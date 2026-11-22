Sau gần 5 năm hoạt động, thực đơn tại tiệm bánh Sugar Town của nghệ sĩ Việt Hương đã mở rộng lên hàng chục món, trải dài từ bánh lẻ vài chục nghìn đồng đến bánh kem đặt trước chạm mốc 450.000 đồng.

Quen thuộc với khán giả qua các vai diễn hài cùng hệ thống kinh doanh mỹ phẩm tại TP.HCM, nghệ sĩ Việt Hương mở thêm tiệm bánh kết hợp cà phê và trà mang tên Sugar Town từ tháng 12/2021. Đến nay, thực đơn của tiệm chia phân khúc khá rõ, phục vụ từ khách ghé mua bánh lẻ hằng ngày cho tới nhu cầu đặt bánh sinh nhật.

Chiếc bánh 150.000 đồng đứng đầu nhóm bánh lẻ

Theo thực đơn trên website chính thức, nếu không tính dòng bánh kem cỡ lớn, món đắt nhất tại tiệm là Burnt Lava Cheesecake có giá 150.000 đồng. Mỗi chiếc nặng 220 gram, chế biến từ kem phô mai Pháp và bơ New Zealand.

Điểm nhận diện của món này nằm ở lớp mặt nướng cháy sém đặc trưng, đối lập với phần nhân mềm mịn và đậm vị phô mai bên trong. Vì đặc thù bánh tươi, hạn sử dụng chỉ gói gọn trong 96 giờ, cần bảo quản tủ lạnh từ 3 đến 10 độ C và hiện tiệm chỉ nhận giao trong khu vực TP.HCM.

Bánh kem đặt trước lên tới 450.000 đồng

Tính thêm nhóm bánh kem phục vụ tiệc, mặt bằng giá tại Sugar Town cao hơn hẳn. Bánh bông lan trứng muối cỡ 18cm và bánh kem bắp cùng niêm yết ở mức 380.000 đồng, cao gấp hơn 3 lần một ổ bánh mì phô mai của tiệm. Bên cạnh đó, bánh kem sữa tươi có giá 350.000 đồng, bánh kem cỡ 18cm ở mức 360.000 đồng, còn dòng bánh kem tạo hình 12 con giáp đắt nhất toàn tiệm với giá từ 400.000 đến 450.000 đồng. Tất cả các mẫu bánh kem đều không làm sẵn đại trà mà yêu cầu khách đặt trước tối thiểu 24 đến 48 giờ.

Món làm nên tên tuổi và nhóm bánh lẻ bình dân

Dù Burnt Lava Cheesecake dẫn đầu về giá bánh ăn liền, món gắn liền với tên tuổi của tiệm lại là bánh mì phô mai tan chảy. Cả vị truyền thống lẫn bản hoàng kim đều có giá 120.000 đồng một ổ, nhỉnh hơn đôi chút so với mặt bằng chung. Bù lại, cốt bánh mềm phủ chà bông hơi mặn đi cùng lớp nhân phô mai tan chảy béo nhẹ, ngọt vừa miệng từng giúp tiệm tạo cơn sốt trong giới trẻ TP.HCM.

Khách mua nhiều có thể chọn combo 2 ổ giá 240.000 đồng, còn người muốn thử đa dạng hương vị thường lấy hộp Hoàng Kim Mix Vị gồm 4 bánh giá 60.000 đồng hoặc hộp Sugar Mini Box Trọn Vị gồm 6 bánh giá 90.000 đồng. Cùng nhóm bánh mì còn có bánh mì que bò bằm phô mai kéo sợi giá 65.000 đồng, và toàn bộ các món này đều chỉ giao trong nội thành TP.HCM.

Ở chiều ngược lại, thực đơn bánh lẻ của tiệm có mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều. Rẻ nhất là tart trứng ngàn lớp 30.000 đồng, bánh gấu Teddy 35.000 đồng và tart phô mai chảy 45.000 đồng. Các món quen mặt như su kem, mousse chanh dây, flan gato, tiramisu hay bông lan cuộn dao động từ 50.000 đến 75.000 đồng, đi kèm thực đơn đồ uống từ 40.000 đến 55.000 đồng một ly.

Khởi đầu từ một tiệm bánh nhỏ trong khu dân cư Vạn Phúc thuộc TP. Thủ Đức, Sugar Town hiện đã có thêm chi nhánh tại số 192 Võ Văn Ngân. Thời điểm vừa ra mắt, thương hiệu từng nhận luồng ý kiến trái chiều khi một TikToker chê giá bán đắt cùng thái độ phục vụ chưa tốt, trong khi nhiều thực khách khác đánh giá chất lượng món ăn ở mức ổn.

Nhìn chung, với phần lớn món bánh và nước uống nằm dưới mức 150.000 đồng, tiệm bánh của nghệ sĩ Việt Hương vẫn giữ vị trí ở phân khúc phổ thông đến tầm trung giữa nhóm tiệm bánh có thương hiệu tại TP.HCM.