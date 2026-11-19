Ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để gửi trao lời tri ân và dành thời gian cho những khoảnh khắc ý nghĩa bên thầy cô, bạn bè. Cùng ShopeeFood khám phá loạt ưu đãi hấp dẫn cho ngày 20.11 này.

Thưởng thức vạn món ngon với voucher giảm đến 50%

Từ ngày 12.11 đến hết ngày 20.11, ShopeeFood mang đến bộ sưu tập "Siêu Deal Học Đường, Giảm Tới 50%", với loạt ưu đãi trải dài từ voucher giảm 20% đến 50%, đáp ứng đa dạng nhu cầu đặt món khác nhau của người dùng.

Trong đó, đặc biệt phải kể đến mã giảm 50% (tối đa 25.000 đồng) cho đơn từ 25.000 đồng khi người dùng đặt món thuộc bộ sưu tập. Cùng với đó, người dùng cũng có thể áp voucher giảm đến 40% (tối đa 35.000 đồng) cho các đơn từ 50.000 đồng và voucher giảm đến 35% (tối đa 50.000 đồng) khi đặt các đơn trị giá từ 70.000 đồng trở lên (số lượng có hạn).

Bên cạnh các ưu đãi trên, bộ sưu tập còn có thêm những voucher với mức giảm tối đa hấp dẫn, bao gồm mã giảm 30% (tối đa 121.000 đồng) cho đơn từ 100.000 đồng và mã giảm 25% (tối đa 211.000 đồng) cho đơn từ 60.000 đồng (số lượng có hạn).

Không chỉ mang đến nhiều lựa chọn ưu đãi, bộ sưu tập còn quy tụ đa dạng món ăn từ các quán địa phương đến những thương hiệu lớn. Dù là các phần cơm trưa hay những món ăn vặt cho buổi xế chiều, với "Siêu Deal Học Đường, Giảm Tới 50%", người dùng đều có thể dễ dàng tìm thấy món yêu thích để thưởng thức trong dịp 20.11.

Người dùng chỉ cần truy cập bộ sưu tập tại đây, các mã ưu đãi sẽ được hiển thị đầy đủ ngay đầu trang. Sau khi lựa chọn món yêu thích trong bộ sưu tập, tại bước thanh toán, đừng quên nhập mã ưu đãi tương ứng cho đơn hàng đủ điều kiện.

Người dùng chỉ cần truy cập bộ sưu tập "Siêu Deal Học Đường, Giảm Tới 50%", lựa chọn món và nhập mã tương ứng được hiển thị ở đầu trang khi đặt hàng.

Đặt đơn nhóm càng đông, càng có thêm cơ hội nhận ưu đãi ngập tràn

Dịp 20.11, người dùng ShopeeFood cũng có thể tận hưởng ưu đãi cho các đơn nhóm. Cụ thể, các đơn nhóm đặt trên ShopeeFood dịp này được áp dụng voucher SPFDATNHOM giảm đến 20% (tối đa 105.000 đồng) cho đơn từ 100.000 đồng (số lượng có hạn).

Những đơn nhóm từ 120.000 đồng đặt trong ngày 20.11 còn được tự động giảm thêm vào giá trị đơn hàng ứng với số lượng thành viên tham gia đặt món.

Như với nhóm nhóm từ 2 đến 3 thành viên, đơn hàng từ 120.000 đồng trở lên được giảm thêm 2.000 đồng, nhóm từ 4 đến 6 thành viên giảm thêm 5.000 đồng, nhóm từ 7 đến 10 thành viên được giảm 10.000 đồng. Với những nhóm đông thành viên hơn, mức giảm lần lượt là 15.000 đồng cho nhóm từ 11 đến 15 thành viên và lên đến 20.000 đồng cho đơn có trên 15 thành viên cùng đặt hàng.

Giờ đây, việc chuẩn bị những bữa tiệc hay các buổi gặp gỡ đông người ngày 20.11 trở nên thuận tiện hơn khi mỗi thành viên đều có thể chủ động lựa chọn món ăn yêu thích và thêm ngay vào giỏ hàng chung trong đơn nhóm trên ShopeeFood. Những ưu đãi cho đơn hàng đông thành viên cũng giúp cả nhóm tiết kiệm thêm chi phí, để cuộc vui liên hoan thêm phần trọn vẹn.

Đặt đơn nhóm trên ShopeeFood ngày 20.11 vừa có voucher giảm 20% vừa nhận được ưu đãi theo số lượng thành viên

Từ loạt voucher đa dạng trong bộ sưu tập "Siêu Deal Học Đường, Giảm Tới 50%" đến đơn nhóm với hai tầng ưu đãi, ShopeeFood mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng thỏa sức thưởng thức món ngon dịp 20.11.

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