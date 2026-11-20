Xăng dầu liên tục giảm, trong khi giá điện bình quân giảm 2% từ ngày 1/11, nhưng giá nhiều mặt hàng tiêu dùng vẫn chưa có biến động đáng kể.

Giá đầu vào giảm, giá bán vẫn neo cao

Từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT. Giá xăng dầu cũng có những đợt điều chỉnh giảm, góp phần giảm áp lực chi phí cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, tại thị trường dân sinh, giá nhiều mặt hàng chưa có biến động tương ứng.

Ông Nguyễn Quang Hiếu (Phương Yên Hoà) cho biết giá bát phở ông ăn hiện đang là 40.000 đồng đến 60.000 đồng /bát. Ông cho biết đây là một mức giá khá ổng định, không giảm nhưng cũng chưa phải tăng quá nhiều. "Ở nhiều quán phở khác, mức giá còn lên đến hơn 100.000 đồng/bát, đó là khi ăn ở những quán có thương hiệu lớn", ông Hiếu cho biết.

Theo ghi nhận, giá các loại hoa quả chị thường mua nhìn chung vẫn ở mức 90.000 đồng – 120.000 đồng/kg táo, không giảm đáng kể, một số mặt hàng còn nhỉnh hơn nhẹ nếu không phải đúng mùa.

Giá các loại hoa quả chị thường mua nhìn chung vẫn ở mức 90.000 đồng–.000 120.000 đồng/kg táo, không giảm đáng kể, một số mặt hàng còn nhỉnh hơn nhẹ nếu không phải đúng mùa.

Với mặt hàng thịt, bà Cao Thị Thúy Hòa nhận thấy giá bán khá ổn định. Theo bà, giá thịt thành phẩm có thể chịu ảnh hưởng từ chi phí vận chuyển, trong khi giá thịt tại siêu thị vốn đã tương đối ổn định.

Ở nhóm hàng điện lạnh, bà Nguyễn Thị Liên (TP. Hưng Yên), người kinh doanh máy điện lạnh, cho biết giá bán các sản phẩm hiện không thay đổi đáng kể. Nếu có giảm so với năm ngoái thì chủ yếu là do các chương trình khuyến mại của hãng, không phải do giá điện giảm.

Giá bán các sản phẩm hiện không thay đổi đáng kể

Sự chậm trễ của thị trường hay sự bất đối xứng trong điều chỉnh giá?

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường giá cả, Bộ Tài chính, giá xăng dầu và điện giảm tạo điều kiện thuận lợi để giảm giá thành, nhưng không đồng nghĩa mọi hàng hóa phải lập tức giảm giá bán. Bởi giá thành còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyên liệu, tiền lương, mặt bằng kinh doanh, lãi vay, chi phí vận chuyển và mức độ cạnh tranh.

Đáng chú ý, thị trường thường xuất hiện tình trạng giá tăng nhanh khi chi phí đầu vào tăng, nhưng lại giảm chậm khi chi phí đi xuống. Theo ông Long, đây là hiện tượng bất đối xứng trong điều chỉnh giá.

Nguyên nhân có thể đến từ hàng tồn kho nhập với giá cao, các hợp đồng vận chuyển dài hạn hoặc tâm lý thận trọng của doanh nghiệp trước biến động chi phí. Tuy nhiên, ở những thị trường thiếu cạnh tranh, doanh nghiệp cũng có thể nhanh chóng chuyển phần chi phí tăng sang người tiêu dùng nhưng lại giữ lợi ích khi chi phí giảm để cải thiện lợi nhuận.

Mức độ điều chỉnh giá cũng khác nhau giữa các nhóm hàng. Với đồ điện lạnh, giá bán phụ thuộc nhiều vào giá nhập hàng, mẫu mã, sức mua và cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ. Với dịch vụ taxi, nhiên liệu là chi phí quan trọng nhưng giá cước còn chịu ảnh hưởng từ tiền lương, khấu hao và chi phí vận hành. Trong khi đó, giá thực phẩm phụ thuộc lớn vào nguồn cung, thời tiết và mùa vụ.

"Một bát phở là ví dụ dễ thấy. Quán phở không chỉ trả tiền điện và chi phí vận chuyển mà còn phải mua thịt bò, xương, bánh phở, rau thơm, gia vị, trả lương nhân viên và thuê địa điểm. Nhiều quán còn sử dụng gas để nấu nước dùng, trong khi giá gas không nhất thiết giảm cùng nhịp với giá xăng. Vì vậy, dù giá xăng và điện giảm, chi phí nguyên liệu hoặc mặt bằng tăng thì giá phở vẫn có thể đứng yên, thậm chí tăng", ông Ngô Trí Long phân tích.

Ông Long cho rằng, giá giảm chậm có thể xuất phát từ độ trễ khách quan của thị trường. Tuy nhiên, cũng cần xem xét liệu mức giá hiện tại có còn phản ánh đúng chi phí thực tế hay không, đặc biệt trong những lĩnh vực có mức độ cạnh tranh hạn chế.

Làm thế nào để người tiêu dùng thực sự được hưởng lợi?

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, cần tăng cường theo dõi diễn biến giá theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, nhất là những lĩnh vực sử dụng nhiều nhiên liệu và điện năng. Khi chi phí đầu vào giảm đáng kể, cơ quan quản lý cần đánh giá mức độ tiết giảm chi phí thực tế và sự thay đổi của giá bán.

Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và công khai giá; tăng cường thực thi pháp luật cạnh tranh, đồng thời giảm các chi phí trung gian thông qua phát triển logistics và hoàn thiện hệ thống phân phối.

"Riêng đối với các quán phở và cơ sở ăn uống, khi chi phí một số khoản giảm, doanh nghiệp nên chủ động rà soát tổng giá thành và lựa chọn hình thức chia sẻ phù hợp với khách hàng: giữ giá ổn định lâu hơn, thực hiện khuyến mại hợp lý, nâng chất lượng hoặc điều chỉnh giá khi có đủ điều kiện. Giá bán có thể không giảm ngay, nhưng cơ sở kinh doanh phải có động lực cạnh tranh để người tiêu dùng không luôn là bên gánh chịu mọi đợt tăng chi phí", PGS.TS Ngô Trí Long cho biết.

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, cần tăng cường theo dõi diễn biến giá theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, nhất là những lĩnh vực sử dụng nhiều nhiên liệu và điện năng. (Ảnh: Hoà Bình)



Chuyên gia cũng nhấn mạnh, giám sát giá không đồng nghĩa với việc áp đặt doanh nghiệp phải giảm giá đồng loạt. Giá bán cần phản ánh đúng cung cầu, chi phí hợp lý và mức độ cạnh tranh trên thị trường.

Giảm giá điện, xăng dầu là một bước hỗ trợ quan trọng. Nhưng chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi phần chi phí được tiết giảm không dừng lại ở doanh nghiệp mà từng bước chuyển thành lợi ích cụ thể cho người dân. Bởi điều người tiêu dùng mong đợi không chỉ là giá xăng giảm tại cây xăng, mà còn là sự nhẹ đi trong chi phí của những nhu cầu thiết yếu hằng ngày.