Tờ hóa đơn đặt lên đĩa cho tiện bưng bê tưởng là chuyện nhỏ trong nhiều hàng quán. Nhưng cả về vệ sinh lẫn chất liệu giấy, tờ bill vốn không nên chạm vào thức ăn.

Những ngày qua, chuyện kẹp bill lên đĩa đồ ăn được bàn tán sau bài đăng của một nam sinh kể về trải nghiệm làm việc một ngày tại Mơ Nướng. Người này cho biết hóa đơn được đặt trực tiếp lên món ăn, có trường hợp bill rơi xuống sàn rồi vẫn được nhặt lên đặt lại lên đồ ăn. Phía nhà hàng cho biết đang kiểm tra camera, chưa công bố kết luận. Dù vậy, câu chuyện khiến nhiều người đặt câu hỏi: vì sao tờ bill không nên nằm trên đĩa đồ ăn?

Tờ bill đi qua nhiều tay trước khi đến bàn

Ở nhiều hàng quán, hóa đơn được in ra ngay khi khách gọi món, rồi đi từ thu ngân, nhân viên order đến bếp và nhân viên tiếp thực. Mỗi người cầm qua một lần, tờ giấy lại mang theo những gì bám trên tay, trên mặt bàn hay quầy bếp. Khi tờ bill nằm trên món ăn, nhất là món có nước sốt, những thứ đó có thể dính thẳng vào thức ăn. Nếu tờ giấy đã rơi xuống sàn rồi được nhặt lên, nguy cơ còn rõ hơn.

Trong khi đó, quy định về an toàn thực phẩm yêu cầu dụng cụ ăn uống phải được làm bằng vật liệu an toàn, rửa sạch, giữ khô. Một tờ hóa đơn không được làm ra để chạm vào đồ ăn.

Tờ hoá đơn thường đi qua nhiều nơi trước khi đến bàn ăn của khách hàng. Ảnh minh hoạ

Giấy in nhiệt có thể chứa hóa chất

Lý do thứ hai nằm ở chính tờ giấy. Nhiều hóa đơn hiện được in bằng giấy in nhiệt, loại giấy được tẩm chất hóa học nhạy nhiệt, lớp hóa học này sẽ chuyển thành màu đen nếu được tiếp xúc với nhiệt. Trong lớp phủ đó, bisphenol A (BPA) và bisphenol S (BPS) là những ví dụ về chất tạo màu.

Điểm đáng lưu ý là các chất này được thêm vào ở dạng tự do, không liên kết hóa học với giấy, nên dễ dàng bám sang bất cứ thứ gì chạm vào tờ giấy. Theo nghiên cứu được Trung tâm Sinh thái (Mỹ) dẫn lại,BPA và BPS từ hóa đơn có thể theo bàn tay chưa rửa sang thức ăn rồi đi vào cơ thể.

Ảnh minh hoạ

Cơ quan Sinh thái bang Washington (Mỹ) cho biết bisphenol có thể gây ra các tác động tiêu cực cho sức khỏe, đồng thời khuyến cáo tránh để biên lai tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Tại châu Âu, từ ngày 2/1/2020, giấy in nhiệt có nồng độ BPA từ 0,02% khối lượng trở lên không được phép đưa ra thị trường.

Theo các khuyến cáo này, những người thường xuyên tiếp xúc với giấy in nhiệt như nhân viên thu ngân là nhóm chịu nhiều rủi ro nhất. Với thực khách, một lần tờ bill chạm vào món ăn chưa chắc gây hại ngay, nhưng đây là tiếp xúc hoàn toàn không cần thiết và rất dễ tránh.

Hàng quán và thực khách nên làm gì?

Với hàng quán, cách đơn giản nhất là để hóa đơn ở vị trí riêng: kẹp vào khay, ghim cạnh mép khay hoặc dùng kẹp bill chuyên dụng, không đặt lên đĩa hay chạm vào thức ăn. Bill rơi xuống sàn thì nên in lại thay vì nhặt lên dùng tiếp.

Hoá đơn nên được kẹp vào khay, ghim cạnh mép khay hoặc dùng kẹp bill chuyên dụng, không đặt lên đĩa hay chạm vào thức ăn. Ảnh minh hoạ

Với thực khách, nếu thấy món ăn được mang ra kèm tờ hóa đơn nằm trên đĩa, có thể đề nghị quán đổi món hoặc phản ánh với quản lý. Sau khi cầm hóa đơn, nên rửa tay trước khi ăn tiếp.

Về phía Mơ Nướng, Founder thương hiệu khẳng định việc đặt hóa đơn lên hoặc gần đồ ăn là điều bị nghiêm cấm. Nhà hàng sẽ xử lý nghiêm, thậm chí sa thải, nếu xác nhận có nhân viên làm vậy, đồng thời dự kiến lắp thêm camera tại khu vực bếp.