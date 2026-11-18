Một nam nhân viên cho biết đã quyết định nghỉ việc ngay sau ca làm đầu tiên tại một chi nhánh của thương hiệu nướng. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý khi đề cập đồng thời đến cách bố trí nhân sự, điều kiện làm việc và những vấn đề liên quan đến vệ sinh thực phẩm.

Mạng xã hội đang chú ý đến câu chuyện giữa một nhân viên part-time và Mơ Nưỡng - một thương hiệu đồ nướng có tiếng tại TP.HCM. Theo bài đăng của nam nhân viên, người này vừa trải qua buổi phỏng vấn và được nhận vào làm phục vụ bán thời gian trong 2 tháng. Tuy nhiên, chỉ sau một ca làm kéo dài vài giờ, anh quyết định nghỉ việc vì cho rằng công việc thực tế khác với những gì đã trao đổi ban đầu.

(Ảnh chụp màn hình)

Theo chia sẻ, trong buổi phỏng vấn, anh đề xuất làm ở vị trí pha chế hoặc phục vụ do từng có kinh nghiệm tại một nhà hàng khác. Sau khi trao đổi với quản lý, anh được nhận vào vị trí phục vụ part-time và được đề nghị đi làm ngay vào chiều thứ 7 để làm quen với nhịp độ vận hành của nhà hàng.

Người này cho biết trong khoảng một giờ đầu, công việc chủ yếu là hỗ trợ nhân viên order, dọn dẹp và chuẩn bị bàn. Sau đó, anh được điều chuyển sang hỗ trợ tiếp thực, bưng món trong khoảng 4 giờ. Đến hơn 22h, khi lượng khách giảm, anh tiếp tục được phân công sang khu vực rửa chén.

Tại đây, nam nhân viên mô tả chén đĩa chất thành đống trong một căn phòng rộng khoảng 25 m², nước sốt và thức ăn thừa vương vãi trên sàn. Cho rằng điều kiện làm việc không phù hợp, anh từ chối tiếp tục công việc và xin kết thúc ca.

Một vấn đề khác được người đăng đề cập là thỏa thuận tiền lương. Theo bài viết, khi hỏi về tiền công trong ngày, anh được thông báo mức 25.000 đồng/giờ. Tuy nhiên, sau đó, một nhân viên khác đưa cho anh bản cam kết với nội dung người lao động phải làm đủ 3 ngày thử việc, nếu nghỉ trong thời gian này sẽ không được trả lương. Người này cho biết nội dung trên không được đề cập trong buổi phỏng vấn nên đã từ chối ký.

Không dừng ở trải nghiệm tuyển dụng và phân công công việc, bài đăng còn đưa ra nhiều phản ánh liên quan đến vệ sinh và quy trình chế biến, phục vụ món ăn. Người viết cho rằng khu vực rửa chén thiếu gọn gàng, chén đĩa được đặt trực tiếp xuống sàn; hóa đơn món ăn tiếp xúc trực tiếp với thức ăn; một số món rơi ra ngoài trong quá trình chuẩn bị vẫn được đặt trở lại đĩa. Anh cũng đề cập đến việc nhân viên sử dụng bao tay trong lúc chế biến nhưng có thao tác chưa đảm bảo vệ sinh.

Người đăng khẳng định mục đích chia sẻ không phải để đòi khoản tiền công khoảng 150.000 đồng hay bôi nhọ thương hiệu, mà muốn những sinh viên đang tìm việc làm thêm có thêm thông tin tham khảo trước khi ứng tuyển. Anh cũng cho biết trước đó từng là khách hàng của thương hiệu nhưng sau trải nghiệm này sẽ không quay lại.

(Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, sau khi bài viết lan truyền, nhà sáng lập thương hiệu đã đăng tải một bản phản hồi dài 14 trang trên tài khoản TikTok cá nhân. Động thái này khiến câu chuyện tiếp tục thu hút sự quan tâm, đặc biệt bởi người đứng đầu thương hiệu lựa chọn trực tiếp lên tiếng bằng một tài liệu dài thay vì chỉ đưa ra thông báo ngắn.

Về tiền lương, Founder công khai mức trả theo từng vị trí: 25.000 đồng/giờ với nhân viên phục vụ, 26.000-30.000 đồng/giờ với nhân viên tiếp thực và 30.000-35.000 đồng/giờ với nhân viên tiếp than. Đáng chú ý, người này thừa nhận quy định cũ về việc nhân viên mới phải quan sát 1-3 ngày, chỉ bắt đầu được tính lương khi được nhận chính thức, là không phù hợp.

Founder cho biết đã yêu cầu bộ phận nhân sự bỏ quy định này. Theo điều chỉnh được công bố, nhân viên phải được trả lương ngay cả trong thời gian đào tạo hoặc quan sát; nếu nghỉ việc giữa chừng, tiền công cũng phải được thanh toán theo thời gian thực tế. Người này nhận trách nhiệm vì chưa kịp ban hành văn bản sửa đổi và cho rằng quản lý cửa hàng đã điều chuyển nhân viên mới sang vị trí khác không đúng hướng dẫn. Quản lý liên quan được yêu cầu làm tường trình.

Đối với phản ánh về khu rửa chén, Founder giải thích mô hình nhà hàng kết hợp món Á và đồ nướng khiến khu vực này phức tạp hơn do có nhiều vỉ nướng, dầu mỡ và nước sốt. Máy đánh vỉ cũng có thể khiến nước bắn ra sàn. Tuy nhiên, người này thừa nhận khu vực bếp cháo còn bất cập vào giờ cao điểm, đồng thời cho biết sẽ tìm cách cải thiện và yêu cầu dọn dẹp sau giờ bán.

(Ảnh chụp màn hình)

Với cáo buộc nhân viên đặt bill trực tiếp lên món ăn, Founder nói chưa có kết luận xác thực, đã yêu cầu tổng bếp trưởng kiểm tra camera và đang chờ giải trình. Người này khẳng định nếu xác nhận có nhân viên kẹp bill lên đồ ăn, sẽ xử lý bằng hình thức sa thải.

Không dừng ở phản hồi cá nhân, Founder còn đưa ra một số yêu cầu điều chỉnh cách quản lý nhân sự. Trong nội dung trao đổi nội bộ được đăng tải, người này đề xuất trả 85% lương trong thời gian đào tạo; thanh toán ngay khi nhân viên nghỉ việc; không nói tục, quát mắng hoặc tùy tiện phạt tiền; tôn trọng ngày nghỉ và chỉ tổ chức tăng ca khi nhân viên tự nguyện. Bộ phận nhân sự và quản lý cửa hàng cũng được yêu cầu gửi lời cảm ơn tới mỗi nhân viên nghỉ việc.

Ở một thông báo gửi quản lý và bếp trưởng, thương hiệu nhấn mạnh việc tôn trọng nhân viên, hướng dẫn người mới hòa nhập, giao tiếp bình tĩnh và minh bạch trong vấn đề lương, tăng ca cũng như quyền lợi khi nghỉ việc.

Liên hệ với anh Phan Đình Quốc Khai - Founder của thương hiệu Mơ Nướng, anh cho biết thương hiệu đang rà soát nội bộ, đồng thời khắc phục những bất cập được nêu trong bài đăng phản hồi trước đó.

Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.