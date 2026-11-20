Quảng Ngãi dự kiến đầu tư tuyến cáp treo vượt biển dài khoảng 4 km, nối đảo Lớn và đảo Bé (đặc khu Lý Sơn), với tổng vốn khoảng 300 tỷ đồng, triển khai sau năm 2030.

Theo kế hoạch triển khai Đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, được UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành ngày 18/11, địa phương dự kiến đầu tư tuyến cáp treo vượt biển nối đảo Lớn và đảo Bé.

Tuyến cáp treo có chiều dài khoảng 4 km, tổng vốn đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng, huy động từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước. Công trình được định hướng triển khai trong giai đoạn 2030-2045.

Hiện nay, việc đi lại giữa đảo Lớn và đảo Bé chủ yếu bằng canô, tàu. Tuyến cáp treo được kỳ vọng tạo thêm phương thức kết nối giữa hai đảo, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, du khách và mở rộng không gian phát triển du lịch tại Lý Sơn.

Toàn cảnh đảo Lớn, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Bùi Thanh Trung.

Theo định hướng phát triển, đảo Bé sẽ trở thành khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và thể thao biển. Quảng Ngãi dự kiến kêu gọi đầu tư khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí cao cấp quy mô 10 ha và khu nghỉ dưỡng, thể thao biển rộng 5 ha, với tổng vốn khoảng 5.000 tỷ đồng mỗi dự án.

Trong khi đó, đảo Lớn tiếp tục giữ vai trò trung tâm hành chính, dịch vụ, cảng biển và lưu trú. Quảng Ngãi cũng dự kiến đầu tư tuyến tàu điện nội đảo với kinh phí khoảng 300 tỷ đồng.

Ngoài tuyến cáp treo, tỉnh định hướng thu hút nhiều dự án du lịch quy mô lớn tại Lý Sơn. Đáng chú ý có sân golf Hòn Sỏi rộng khoảng 80 ha, vốn dự kiến 20.000 tỷ đồng; cảng hàng không Lý Sơn rộng khoảng 150 ha, vốn 11.300 tỷ đồng; khu dịch vụ, du lịch Đồng Hộ - An Hải rộng 20 ha, vốn khoảng 10.000 tỷ đồng.

Các khu nghỉ dưỡng Thới Lới, Giếng Tiền và khu dịch vụ du lịch An Vĩnh cũng được định hướng đầu tư với kinh phí khoảng 5.000 tỷ đồng mỗi dự án.

Đối với hạ tầng thiết yếu, Quảng Ngãi dự kiến đầu tư cảng hành khách quốc tế, mở rộng cảng tổng hợp Lý Sơn, nâng cấp cảng An Bình, xây dựng nhà máy xử lý nước biển thành nước ngọt và hệ thống thu gom, xử lý nước thải.

Theo kế hoạch, tổng nhu cầu vốn đầu tư để phát triển đặc khu Lý Sơn đến năm 2045 dự kiến gần 76.657 tỷ đồng. Riêng giai đoạn 2026-2030 cần gần 19.971 tỷ đồng. Phần lớn nguồn lực được định hướng huy động ngoài ngân sách, trong khi khoảng 1.350 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước dành cho các công trình hạ tầng thiết yếu.

Đảo Bé, đặc khu Lý Sơn.

UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh phối hợp các sở, ngành và chính quyền đặc khu Lý Sơn tổ chức kêu gọi, thu hút nhà đầu tư.

Quảng Ngãi đặt mục tiêu đến năm 2030, Lý Sơn đón khoảng 400.000 lượt khách, trong đó có 10.000 khách quốc tế. Đến năm 2045, lượng khách dự kiến đạt 2,5 triệu lượt, trong đó có 80.000 khách quốc tế.

Lý Sơn cách đất liền khoảng 30 km, gồm đảo Lớn, đảo Bé và hòn Mù Cu. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan núi lửa, các rạn san hô, nghề trồng hành tỏi và lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.

Theo định hướng, Quảng Ngãi phấn đấu đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch biển đảo vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vào năm 2030, tiến tới trung tâm du lịch biển đảo tầm quốc gia vào năm 2045.