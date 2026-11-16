Cơm nhà Angela Phương Trinh

Ít ai biết rằng trước khi gắn với hình ảnh ăn chay trường và những bữa cơm thanh đạm, Angela Phương Trinh từng khá lóng ngóng mỗi khi vào bếp. Nữ diễn viên từng khiến mẹ phải chạy vào “cứu trợ” vì phi hành cháy, nhưng cũng có những kỷ niệm giản dị khi cùng mẹ, cùng bà chuẩn bị bữa cơm gia đình.

Nhắc đến Angela Phương Trinh, khán giả thường nhớ tới hình ảnh một nữ diễn viên từng nổi bật với phong cách thời trang cá tính, sau đó chuyển sang lối sống kín đáo, ăn chay và thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi trong cuộc sống, chuyện ăn uống và căn bếp gia đình của cô cũng có nhiều điều thú vị.

Từng lóng ngóng trong căn bếp, làm cháy cả hành khi nấu ăn cùng mẹ

Năm 2015, Angela Phương Trinh từng tham gia chương trình ẩm thực Chuẩn cơm mẹ nấu cùng mẹ ruột. Đây cũng là dịp khán giả có cơ hội nhìn thấy một khía cạnh đời thường hơn của nữ diễn viên, khi cô không còn xuất hiện trước ống kính với vai trò người mẫu hay diễn viên mà trực tiếp đứng bếp, thực hiện các công đoạn nấu nướng.

Theo chia sẻ của mẹ Angela Phương Trinh trên chương trình, con gái không có quá nhiều thời gian vào bếp nên vẫn còn khá vụng về. Trong lúc thực hiện món ăn, nữ diễn viên liên tục bối rối, thậm chí còn để phi hành bị cháy. Chứng kiến con gái loay hoay, mẹ cô không thể đứng ngoài quan sát mà phải chạy vào hỗ trợ.

Angela Phương Trinh cùng mẹ vào bếp

Dù vậy, hai mẹ con vẫn có những khoảnh khắc khá vui vẻ. Angela Phương Trinh cho biết cô thích vào bếp cùng mẹ bởi đây không chỉ là dịp học thêm những món ăn ngon mà còn là khoảng thời gian để hai mẹ con trò chuyện về công việc và cuộc sống.

Thời điểm đó, dù đã dọn ra ở riêng trong một căn hộ gần nhà để tập làm quen với cuộc sống tự lập, nữ diễn viên vẫn thường xuyên trở về dùng bữa cùng gia đình. Cô từng chia sẻ rằng dù đã trải nghiệm nhiều nhà hàng, khách sạn và những bữa tiệc được chuẩn bị cầu kỳ, món ăn khiến mình cảm thấy ngon miệng nhất vẫn là cơm nhà mẹ nấu.

Em gái Phương Trang cũng có mặt để ủng hộ mẹ và chị gái

Từ món trứng chiên phô mai đơn giản đến những bữa cơm chay

Một bước ngoặt đáng chú ý trong thói quen ăn uống của Angela Phương Trinh là quyết định ăn chay trường. Trong cuộc trò chuyện được đăng tải năm 2020, nữ diễn viên từng chia sẻ khá cụ thể về thực đơn hằng ngày cũng như việc chuẩn bị bữa ăn của mình.

Theo đó, bữa sáng của cô thường có ngũ cốc, sữa chua hoặc trứng và phô mai ăn kèm bánh mì. Đến bữa trưa, nữ diễn viên ưu tiên cơm gạo lứt, kết hợp với đậu hũ, rau củ luộc, rau xào và canh. Cô cũng chú trọng bổ sung nước ép trái cây, trái cây tráng miệng và hạn chế những món chiên xào nhiều dầu mỡ.

Bữa cơm chay đẩy đủ dinh dưỡng của người đẹp

Bữa tối có phần linh hoạt hơn với các món như lẩu chay, bún, phở, gỏi cuốn hay salad. Angela Phương Trinh cho rằng việc thay đổi thực đơn giúp người ăn chay có thêm lựa chọn, không cảm thấy nhàm chán khi duy trì chế độ ăn trong thời gian dài.

