kong và Thái Lan. Đáng chú ý, nhà hàng theo đuổi nguyên tắc thuần chay 100%, không sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc động vật, kể cả trứng, sữa và mật ong.

Ngay từ những ngày đầu khai trương, quán đã thu hút sự chú ý của nhiều thực khách, trong đó có không ít nghệ sĩ như Tăng Thanh Hà, Diệu Nhi và Chi Pu. Không gian được thiết kế theo phong cách hoài cổ, mang âm hưởng Hong Kong, tạo cảm giác khác biệt so với nhiều nhà hàng chay thông thường.

Không gian trong quán ChanChan Noodle

Miến khoai lang trộn 118.000 đồng, món ăn được nhiều thực khách tò mò

Theo ghi nhận vào tháng 11/2026, miến khoai lang trộn là một trong những món bán chạy và có giá cao nhất tại ChanChan Noodle. Một phần ăn có giá 118.000 đồng, đi kèm một chén canh rau.

Điểm đặc biệt đầu tiên nằm ở phần sợi miến được làm từ khoai lang, có bản khá to, màu trong và độ dai đặc trưng. Thay vì sử dụng những loại nước sốt quen thuộc, món ăn được trộn cùng xốt bơ đậu phộng béo ngậy, xốt XO làm từ nấm cùng các loại gia vị tạo vị cay nhẹ.

Thực đơn của ChanChan Noodle

Sự kết hợp giữa vị bùi béo của đậu phộng, hương thơm từ nấm và độ dai của sợi miến tạo nên một món ăn có hương vị khá khác biệt. Đây cũng là lựa chọn được nhiều bàn gọi khi ghé nhà hàng, dù mức giá hơn 100.000 đồng cho một phần miến chay từng khiến món ăn trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Không chỉ có miến khoai lang trộn, mì khô sủi cảo, mì sa tế & súp tàu phớ Tứ Xuyên, mì Vân Nam cũng có giá 118.000 đồng, cùng nằm trong nhóm món đắt nhất thực đơn thời điểm này.

Một số hình ảnh món ăn do thực khách của quán chụp lại. Ảnh: Google Review

Thực đơn không chỉ có miến trộn, giá món ăn dao động từ 38.000 đồng

Bên cạnh các món có mức giá cao nhất, thực đơn ChanChan Noodle còn có nhiều lựa chọn khác như mì viên kho Hong Kong, mì bò kho kiểu Hong Kong, bún Thái, bún măng, phở, bánh bao kẹp kiểu Đài Loan, há cảo xốt cay...

Nhóm món ăn kèm cũng có những lựa chọn khá thú vị. Trong đó, bánh đúc cốt dừa có giá 68.000 đồng, nấm bào ngư Tempura, xíu mại khô, bánh củ cải, bánh bao xá xíu cũng có giá 68.000 đồng. Riêng nấm quay Bắc Kinh, chả giò cuốn rau giá 88.000 đồng.

Dù là đồ chay nhưng các món ăn vẫn có hình thức hấp dẫn, bắt mắt

Đáng chú ý, bánh quẩy lá dứa được lấy cảm hứng từ một món ăn mà vợ chồng Ngô Thanh Vân từng thưởng thức trong chuyến du lịch Thái Lan. Món quẩy được chế biến theo công thức chay, không sử dụng trứng, ăn cùng phần xốt lá dứa có vị ngọt thơm.

Món quẩy được chế biến theo công thức chay, không sử dụng trứng, ăn cùng phần xốt lá dứa được nhiều khách yêu thích

Sau hơn 2 năm hoạt động, ChanChan Noodle vẫn theo đuổi hướng đi ẩm thực chay kết hợp nhiều phong cách khác nhau. Từ những món ăn có nguyên liệu quen thuộc nhưng được biến tấu về cách chế biến đến những lựa chọn mang cảm hứng ẩm thực nước ngoài, nhà hàng của vợ chồng Ngô Thanh Vân tạo nên một màu sắc riêng trong thị trường ẩm thực chay tại TP.HCM.