Khu du lịch Đại Nam miễn phí vé vào cổng đến hết năm 2026, nhưng các dịch vụ bên trong vẫn tính phí theo từng loại.

Theo bảng giá cập nhật đến tháng 1/2026, mức cao nhất thuộc về dịch vụ thuê xe lửa chạy trong khu, lên tới 800.000 đồng cho giờ đầu tiên. Nếu chỉ tính trò chơi theo lượt, "Hành trình mạo hiểm trên cao" là trò đắt nhất với 200.000 đồng mỗi người lớn. Vì không mất tiền vé cổng, phần lớn chi phí của một chuyến đi Đại Nam nằm ở các dịch vụ bên trong khu.

Xe lửa 1 đầu máy 2 toa là dịch vụ giá cao nhất, trò chơi đắt nhất chỉ bằng một phần tư

Theo bảng giá tham khảo, thuê xe lửa gồm 1 đầu máy và 2 toa có giá 800.000 đồng cho giờ đầu tiên, 700.000 đồng cho giờ thứ hai và 600.000 đồng từ giờ thứ ba. Gói 1 đầu máy và 1 toa rẻ hơn một bậc: 600.000 đồng, 500.000 đồng và 400.000 đồng theo từng mốc giờ tương ứng. Đây là mức giá cao nhất trong toàn bộ bảng giá dịch vụ lẻ của khu du lịch. Các trò chơi tính theo lượt có giá thấp hơn nhiều, thường từ 20.000 đến 100.000 đồng.

Nếu loại xe thuê riêng ra, nhóm trò chơi tính theo lượt có hai mức giá nổi bật. "Hành trình mạo hiểm trên cao" là trò đắt nhất, 200.000 đồng với người lớn và 100.000 đồng với trẻ em. Tiếp theo là các trò đua xe: F1 đơn 80.000 đồng, F2 đôi 100.000 đồng. Thuyền đụng đơn có giá 80.000 đồng và thuyền đụng đôi 100.000 đồng. Tàu lượn siêu tốc ở mức 70.000 đồng một lượt.

Phần lớn trò còn lại, như xe lửa sâu, thuyền xoay trên sóng hay đu quay ong, chỉ ở mức 20.000 đến 50.000 đồng. Nhóm trò mạo hiểm khám phá như Ngũ long cung, Động chằn tinh, phim 4D hay phim vòm đồng loạt có giá 50.000 đồng với người lớn.

Muốn chơi nhiều trò thì mua combo 12 trò 400.000 đồng, đi lại trong khu có xe đạp hoặc xe điện

Với du khách muốn trải nghiệm nhiều trò, khu vui chơi bán vé theo gói. Gói 3 trò giá 120.000 đồng, gói 6 trò giá 200.000 đồng và gói 12 trò giá 400.000 đồng với người lớn. Trẻ em được giảm còn 100.000 đồng cho gói 6 trò và 200.000 đồng cho gói 12 trò. Gói 12 trò là loại vé đắt nhất trong nhóm vé khu vực.

Các vé khu vực khác gồm vườn thú 100.000 đồng và biển 150.000 đồng với người lớn. Vé trẻ em lần lượt là 50.000 đồng cho cả hai khu.

Khu du lịch rộng nên nhiều khách chọn phương tiện để di chuyển. Xe đạp có giá 50.000 đồng một vé, cộng thêm 50.000 đồng tiền thế chân. Thuê xe điện loại 4 đến 7 chỗ có giá 300.000 đồng giờ đầu, 200.000 đồng giờ thứ hai và 100.000 đồng từ giờ thứ ba. Loại 11 đến 14 chỗ lần lượt là 400.000 đồng, 300.000 đồng và 200.000 đồng.

Bảng giá chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi. Vé chỉ dùng trong ngày và không hoàn tiền. Bảng giá này chưa bao gồm các dịch vụ như lưu trú tại khách sạn Đại Nam hay ăn uống, nên tổng chi phí thực tế của một chuyến đi có thể cao hơn.

Từ khu du lịch tâm linh thành tổ hợp vui chơi rộng hàng trăm hecta, hoạt động từ năm 2008

Khu du lịch lạc cảnh Đại Nam Văn Hiến, còn gọi là Đại Nam Du lịch thần tiên, bắt đầu hoạt động từ năm 2008. Khu này nay thuộc phường Phú An, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương). Công ty cổ phần Đại Nam, chủ đầu tư khu du lịch, do ông Huỳnh Uy Dũng sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT. Vợ ông, bà Nguyễn Phương Hằng, giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam từ tháng 9/2024. Tổng diện tích khu du lịch lên tới 450 ha. Từ một nơi thiên về du lịch tâm linh, Đại Nam dần phát triển thành tổ hợp nhiều loại hình, từ vườn thú, biển nhân tạo, khu vui chơi đến khách sạn.

Quần thể có nhiều công trình xác lập kỷ lục như bức tường thành dài nhất Việt Nam, dãy núi nhân tạo cao nhất cả nước và vườn thú mở đầu tiên của nước ta. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, khu tặng 1.000 bao lì xì cho 1.000 du khách đầu tiên mua vé vườn thú hoặc biển vào mùng 2 và mùng 3 Tết. Nhìn chung, dù vé vào cổng miễn phí đến hết năm 2026, chi phí của một chuyến đi Đại Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào cách chơi. Với nhóm đông muốn thuê xe lửa chạy trong khu, hóa đơn dịch vụ có thể chạm mốc 800.000 đồng chỉ cho giờ đầu tiên.

Nguồn tham khảo: Bảng giá khu du lịch Đại Nam (cập nhật đến tháng 1/2026)