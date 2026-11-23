Nhắc đến Mì Cay Sasin, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những tô mì đỏ au với 7 cấp độ cay từng tạo nên cơn sốt trong giới trẻ. Thế nhưng, khi xem thực đơn của thương hiệu gắn với diễn viên Quốc Trường, món có giá cao nhất lại không phải mì cay.

Món đắt nhất không phải mì cay, mà là một nồi lẩu hải sản

Sasin là thương hiệu ẩm thực Hàn Quốc ra mắt năm 2016, nổi tiếng với món mì cay 7 cấp độ. Trong nhiều năm, thương hiệu này trở thành địa chỉ quen thuộc của những thực khách yêu thích món ăn Hàn Quốc, đặc biệt là giới trẻ. Sasin cũng là thương hiệu thường được nhắc đến cùng diễn viên Quốc Trường trong câu chuyện nghệ sĩ kinh doanh ẩm thực.

Sasin cũng là thương hiệu thường được nhắc đến cùng diễn viên Quốc Trường trong câu chuyện nghệ sĩ kinh doanh ẩm thực.

Theo thực đơn được công bố trên website chính thức, món ăn có giá cao nhất trong nhóm món gọi riêng mà chúng tôi đối chiếu được là Lẩu Hải Sản dành cho 2 người, ở mức 229.000 đồng.

Một phần lẩu gồm mì cay Sasin, tôm, mực, cá viên, kim chi, nấm kim châm, súp lơ và bắp cải tím. Thực khách có thể lựa chọn một trong 4 loại nước lẩu gồm Sinpho, kim chi, Soyum và Sincay. Với mức giá này, đây là lựa chọn dành cho những ai muốn có một bữa ăn đầy đặn hơn thay vì chỉ gọi một tô mì cay thông thường.

Đứng ngay sau Lẩu Hải Sản là Lẩu Bò Mỹ dành cho 2 người, có giá 219.000 đồng. Thành phần gồm thịt bò, bò viên, cá viên, chả cá Hàn Quốc, chả cá sợi, kim chi, nấm kim châm, súp lơ và bắp cải tím. Món này cũng có 4 loại nước dùng để lựa chọn.

Món ăn có giá cao nhất trong nhóm món gọi riêng là Lẩu Hải Sản dành cho 2 người, ở mức 229.000 đồng.

Nếu chỉ gọi mì cay, món đắt nhất có giá 99.000 đồng

Nếu xét riêng danh mục mì cay – món làm nên tên tuổi của Sasin – Mì Kim Chi Đặc Biệt là lựa chọn có giá cao nhất, ở mức 99.000 đồng.

Khác với những tô mì cay thông thường chỉ có một vài loại topping, phiên bản đặc biệt này có khá nhiều nguyên liệu. Theo mô tả trên menu, một tô mì gồm thịt bò, tôm, mai ghẹ, chả cá Hàn Quốc, thanh cua, trứng lòng đào, xúc xích, cá viên, kim chi, súp lơ, nấm và bắp cải tím.

Có thể thấy, điểm khiến món ăn này có mức giá nhỉnh hơn những lựa chọn còn lại nằm ở phần topping khá phong phú, kết hợp nhiều loại thịt, hải sản và đồ ăn kèm. Đây cũng là món dành cho những thực khách muốn thử nhiều nguyên liệu trong cùng một tô mì.

Nếu xét riêng danh mục mì cay – món làm nên tên tuổi của Sasin – Mì Kim Chi Đặc Biệt là lựa chọn có giá cao nhất, ở mức 99.000 đồng.

Để so sánh, các lựa chọn mì cay khác tại Sasin có giá mềm hơn đáng kể. Mì Sinpho Gogi có giá 49.000 đồng, Mì Sinpho Mandu là 52.000 đồng, Mì Sinpho Hải Sản có giá 63.000 đồng, trong khi Mì Bò Trứng được bán với giá 68.000 đồng.

Combo Lẩu có giá 245.000 đồng, cao nhất trong nhóm combo

Ngoài các món gọi riêng, Sasin còn có những lựa chọn combo dành cho khách đi theo nhóm. Trong đó, Combo Lẩu có giá 245.000 đồng, cao hơn mức 229.000 đồng của phần Lẩu Hải Sản gọi riêng.

Theo thông tin trên website, combo này bao gồm một phần lẩu hải sản hoặc bò Mỹ, một phần khai vị tự chọn với các món như bánh bạch tuộc, kimbap Sasin, phô mai viên, khoai tây chiên hoặc phô mai que. Thực khách cũng được lựa chọn nước lẩu theo thực đơn của thương hiệu.

Combo Lẩu có giá 245.000 đồng, cao hơn mức 229.000 đồng của phần Lẩu Hải Sản gọi riêng.

Trong khi đó, các combo khác có giá thấp hơn như Combo Bạn Thân dành cho 2 người giá 159.000 đồng, Combo Vui Vẻ dành cho 1 người giá 79.000 đồng và Combo Gây Mê cũng ở mức 79.000 đồng.

Như vậy, nếu chỉ nhìn vào giá của một tô mì, mức 99.000 đồng của Mì Kim Chi Đặc Biệt đã là lựa chọn cao nhất trong danh mục mì cay. Tuy nhiên, nếu xét toàn bộ thực đơn, những phần lẩu dành cho hai người mới là món ăn có giá cao hơn cả.

Từ cơn sốt mì cay 7 cấp độ đến chuỗi 100 cửa hàng trên toàn quốc

Sasin là thương hiệu ẩm thực Việt Nam theo phong cách Hàn Quốc, ra đời năm 2016, trong giai đoạn mì cay 7 cấp độ trở thành trào lưu được giới trẻ đặc biệt yêu thích. Thương hiệu được đồng sáng lập bởi 3 người, trong đó có diễn viên Quốc Trường cùng ông Đỗ Xuân Tuấn và ông Nguyễn Hồng Phúc.

Từ cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, Sasin từng bước mở rộng thành chuỗi nhà hàng tại nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, thương hiệu từng chạm mốc 100 cửa hàng trong giai đoạn 2018-2019, trước khi tái định hướng hoạt động từ năm 2021 nhằm chuẩn hóa chất lượng, quy trình vận hành và trải nghiệm khách hàng.

Ảnh: Mỳ cay Sasin

Đến tháng 9/2026, Sasin một lần nữa đánh dấu cột mốc 100 cửa hàng trên toàn quốc, với cơ cấu khoảng 50% cửa hàng do doanh nghiệp trực tiếp sở hữu, vận hành và 50% còn lại theo mô hình nhượng quyền. Theo thông tin từ doanh nghiệp, đây không chỉ là dấu mốc về quy mô mà còn mở ra định hướng phát triển mới, trong đó có việc mở rộng sang lĩnh vực thực phẩm đóng gói như mì gói, mì ly và sốt chấm.

Sau 10 năm hoạt động, từ một thương hiệu gắn liền với những tô mì cay 7 cấp độ, Sasin đã phát triển thành một hệ thống kinh doanh ẩm thực có độ phủ đáng kể trên thị trường.