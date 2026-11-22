Điều gì khiến tuyến cáp treo giữa núi rừng Việt Nam từng cùng lúc ghi dấu 4 kỷ lục thế giới?

Từ chân núi, những cabin cáp treo từ từ rời mặt đất rồi nhanh chóng vượt lên phía trên tán rừng. Càng lên cao, cảnh vật phía dưới càng thu nhỏ, trong khi mây có thể xuất hiện ngay trước cửa kính, che khuất một phần sườn núi.

Đích đến nằm ở độ cao gần 1.500 m so với mực nước biển. Điều thú vị là trong cùng một ngày, thời tiết trên đỉnh có thể khác đáng kể khu vực phía dưới: lúc nắng, lúc mây phủ, thậm chí du khách có cảm giác đi qua nhiều trạng thái thời tiết chỉ trong vài giờ.

Nơi được nhắc tới là Bà Nà Hills, Đà Nẵng, nằm trên đỉnh Núi Chúa ở độ cao khoảng 1.487 m.

Tuyến cáp treo từng lập cùng lúc 4 kỷ lục Guinness

Bà Nà bắt đầu được kết nối với chân núi bằng hệ thống cáp treo từ năm 2009. Tuy nhiên, tuyến tạo dấu ấn đặc biệt về kỷ lục là Thác Tóc Tiên - L'Indochine, khai trương năm 2013.

Theo Sun World, thời điểm đi vào hoạt động, tuyến này được ghi nhận với 4 kỷ lục Guinness gồm: chiều dài tuyến một dây khoảng 5.771,61 m, độ chênh cao giữa ga đi và ga đến 1.368,93 m, chiều dài cáp không nối 11.587 m và cuộn cáp nặng 141,24 tấn.

Một tuyến cáp treo tại Bà Nà từng cùng lúc xác lập 4 kỷ lục Guinness thế giới về chiều dài, độ chênh cao và hệ thống cáp. (Ảnh: Sun World)

Trang Guinness World Records hiện vẫn công bố các kỷ lục liên quan tới chiều dài tuyến cáp không dừng và độ chênh cao của hệ thống tại Bà Nà, trong đó chiều dài được ghi nhận khoảng 5.801 m và độ cao chênh lệch khoảng 1.368 m.

Điều đáng chú ý là những con số này không chỉ tạo nên thành tích kỹ thuật. Với du khách, độ chênh cao hơn 1.300 m cũng chính là yếu tố khiến hành trình bằng cáp treo thay đổi cảnh quan rất nhanh.

Cabin xuất phát giữa vùng cây xanh phía dưới rồi dần vượt qua rừng, thác nước và các sườn núi. Khi điều kiện thời tiết phù hợp, khách có thể nhìn thấy những lớp mây nằm ngang hoặc thấp hơn vị trí cabin.

Lên cao gần 1.500 m, thời tiết thay đổi rõ rệt

Đỉnh Núi Chúa nằm ở độ cao khoảng 1.487 m. Cổng thông tin du lịch Đà Nẵng mô tả Bà Nà là nơi có khí hậu mát mẻ quanh năm và thường được nhắc tới với trải nghiệm "bốn mùa trong một ngày".

Buổi sáng có thể se lạnh và nhiều sương, giữa ngày trời sáng hơn, trong khi chiều tối nhiệt độ lại giảm. Sự thay đổi càng dễ nhận thấy nếu du khách xuất phát từ khu vực ven biển Đà Nẵng trong ngày nóng.

Độ chênh giữa ga đi và ga đến của tuyến từng lập kỷ lục lên tới hơn 1.368 m, khiến cảnh quan thay đổi rõ rệt trong hành trình. (Ảnh: Sun World)

Cũng vì độ cao, thời tiết ở Bà Nà khó đoán hơn dưới thành phố. Có những ngày phía dưới trời quang nhưng trên đỉnh lại chìm trong mây. Ngược lại, nếu gặp đúng thời điểm mây thấp, du khách có thể nhìn thấy mây trôi ngay quanh các công trình trên núi.

Đây là một trong những yếu tố khiến hành trình cáp treo trở thành một phần của trải nghiệm thay vì chỉ đóng vai trò phương tiện di chuyển.

Từ cabin nhìn xuống rừng, thác và những lớp mây

Sun World cho biết hệ thống cáp treo tại Bà Nà hiện gồm nhiều tuyến kết nối các khu vực khác nhau. Trong đó, hành trình từ chân núi lên cao thường kéo dài khoảng 15-20 phút tùy tuyến.

Khoảng thời gian này đủ để cảnh quan thay đổi rõ rệt.

Những ngày mây thấp, cabin cáp treo có thể đi xuyên qua lớp mây trước khi đưa khách lên khu vực đỉnh Núi Chúa. (Ảnh: Tripadvisor)

Ở những đoạn đầu, cabin di chuyển phía trên rừng cây. Càng lên cao, tầm nhìn mở rộng ra các sườn núi và thung lũng. Một số tuyến còn đi qua khu vực thác Tóc Tiên.

