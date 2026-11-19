Trong bối cảnh giá xăng dầu và nhiên liệu trên thị trường có xu hướng hạ nhiệt mạnh sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp hàng không nghiêm túc thực hiện kê khai, niêm yết giá và tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "tăng nhanh, giảm chậm" giá vé máy bay.

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp hàng không tăng cường thực hiện các giải pháp bình ổn giá cước vận tải, trong bối cảnh giá xăng dầu và nhiên liệu trên thị trường liên tục hạ nhiệt sau nhiều đợt điều chỉnh.

Động thái này nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 về tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá trong những tháng cuối năm 2026 và Thông báo số 528/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp hàng không nghiêm túc thực hiện kê khai, niêm yết giá, không để giá vé "tăng nhanh, giảm chậm". Ảnh: Lộc Liên.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo điều hành giá, trong 9 tháng năm nay, kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, các xung đột địa chính trị kéo dài tại Trung Đông từng đẩy chi phí năng lượng và logistics tăng cao, tạo áp lực lớn lên mặt bằng giá trong nước. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 9 tháng tăng 4,52% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, những tháng cuối năm là giai đoạn cao điểm tiêu dùng và sản xuất, kinh doanh. Chính phủ đặt mục tiêu kiên định kiểm soát CPI bình quân cả năm ở mức khoảng 4,5%.

Để thực hiện mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, đặc biệt đối với nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu và chi phí vận tải; kịp thời chấn chỉnh các hành vi lợi dụng biến động thị trường để neo giá ở mức bất hợp lý.

Đáng chú ý, từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11, thị trường năng lượng ghi nhận những tín hiệu tích cực khi giá xăng dầu thế giới và trong nước liên tục giảm sâu.

Qua các kỳ điều hành đầu tháng 11, giá xăng trong nước đã giảm hơn 9.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 3/2026. Trong khi đó, nhóm mặt hàng dầu giảm tới khoảng 16.000 đồng/lít so với đỉnh hồi tháng 4.

Đối với ngành hàng không, lĩnh vực mà chi phí nhiên liệu thường chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành vận chuyển, việc giá nhiên liệu "hạ nhiệt" là dư địa quan trọng để các hãng hàng không tối ưu chi phí khai thác, qua đó điều chỉnh giá vé phù hợp hơn nhằm kích cầu đi lại của người dân và du khách dịp cuối năm.

Bám sát tinh thần điều hành của Chính phủ và diễn biến thị trường, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không khẩn trương nghiên cứu, quán triệt các nội dung tại Công điện số 70/CĐ-TTg và Thông báo số 528/TB-VPCP để triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn giá cước.

Cục Hàng không Việt Nam nhấn mạnh các yêu cầu trọng tâm đối với doanh nghiệp hàng không, đó là: Thực hiện nghiêm túc việc kê khai, niêm yết giá, công khai đầy đủ thông tin về giá dịch vụ vận chuyển; đảm bảo bán đúng mức giá đã kê khai và niêm yết; đảm bảo mức giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản không vượt quá mức giá tối đa theo quy định.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không được lợi dụng những biến động tăng của giá nhiên liệu (nếu có) để đẩy giá vé lên cao bất hợp lý; đồng thời kiên quyết không để xảy ra tình trạng tăng giá cước khi giá nhiên liệu tăng nhưng lại không điều chỉnh giảm giá khi giá nhiên liệu đã hạ nhiệt.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, việc tăng giám sát giá cước hàng không ngay từ thời điểm này không chỉ góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ, mà còn bảo vệ trực tiếp quyền lợi của hành khách, tạo động lực thúc đẩy phục hồi du lịch và giao thương trong cao điểm đi lại vào cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán sắp tới.