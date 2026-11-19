Sau 7 năm chờ đợi, BTS chính thức trở lại Singapore với 4 đêm concert bùng nổ. Với ARMY, đây là cơ hội tuyệt vời để lên lịch trình đu idol kết hợp du lịch, check-in những địa điểm "cheap moment" cùng thần tượng và khám phá Singapore theo cách riêng của mình.

Trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu ARIRANG World Tour, nhóm nhạc BTS sẽ mang đến 4 đêm concert vào các ngày 17, 19, 20 và 22/12/2026 tại SVĐ Quốc gia Singapore. Bên cạnh cơ hội hòa giọng cùng hàng chục nghìn người hâm mộ, ARMY còn có thể check-in những bối cảnh MV quen thuộc, khám phá các góc phố in dấu chân thần tượng và săn loạt "cheap moment" đậm chất BTS ngay tại Đảo quốc Sư tử.

‏Theo dấu Jin, săn "cheap moment" tại những tọa độ bước ra từ MV Don't Say You Love Me‏

‏Nếu từng lụy những khung hình đẹp như phim điện ảnh trong MV Don't Say You Love Me của Jin, ARMY chắc chắn sẽ muốn thêm ngay Singapore vào danh sách điểm đến phải ghé. Ra mắt tháng 5/2025, MV được thực hiện với sự hợp tác của Tổng cục Du lịch Singapore (STB), đưa hàng loạt địa danh nổi tiếng cùng những góc phố đầy chất thơ của ‏‏Đ‏‏ảo quốc vào câu chuyện tình yêu. Giờ đây, thay vì ngắm nhìn qua màn hình, người hâm mộ có thể trực tiếp đặt chân đến những bối cảnh quen thuộc và tái hiện các khoảnh khắc của anh cả BTS.‏

‏Mở màn hành trình theo dấu Jin, National Gallery Singapore (Phòng ‏‏T‏‏rưng bày Quốc gia Singapore) là tọa độ ARMY khó lòng bỏ lỡ. Xuất hiện trong nhiều phân cảnh MV, phòng trưng bày gây ấn tượng với kiến trúc cổ kính, những hành lang rộng lớn và cầu nối độc đáo. Đặc biệt, tuyến tham quan riêng mang tên Don't Say You Love Me Trail gồm 5 điểm dừng trong 40 phút sẽ đưa ARMY khám phá những bối cảnh quen thuộc như lối vào Coleman Street, tiền sảnh Tòa án Tối cao cũ và cầu Lower Link Bridge. Đây là cơ hội để các fan tái hiện những khung hình yêu thích của Jin ngay tại địa điểm quay hình.‏

‏Tiếp nối hành trình là‏‏ Anderson Bridge‏‏ ‏‏(‏‏cầu Anderson‏‏)‏‏ - điểm check-in gắn với phân cảnh chạy đầy cảm xúc của Jin. Trong khi đó, Emerald Hill, gần khu mua sắm Orchard‏‏ Road‏‏, lại thu hút với những dãy nhà phố Peranakan rực rỡ sắc màu và kiến trúc cổ kính. Cả hai đều là những tọa độ lý tưởng để ARMY săn ảnh theo MV, đồng thời khám phá nét đẹp lịch sử giữa lòng Singapore hiện đại.‏

‏Với những fan có khả năng "soi hint" cực đỉnh, Goldhill Plaza cũng là cái tên đáng lưu vào lịch trình. Khu vực tầng thượng của tòa nhà từng được sử dụng để ghi hình nhiều phân cảnh ô tô trong MV. Tuy nhiên, người hâm mộ nên kiểm tra quy định ra vào và chỉ check-in tại những khu vực được phép tiếp cận.‏

Để bổ sung những khung hình ấn tượng, ARMY đừng bỏ qua nhà kính Cloud Forest tại Gardens by the Bay và Singapore Flyer. Cloud Forest gây choáng ngợp với thác nước trong nhà, thảm thực vật xanh mát và không gian tựa rừng nhiệt đới. Trong khi đó, Singapore Flyer mang đến trải nghiệm ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao, đồng thời gợi nhớ những phân cảnh Jin ngồi trong cabin vòng quay khổng lồ.‏

‏Theo dấu những khung hình trong MV Don't Say You Love Me, ARMY có thể tự tay tái hiện các khoảnh khắc của Jin và mang về một album ảnh Singapore đậm dấu ấn thần tượng.‏

‏Nối gót Hobi khám phá một Singapore rực rỡ sắc màu‏

‏ARMY có thể tiếp tục khám phá Singapore qua góc nhìn của "anh tư" J-Hope, chàng rapper luôn tràn đầy năng lượng tích cực của BTS.‏

‏Trong chuyến lưu diễn HOPE ON THE STAGE năm 2025, Hobi từng khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt khoảnh khắc vi vu ‏‏Đ‏‏ảo quốc trên Instagram. Hành trình theo chân J-Hope sẽ đưa ARMY đến những khu vườn xanh mát, công trình nghệ thuật rực rỡ sắc màu và những góc check-in thú vị từng được nam thần tượng ghé thăm.‏

‏Điểm đến đầu tiên là Singapore Botanic Gardens (Vườn Bách thảo Singapore), ốc đảo xanh giữa lòng thành phố. Được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới vào năm 2015, khu vườn gây ấn tượng với những lối đi rợp bóng cây, hồ nước thơ mộng và thảm thực vật phong phú. ARMY có thể thong thả dạo bước, tận hưởng không gian yên bình trước khi hòa mình vào bầu không khí concert sôi động.‏

