Phá lấu vốn là món của xe đẩy. Từ năm 2012, Phá Lấu Lì đưa nó vào một quán có máy lạnh giữa Quận 1, hơn 14 năm sau, câu chuyện của quán cũng là bài toán chung của những hàng ăn lâu năm: biến tấu đến đâu để bắt kịp khẩu vị mới mà không đánh mất hương vị ban đầu?

Là một trong những địa chỉ góp mặt trên nền tảng Coca-Cola Foodmarks, Phá Lấu Lì là một địa chỉ đáng chú ý với hương vị phá lấu đặc trưng, hấp dẫn cùng sự chú trọng đến chất lượng và an toàn thực phẩm. Đằng sau món phá lấu quen thuộc ấy chính là câu chuyện 14 năm từ một chiếc xe đẩy đến phòng máy lạnh hiện tại, đủ thấy độ ưu ái thực khách dành cho Phá Lấu Lì suốt thời gian qua. Khởi đầu từ một chiếc xe đẩy nhỏ vào năm 2012, Phá Lấu Lì từng bước ghi dấu trong lòng thực khách bằng hương vị quen thuộc: mùi nước lèo hầm nội tạng bò và ổ bánh mì chấm đẫm nước dùng đã thành ký ức ăn vặt của nhiều người. Năm 2012, Phá Lấu Lì chọn đưa chính món ăn bình dân ấy vào một quán phục vụ tại chỗ, có máy lạnh ngay giữa khu trung tâm, với thông điệp "phá lấu sạch Sài Gòn". Đi kèm lời hứa ấy là việc chú trọng sơ chế nội tạng để bớt mùi, điều từng khiến không ít thực khách lăn tăn khi nghĩ tới món phá lấu. Từ cái mốc ấy đến nay, quán đã đi qua hơn 14 năm.

Trong hơn 14 năm ấy, địa chỉ của quán không đứng yên. Quán từng được biết đến ở địa chỉ cũ trên đường Sương Nguyệt Anh rồi hoạt động tại Nguyễn Thị Minh Khai, và thực đơn cũng thay đổi theo từng chặng. Từ năm 2018, báo chí đã nhắc tới quán với phá lấu nướng, xào me, lẩu và mì trộn, vào lúc thương hiệu còn có chi nhánh ở nhiều quận; đến khoảng năm 2020, quán lại giới thiệu phiên bản gói giấy bạc với bắp và bơ, giữ nóng bằng bếp nến ngay trên bàn. Chặng đường ấy còn nhiều khoảng trống chưa có lời kể công khai, từ người dựng quán, lý do chuyển địa điểm cho đến công thức nước lèo thuở đầu.

Một nồi nước lèo, nhiều cách ăn

Dù chưa biết công thức thuở đầu, thứ còn lại trên bàn hôm nay vẫn rất rõ:

Từ nồi nước lèo và chén nước chấm ấy, thực đơn mở ra nhiều hướng:

Gọi thử bánh mì phá lấu và phá lấu nướng

Trong số ấy, chúng mình gọi hai món đứng ở hai đầu của thực đơn: phá lấu nước ăn cùng bánh mì và phá lấu nướng xiên que. Với phần nước, ấn tượng đầu tiên là màu nước lèo vàng cam, sánh nhẹ và vị béo vừa phải, ngọt thanh của cốt dừa chứ không gắt hay ngấy mỡ. Miếng lòng bò (khăn lông, lá sách, tổ ong) thấm đều vị ngọt béo ấy, chín tới nên giữ được độ giòn sần sật, mềm mà không dai hay rã. Có thể húp thẳng nước súp, hoặc xé bánh mì chấm đẫm để cảm nhận trọn vị béo thơm. Phần nướng thì là một trải nghiệm khác hẳn. Lòng bò sau khi luộc chín vừa phải được tẩm sốt đậm đà có sa tế rồi nướng trên bếp, lớp gia vị keo lại, áo đều một lớp màu nâu cánh gián bóng bẩy bên ngoài. Trong trải nghiệm ấy, giữa vị béo ngọt của cốt dừa và cay nhẹ của sa tế, không thể thiếu đi một lon Coca-Cola mát lạnh giúp cân bằng vị giác và kéo dài cuộc vui.

Điểm đáng nhớ là mùi thơm của khói quyện với vị cay tê nhẹ của sa tế; miếng lòng sém cạnh, săn và dai giòn hơn hẳn món nước, hợp để nhâm nhi. Nối hai món lại là chén nước mắm tắc đặc sánh, chua ngọt cay nồng: ăn cùng phá lấu nước, vị chua thanh của tắc giúp bớt béo; chấm cùng phá lấu nướng, nó lại làm dậy thêm mùi thơm và kích thích vị giác. Không chỉ là thêm món mà còn là giữ vị, giữ giá và giữ khách khi món ăn đã đi xa khỏi chiếc xe đẩy.

Và có lẽ, chính sự đa dạng trong cách thưởng thức nhưng vẫn gặp nhau ở một hương vị quen thuộc đã làm nên sức hút riêng của quán, nơi mỗi bữa ăn không chỉ để no bụng mà còn để tận hưởng những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Phá Lấu Lì cũng là một trong những địa chỉ ẩm thực góp mặt trên bản đồ Coca-Cola Foodmarks - nền tảng quy tụ những quán ăn ngon, sạch sẽ, mang đậm dấu ấn địa phương cùng những câu chuyện văn hóa ẩm thực thú vị. Khám phá thêm những quán ngon trên https://foodmarks.coca-cola.com/map để tìm thấy những địa chỉ hợp gu và tiếp tục hành trình trải nghiệm các hương vị đặc sắc quanh mình.