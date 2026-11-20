Bún chả, phở gà trộn, bánh gối, bánh rán mặn và những món chè nóng hổi - food tour Hà Nội lần này có đủ các món ngon khiến thực khách khó lòng bỏ qua.

Ẩm thực từ lâu đã trở thành một nét đặc trưng đáng tự hào của Hà Nội, níu chân thực khách mỗi khi có dịp ghé thăm thủ đô. Dù là người địa phương hay thực khách phương xa, việc tìm ra được một quán ăn ngon để thưởng thức luôn là một phần thú vị trong trải nghiệm ẩm thực.

Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, hãy tham khảo ngay những quán ăn từng xuất hiện trong tập 8 series “Ăn Đi Đã” trên YouTube của Jun Phạm, với sự đồng hành trải nghiệm của khách mời Thái Lê Minh Hiếu.

Bún chả - Món ăn góp phần làm nên dấu ấn của ẩm thực Hà thành

Mở đầu hành trình food tour Hà Nội chắc hẳn phải là một món ăn làm nên tên tuổi của ẩm thực thủ đô: bún chả. Bộ đôi nghệ sĩ đã lựa chọn ghé quán Bún Chả Chấm, Bánh Cuốn & Chả Chan chợ Ngọc Hà để thưởng thức và dành nhiều lời khen cho hương vị món ăn tại đây.

Điều đầu tiên khiến thực khách hài lòng là định lượng bún và chả tương đối hào phóng, tiếp đến là phần nước chấm được nêm nếm chua ngọt hài hòa. Những miếng thịt dày dặn được nướng xém cạnh, dậy mùi thơm hấp dẫn mà bên trong vẫn giữ được độ mềm ẩm và vị ngọt tự nhiên của thịt. Chỉ cần gắp một đũa bún, nhúng đẫm vào bát nước chấm, thêm miếng chả nướng và vài lát dưa góp giòn giòn là đã đủ cảm nhận sự cuốn hút khó cưỡng. Quán cũng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ ăn uống nên rất tiện lợi cho bữa trưa văn phòng hay những buổi tụ họp cuối tuần.

Phở gà trộn - Tuy quen mà lạ, thử một lần lại muốn ăn thêm

Bên cạnh món phở nước nóng hổi vốn quen thuộc, phở gà trộn khô cũng là một lựa chọn có sức hấp dẫn riêng nhờ sự kết hợp độc đáo. Trong hành trình của mình, Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu cũng đã ghé Phở Trộn Cô Liên - một địa chỉ khiến cả hai dành nhiều lời khen sau khi thưởng thức.

Ấn tượng trước hết là phần bánh phở đầy đặn, bánh phở mềm, không bị nát, thấm đều phần nước sốt trộn nên khi ăn rất vừa miệng. Sốt được phủ khá đều lên các nguyên liệu, kết hợp cùng giá, rau mùi và phần thịt gà đùi làm nên tổng thể hài hòa.

Nổi bật nhất vẫn chính là phần thịt gà với độ dai vừa phải, không bị bở, phần da giòn sần sật, càng ăn càng cảm nhận rõ độ tươi ngọt của thịt. Khi trộn đều tất cả nguyên liệu, thực khách sẽ cảm nhận được sự hòa quyện giữa vị ngọt thanh nhưng béo nhẹ từ các thành phần. Đây sẽ là lựa chọn khá lý tưởng cho những ngày muốn đổi vị thay cho tô phở nước quen thuộc.

Bánh gối, bánh rán mặn - Món ăn vặt bắt miệng với lớp vỏ giòn và phần nhân đậm đà

Food tour Hà Nội sẽ thiếu đi một phần thú vị nếu không dành chỗ cho những món ăn vặt đã gắn bó với nhiều thế hệ người dân thủ đô, tiêu biểu là bánh gối và bánh rán mặn. Bộ đôi nghệ sĩ cũng đã ghé Quán Gốc Đa - Bánh Gối & Bánh Rán Mặn để thưởng thức hai món bánh dân dã trong tập phát sóng này.