Những ngày trời trong, du khách có thể nhìn khá xa về phía đồng bằng và khu vực Đà Nẵng. Khi mây dày, trải nghiệm lại hoàn toàn khác: cabin dần đi vào màn sương trắng rồi bất ngờ thoát ra ở tầng cao hơn.

Vì thế, cùng một tuyến cáp nhưng hai chuyến đi vào hai thời điểm khác nhau có thể cho khung cảnh rất khác nhau.

Trên đỉnh núi có gì?

Sau hành trình lên cao, điểm được nhiều du khách tìm tới đầu tiên là Cầu Vàng, nằm ở độ cao khoảng 1.414 m và nổi bật với hình ảnh hai bàn tay khổng lồ nâng đỡ cây cầu dài gần 150 m.

Ngoài ra, khu vực đỉnh còn có Làng Pháp, vườn hoa Le Jardin D'Amour, chùa Linh Ứng và khu vui chơi trong nhà Fantasy Park.

Cầu Vàng là một trong những điểm tham quan nổi bật trên đỉnh, nằm giữa không gian núi rừng ở độ cao hơn 1.400 m. (Ảnh: Klook)

Fantasy Park có diện tích khoảng 21.000 m² và nằm ở khu vực cao gần 1.500 m. Đây cũng là lựa chọn phù hợp trong những thời điểm thời tiết trên núi có mưa hoặc sương dày khiến các hoạt động ngoài trời bị hạn chế.

Những người không thích lịch trình quá dày có thể dành thời gian đi bộ, uống cà phê và ngắm mây thay vì cố tham quan toàn bộ các điểm trong một ngày.

Du khách nên đi vào thời điểm nào?

Nếu mục tiêu chính là ngắm cảnh từ cáp treo, thời tiết đóng vai trò rất quan trọng.

Khoảng tháng 2 đến tháng 5 thường thuận lợi hơn nhờ lượng mưa thấp hơn và khả năng gặp trời quang cao. Trong khi đó, giai đoạn từ khoảng tháng 9 đến tháng 12 ở miền Trung thường có nhiều mưa và mây, tầm nhìn trên núi có thể bị hạn chế.

Làng Pháp nằm trên khu vực đỉnh núi, nơi du khách có thể kết hợp tham quan sau hành trình bằng cáp treo. (Ảnh: Sun World)

Tuy nhiên, mây lại chính là yếu tố tạo ra trải nghiệm "xuyên mây" đặc trưng. Vì vậy, những người muốn chụp cảnh mây có thể chấp nhận việc tầm nhìn xa không tốt bằng ngày trời trong.

Du khách nên kiểm tra dự báo thời tiết trước ngày đi, đồng thời chuẩn bị áo khoác mỏng ngay cả khi phía dưới Đà Nẵng đang nóng.

Giày đi bộ thoải mái cũng cần thiết bởi sau khi rời cáp treo, khách sẽ phải di chuyển khá nhiều giữa các khu vực trên núi.

Đi từ trung tâm Đà Nẵng thế nào?

Bà Nà Hills nằm cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 25-30 km. Du khách có thể đi ôtô, taxi, xe công nghệ hoặc sử dụng các dịch vụ xe đưa đón.

Nếu chỉ có một ngày, nên xuất phát vào buổi sáng để có nhiều thời gian trên núi. Việc đi sớm còn giúp hạn chế tình trạng đông khách tại cáp treo và Cầu Vàng vào những ngày cuối tuần hoặc cao điểm.

Fantasy Park là khu vui chơi trong nhà, phù hợp để du khách trải nghiệm khi thời tiết trên núi có mưa hoặc sương dày. (Ảnh: Sun World)

Khách nên kiểm tra giá vé và giờ hoạt động tại thời điểm đi bởi chính sách có thể thay đổi theo từng giai đoạn. Vé vào khu du lịch thường đã bao gồm phần lớn hành trình cáp treo và các điểm tham quan chính, nhưng một số dịch vụ riêng có thể phát sinh chi phí.

Nếu ở Đà Nẵng từ 3 ngày trở lên, du khách có thể dành một ngày cho Bà Nà, những ngày còn lại kết hợp biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn hoặc tiếp tục tới Hội An.

Từ một hệ thống cáp treo từng lập cùng lúc 4 kỷ lục Guinness đến hành trình đưa khách vượt hơn 1.300 m độ cao để lên đỉnh núi gần 1.500 m, Bà Nà tạo ra trải nghiệm mà cảnh quan thay đổi ngay trong lúc di chuyển. Có ngày khách nhìn thấy rừng và thung lũng phía dưới, có ngày cabin gần như chìm hoàn toàn trong mây trước khi xuất hiện ở vùng núi cao.

Theo Guinness World Records, Sun World Ba Na Hills, Cổng thông tin Du lịch Đà Nẵng