Điều thú vị là dù đã ăn chay và có chế độ ăn uống khá chỉn chu, thời điểm ấy nữ diễn viên vẫn chưa phải người thường xuyên đứng bếp. Cô từng tiết lộ mẹ là người chăm lo phần lớn việc ăn uống trong gia đình, thậm chí còn dành thời gian nghiên cứu và chuẩn bị những món chay phù hợp cho con gái.

Angela Phương Trinh khi đó hài hước chia sẻ bản thân chỉ biết làm những món đơn giản như trứng chiên phô mai ăn kèm bánh mì. Cô cũng bày tỏ mong muốn học thêm các món chay ngon để có thể tự tay nấu mời cả nhà vào những ngày rằm. Với nữ diễn viên, những bữa cơm gia đình quây quần mới là điều đáng quý.

Có những bữa cơm quê giản dị, tự tay hái rau cùng bà

Không chỉ có những khoảnh khắc vào bếp cùng mẹ, Angela Phương Trinh còn từng chia sẻ hình ảnh nấu ăn khi về thăm quê nội. Tháng 12/2019, cô cùng em gái Phương Trang về quê, theo bà ra vườn hái dưa gang, bí rồi chuẩn bị món canh kiểm.

Nữ diễn viên gọi đây là món canh mình yêu thích nhất ở quê nội. Hình ảnh hai chị em cùng bà thu hoạch rau củ trong vườn, sau đó vào bếp chuẩn bị món ăn mang đến cảm giác gần gũi, khác hẳn vẻ hào nhoáng thường thấy ở các sự kiện giải trí.

Angela Phương Trinh vào bếp nấu cơm khi về quê nội. Ảnh: Instagram NV.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy Angela Phương Trinh trong không gian bếp núc đời thường. Thay vì những món ăn cầu kỳ, điều khiến cô nhớ đến lại là hương vị thân thuộc gắn với gia đình và quê nhà.

Gia đình có quán chay, bố là người đứng bếp chính

Sau nhiều năm duy trì chế độ ăn chay, Angela Phương Trinh cùng gia đình cũng gắn bó hơn với việc kinh doanh ẩm thực chay. Theo chia sẻ của nữ diễn viên vào năm 2020, bố cô vốn là đầu bếp chuyên các món hải sản, sau đó chuyển sang nghiên cứu và chế biến món chay. Cô từng đầu tư mở các nhà hàng chay để bố có thêm niềm vui với công việc sở trường.

Trong giai đoạn đầu, Angela Phương Trinh và em gái cũng có thời gian túc trực tại quán để hỗ trợ bố quản lý, đón khách. Tuy nhiên, người trực tiếp nghiên cứu công thức và đứng bếp chính vẫn là bố cô.

Chị em Angela Phương Trinh ăn chay trường.

Hình ảnh tại quán chay Tâm Đức của nữ diễn viên

Gần đây, quán chay Tâm Đức của gia đình tiếp tục được chú ý trên mạng xã hội. Một trong những món được thực khách quan tâm là mì cay chay có giá 35.000 đồng một tô, với nhiều loại topping như nấm, rau củ và các món chay ăn kèm. Angela Phương Trinh cũng từng đăng video thưởng thức món ăn này, đồng thời chia sẻ về công thức nước dùng do bố chuẩn bị.

Angela Phương Trinh chia sẻ đoạn video mukbang thưởng thức chính món mì cay chay của gia đình

Nữ diễn viên từng tiết lộ, ba cô là người đứng bếp, làm ra toàn bộ các món chay tại quán ăn để phục vụ khách hàng

Từ một cô gái từng lúng túng khi đứng bếp, Angela Phương Trinh dần xây dựng thói quen ăn uống gắn với thực phẩm chay và những bữa cơm gia đình. Dù hiện tại chưa có nhiều hình ảnh cho thấy cô thường xuyên tự tay nấu những món cầu kỳ, câu chuyện về căn bếp của nữ diễn viên vẫn có một điểm chung: sự hiện diện của những người thân trong gia đình, từ mẹ, bà cho đến bố – những người góp phần tạo nên hương vị quen thuộc trong mỗi bữa ăn.