Trải nghiệm thực tế cho thấy cả hai loại bánh đều có kích thước lớn với lớp vỏ chiên vàng giòn tương phản với phần nhân mềm thơm bên trong, tạo cảm giác khá bắt miệng. Phần nhân của hai loại bánh khá tương đồng với thịt, miến, mộc nhĩ đầy đặn; riêng bánh gối có thêm lạp xưởng, trong khi bánh rán mặn kích thước lớn hơn, không có lạp xưởng nhưng vẫn thơm ngon và vừa vị.

Điểm độc đáo khiến hai món bánh này trở nên tròn vị nằm ở phần nước chấm chua ngọt, có chút cay nhẹ, ăn cùng dưa góp và rau thơm. Vị béo của bánh được cân bằng, không tạo cảm giác ngấy dù thưởng thức nhiều, rất thích hợp để gọi về chia sẻ cùng đồng nghiệp, hoặc đơn giản là những khi thèm chút quà chiều đậm chất Hà Nội.

Cốm xào, bánh trôi tàu - Ngọt ngào hương vị mùa thu đông Hà Nội

Sau loạt món mặn và ăn vặt, cốm xào và bánh trôi tàu là hai món ngọt ấm nóng khép lại food tour Hà Nội giữa tiết trời thu đông se lạnh. Địa chỉ thích hợp để thử hai món này là Chè Mười Sáu trên phố Ngô Thì Nhậm, một cái tên quen thuộc với những tín đồ mê chè Hà Nội.

Cốm xào là món ăn đòi hỏi sự khéo léo trong cách chế biến vì thành phẩm cần phải giữ được độ dẻo thơm đặc trưng của cốm. Phần cốm tại quán có màu xanh bắt mắt, hạt cốm mềm dẻo, quyện cùng vị dịu ngọt và hương thơm của cốm non. Khi ăn cùng chút dừa nạo sợi, vị bùi béo và độ giòn nhẹ của dừa càng khiến món ăn thêm hấp dẫn.

Nếu cốm xào mang đến cảm giác dẻo thơm, ngọt bùi thì bánh trôi tàu lại là món ăn khiến người ta muốn thưởng thức ngay khi trời trở lạnh. Một phần bánh có hai viên khá lớn, ngập trong phần nước đường gừng thơm nồng, điểm thêm dừa nạo và mè rang. Lớp vỏ bánh dẻo dai ôm trọn phần nhân mè đen bùi béo bên trong, hòa cùng vị cay ấm của gừng tạo nên cảm giác dễ chịu khi thưởng thức lúc còn nóng.

Để tiết kiệm thời gian khi thưởng thức các món ngon, thực khách có thể sử dụng tính năng “Đặt trước, lấy tại quán” trên ShopeeFood. Chỉ cần đặt món và chọn giờ nhận trên ứng dụng, bạn có thể đến quán lấy đồ mà không cần chờ đợi lâu, đặc biệt tiện lợi tại những địa chỉ đông khách. Đây cũng là cách Jun Phạm và Thái Lê Minh Hiếu áp dụng trong hành trình food tour lần này.

Nếu có dịp đến thăm Hà Nội, bạn có thể lưu lại những địa chỉ trên để tự mình khám phá. Ngoài ra, bộ sưu tập “Món Ngon Hà Nội Vị Đúng Đỉnh” trên ShopeeFood cũng mang đến nhiều gợi ý món ngon và địa chỉ đáng thử, giúp bạn dễ dàng trải nghiệm ẩm thực Hà thành theo cách tiện lợi hơn.

Để thêm cảm hứng khám phá ẩm thực cùng ShopeeFood, đừng bỏ lỡ series “Ăn Đi Đã” trên kênh YouTube của Jun Phạm, phát sóng lúc 20h ngày 16 hằng tháng. Biết đâu, chuyến food tour tiếp theo của bạn sẽ bắt đầu từ một tập “Ăn Đi Đã” và những gợi ý món ngon được lưu lại trên ShopeeFood!