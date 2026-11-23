Ngày 11/11, Timezone chính thức khai trương trung tâm thứ 20 tại Việt Nam và đầu tiên tại thành phố Quảng Ninh. Với nhiều trò chơi điện tử tương tác, địa điểm mới hứa hẹn mang đến thêm lựa chọn vui chơi mới lạ cho các gia đình, nhóm bạn tại địa phương và du khách khi ghé thăm thành phố biển.

Bước vào không gian giải trí mới giữa lòng Quảng Ninh

Khai trương cùng lúc với TTTM AEON Mall Hạ Long, trung tâm thứ 20 của Timezone mở ra một tọa độ vui chơi chuẩn quốc tế mới ngay tại địa phương dành cho các bạn trẻ và gia đình tại thành phố Quảng Ninh. Không gian hiện đại, tràn ngập sắc màu, cùng hệ thống máy game đa dạng được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn năng lượng đầy hào hứng cho khách hàng ngay từ những bước chân đầu tiên.

Trung tâm thứ 20 của Timezone tại Việt Nam - Timezone AEON Mall Hạ Long

Là thương hiệu giải trí quốc tế đến từ Úc với di sản 50 kinh nghiệm vận hành, Timezone mang đến một loạt trò chơi điện tử mang tính tương tác cao. Thiết kế phù hợp với nhiều độ tuổi giúp thương hiệu trở thành điểm đến lý tưởng cho mọi cuộc vui, từ những buổi hẹn cuối tuần của cả gia đình đến những màn so tài sôi nổi của hội bạn thân.

Trung tâm quy tụ đa dạng từ các dòng máy game arcade quen thuộc cho đến những trò chơi tương tác thế hệ mới. Tại đây, người chơi không cần dành thời gian đổi xu như các trung tâm giải trí truyền thống, mà có thể tận hưởng liền mạch toàn bộ hành trình trải nghiệm, thông qua thẻ Power Card tiện dụng và công nghệ thông minh Tap ‘n’ Play sử dụng trực tiếp tính năng ví điện tử của điện thoại thông minh. Chỉ với một thao tác chạm thẻ hoặc điện thoại đơn giản, khách hàng đã có thể kích hoạt trò chơi, tích lũy điểm thưởng và sẵn sàng nhập cuộc ngay lập tức.

Những vị khách đầu tiên ghé thăm và trải nghiệm tại Timezone AEON Mall Hạ Long

Trải nghiệm thực tế loạt trò chơi tương tác chỉ có tại Timezone

Điểm khiến Timezone trở nên khác biệt nằm ở các mô hình trò chơi tương tác trực tiếp, được thiết kế để tất cả thành viên có thể tham gia vận động, tương tác thực tế, và kết nối với nhau thay vì chỉ ngồi trước màn hình hay đứng ngoài cuộc chơi. Nổi bật nhất trong danh sách các trò chơi nhất định phải thử khi ghé thăm trung tâm mới chính là hai cái tên đang cực kỳ được yêu thích: đó chính là Social Bowling và ColourGrid.

Social Bowling được thiết kế dành cho những ai yêu thích bộ môn bowling nhưng e ngại các thủ tục rườm rà. Trò chơi được thiết kế tinh gọn theo phiên bản mini, dễ tiếp cận. Điểm cộng lớn nhất của Social Bowling là người chơi có thể giữ nguyên đôi giày thời trang thường ngày, bước lên đường băng và tham gia những trận đấu giao hữu "nảy lửa" cùng hội bạn thân ngay lập tức mà không cần phải thay giày chuyên dụng.

Social Bowling được thiết kế phù hợp với khách hàng ở mọi lứa tuổi

Bên cạnh đó, ColourGrid là thử thách trên mặt sàn ma trận đèn LED tương tác tốc độ cao. Khi trò chơi bắt đầu, các ô đèn LED dưới sàn sẽ liên tục thay đổi màu sắc theo nhịp độ nhanh dần, đòi hỏi người chơi phải di chuyển linh hoạt, bật nhảy và phối hợp ăn ý cùng đồng đội. Không khí sôi động của ColourGrid chắc chắn sẽ khiến cả nhóm phải bật cười sảng khoái khi cùng nhau đo độ ăn ý khi phối hợp và phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi của trò chơi.

Sau những giây phút chinh phục các thử thách và gom về thật nhiều Tizui (đơn vị điểm của Timezone), hành trình của khách hàng sẽ tiếp tục với hoạt động hấp dẫn tại Quầy quà đổi thưởng. Được thiết kế mở với đa dạng các ngăn trưng bày bắt mắt, khu vực này cho phép người chơi tự do lựa chọn và biến kho điểm tích lũy từ các lượt chơi thành những món quà thực tế mang về. Từ những món đồ lưu niệm xinh xắn, phụ kiện tiện ích cho đến các phần quà chất lượng dành cho cả gia đình, đây chính là phần kết trọn vẹn cho mỗi chuyến ghé thăm Timezone.

Khu vực đổi quà hấp dẫn "níu chân" mọi khách hàng khi ghé tới Timezone

Bắt nhịp không khí khai trương với loạt quà tặng và ưu đãi hấp dẫn

Đánh dấu lần đầu tiên có mặt tại Quảng Ninh, từ ngày 11/11 đến ngày 15/11, một tuyến xe buýt tham quan thành phố mang tên "The Big Bang Express" với chiếc xe buýt hai tầng mang dấu ấn thương hiệu Timezone đã lăn bánh qua loạt địa danh nổi tiếng bậc nhất của thành phố biển gồm: Sun World, Bãi Cháy, Chợ Hạ Long, Vincom Plaza, Bảo tàng Quảng Ninh và Cảng tàu khách Quốc tế. Với diện mạo bắt mắt, hoạt động không chỉ tạo điểm nhấn trên đường phố mà còn đưa hình ảnh Timezone đến gần hơn với người dân địa phương và du khách, đồng thời giới thiệu trung tâm mới tại AEON Mall Hạ Long.

Chuyến xe "The Big Bang Express" đem không khí nhộn nhịp trong dịp khai trương trung tâm Timezone đầu tiên tại Quảng Ninh

Trên suốt hành trình này, sự xuất hiện của linh vật Tizi đáng yêu cùng các hoạt động giao lưu và tặng quà trực tiếp với người dân địa phương và du khách trên chuyến xe buýt đã mang đến bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Nếu đã sẵn sàng lên lịch "đổi gió", bạn và hội bạn thân có thể ghé ngay Timezone tại TTTM AEON Mall Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ 10-22 giờ các ngày trong tuần, 9-22 giờ các ngày cuối tuần và ngày lễ. Trung tâm mang đến nhiều gói nạp thẻ và mức giá lượt chơi linh hoạt chỉ từ 100,000 VND, đặc biệt đừng bỏ lỡ loạt ưu đãi khai trương giới hạn gồm nhiều quà tặng độc quyền và cơ hội chơi game miễn phí để nhân đôi niềm vui khi nhập cuộc nhé!