‏Tiếp tục hành trình, Sensoryscape tại đảo Sentosa sẽ mang đến trải nghiệm đa giác quan độc đáo với những khu vườn kết hợp thiên nhiên, nghệ thuật ánh sáng và công nghệ. Đặc biệt, khi màn đêm buông xuống, các hiệu ứng ánh sáng khiến không gian ngoài trời trở nên lung linh, tạo nên những góc check-in đầy màu sắc để ARMY lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.‏

‏Một tọa độ khác đáng lưu vào lịch trình là Alkaff Bridge (cầu Alkaff), cây cầu đi bộ nổi bật bắc qua sông Singapore. Với thiết kế mô phỏng hình dáng chiếc thuyền cùng những mảng màu rực rỡ do nghệ sĩ Pacita Abad thực hiện, cây cầu mang vẻ đẹp vui tươi, phóng khoáng, gợi nhớ nguồn năng lượng tích cực đặc trưng của J-Hope. Tại đây, ARMY có thể tái hiện những góc ảnh của thần tượng, đồng thời khám phá các công trình kiến trúc và nghệ thuật dọc bờ sông.‏

‏Ăn gì ở Singapore để bắt trọn "vibe" ẩm thực của Jin và J-Hope?‏

‏Ngoài check-in những điểm đến nổi tiếng tại Singapore, ARMY đừng quên dành thời gian khám phá các tọa độ ẩm thực gắn với BTS. Những món ăn địa phương từng được J-Hope thưởng thức hay xuất hiện trong MV của Jin sẽ là điểm nhấn thú vị cho hành trình "food tour" của hội mê idol, mê cả ăn ngon.‏

‏Muốn bắt đầu ngày mới theo phong cách Hobi? Hãy ghé Ya Kun Kaya Toast tại số 18 China Street, Far East Square, địa điểm từng được nam thần tượng ghé thăm trong chuyến khám phá Singapore. Tại đây, ARMY có thể thưởng thức bữa sáng truyền thống với bánh mì nướng giòn phết kaya (loại mứt làm từ dừa, trứng và lá dứa), kẹp bơ béo ngậy, ăn kèm trứng lòng đào và một ly kopi (cà phê kiểu Singapore) thơm nồng. Một combo giản dị, đậm chất địa phương để hội fan vừa nạp năng lượng cho ngày dài vừa có thêm trải nghiệm đồng điệu cùng idol.‏

‏Một điểm đến khác cũng rất đáng thử là nhà hàng Keng Eng Kee Seafood (KEK) tại Bukit Merah, từng xuất hiện trong MV Don't Say You Love Me của Jin. Được Michelin Guide ghi nhận, nhà hàng gia đình này nổi tiếng với phong cách ẩm thực zi char, gồm nhiều món nóng được chế biến theo yêu cầu để thực khách cùng chia sẻ. ARMY có thể rủ hội bạn thưởng thức Moonlight Hor Fun - món phở xào trên lửa lớn, phủ lòng đỏ trứng sống, hay Coffee Pork Ribs - sườn heo phủ sốt cà phê với vị mặn ngọt hài hòa. Vừa khám phá hương vị Singapore, vừa check-in bối cảnh quen thuộc trong MV của Jin, còn gì thú vị hơn cho chuyến food tour của hội ARMY.‏

‏Tìm lại những kỷ niệm đầu tiên của BTS tại Singapore‏

‏Trước màn tái xuất với 4 đêm concert vào tháng 12/2026, BTS từng có dịp gặp gỡ ARMY tại Singapore trong chuyến lưu diễn BTS Live Trilogy Episode II: The Red Bullet vào ngày 13/12/2014 tại The Star Theatre. Hơn một thập kỷ trôi qua, 7 chàng trai còn ở những năm đầu sự nghiệp nay đã sẵn sàng khuấy động SVĐ Quốc gia Singapore với những màn trình diễn bùng nổ. Với các ARMY đã đồng hành cùng nhóm suốt nhiều năm, lần trở lại này chắc chắn sẽ gợi lên không ít cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ.‏

‏Để tìm lại những ký ức ấy, ARMY hãy ghé Công viên Merlion, biểu tượng nổi tiếng bên vịnh Marina Bay, check-in những góc chụp kinh điển cùng tượng sư tử biển Merlion. Đặc biệt, các "quạt cứng" có thể tìm lại những bức ảnh BTS từng chụp tại Singapore, tái hiện góc máy và cách tạo dáng của các thành viên để sở hữu bộ ảnh "ngày ấy - bây giờ" mang đậm dấu ấn thần tượng.‏

‏Không chỉ có những địa điểm gắn với dấu chân thần tượng, Singapore còn chuẩn bị loạt hoạt động đặc biệt để chào đón BTS trở lại sau 7 năm. Từ ngày 1–31/12/2026, chương trình "BTS THE CITY ARIRANG SINGAPORE" sẽ mang không khí âm nhạc của nhóm lan tỏa khắp ‏‏Đ‏‏ảo quốc với những màn trình diễn ánh sáng, pháo hoa, thiết bị bay không người lái cùng các không gian tương tác và hoạt động dành riêng cho ARMY. Đây sẽ là dịp để hội fan hòa mình vào không khí lễ hội, tận hưởng những trải nghiệm mang đậm dấu ấn BTS ngay cả ngoài khuôn khổ concert.‏

‏Vé concert đã có, lịch trình theo dấu BTS đã lưu, các ARMY Việt còn chờ gì nữa? Mau chuẩn bị hộ chiếu, lên đồ, xếp vali và sẵn sàng biến chuyến đi Singapore thành một hành trình "đu idol" đáng nhớ.‏