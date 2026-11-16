Việt Nam là dự án châu Á duy nhất vào top 3 một giải du lịch quốc tế, với tour rừng chỉ 4 khách đi bộ 20km cùng kiểm lâm

Giữa những cái tên đến từ nhiều châu lục, Việt Nam có một đại diện duy nhất ở vòng chung kết giải International Tourism Awards 2026 của Hiệp hội Nhà báo Du lịch Anh BGTW.

Đó là Katien Ranger Patrol, hành trình bốn ngày theo chân kiểm lâm tuần tra Vườn quốc gia Cát Tiên. Dù ngôi vị cao nhất không thuộc về tour, việc đứng trong ba dự án cuối cùng của hạng mục Best Wider World Tourism Project đã là dấu ấn đáng tự hào của du lịch Việt Nam.

Bốn ngày làm kiểm lâm giữa rừng Cát Tiên

Katien Ranger Patrol là một chương trình chuyên sâu chứ không phải chuyến tham quan thông thường. Hành trình kéo dài bốn ngày ba đêm, mỗi đoàn giới hạn bốn khách, giá khoảng 39,8 triệu đồng mỗi người. Tour do Katien Safari vận hành, một đơn vị thuộc Oxalis Adventure, công ty nổi tiếng với các chuyến thám hiểm bền vững tại Phong Nha Kẻ Bàng, nơi có hang Sơn Đoòng. Số khách ít giúp đoàn đi nhẹ nhàng trong rừng và để mỗi người có thời gian học hỏi trực tiếp từ lực lượng bảo vệ rừng.

Tỷ lệ giữa người và rừng cho thấy công việc này vất vả đến mức nào. Du khách đồng hành cùng bảy kiểm lâm, những người phụ trách hơn 3.200 héc ta rừng. Vì vậy, một đôi tay thêm vào cũng có ý nghĩa.

Trong rừng, du khách học đọc những dấu hiệu mà người ngoài khó nhận ra. Họ cùng kiểm lâm đi tuần, đọc dấu vết thú, nhận biết dấu hiệu săn bắt trái phép, tìm và tháo gỡ bẫy. Các loài họ học cách lần theo gồm bò tót, nai, hoẵng, lợn rừng và voi rừng. Chuyến đi còn có hoạt động theo dõi động vật bằng bẫy ảnh, và các hoạt động được kiểm soát để không biến thành màn trình diễn. Đêm xuống, du khách ngủ võng một đêm tại điểm cắm trại giữa rừng, khi tiếng côn trùng và tiếng thú của rừng nguyên sinh hiện lên rõ nhất.

Hành trình cũng nối với những người sống cạnh rừng. Chuyến đi có một điểm dừng ở làng Tà Lài thuộc vùng đệm của vườn quốc gia, nơi du khách làm quen với nghề dệt thổ cẩm, ẩm thực và phong tục địa phương. Oxalis đào tạo dân làng về dịch vụ lưu trú, dẫn đường và kể chuyện văn hóa, từ đó họ có thu nhập từ homestay, hàng thủ công và ẩm thực. Nhờ vậy, đồng bào có sinh kế ổn định thay vì phải trông vào việc khai thác rừng trái phép. Về phía khu rừng, một phần doanh thu được dùng cho tuần tra, gỡ bẫy, giám sát bằng bẫy ảnh và bảo vệ hệ sinh thái. Tiền của du khách vì thế quay lại nuôi chính công việc họ vừa được tham gia.

Bữa cơm ấm cúng do các anh kiểm lâm chuẩn bị

Vì sao tour được ghi nhận ở tầm quốc tế?

Giải thưởng này không dành cho doanh nghiệp tự đăng ký. Một hội viên chính thức của BGTW phải đến tận nơi trải nghiệm rồi mới đề xuất, sau đó các hội viên bỏ phiếu chọn danh sách rút gọn. BGTW thành lập năm 1960 và có hơn 220 hội viên là nhà báo, tác giả, nhiếp ảnh gia, biên tập viên, nhà sản xuất truyền hình và blogger. Nói cách khác, tour đã được chính những người làm nghề thẩm định tận nơi.

Theo trang chính thức của BGTW, ba dự án chung kết gồm Bảo tàng Các vị vua Bamoun ở Cameroon, Casa da Farinha ở Brazil và Katien Ranger Patrol ở Việt Nam, và giải thuộc về Bảo tàng Các vị vua Bamoun. Như vậy đối thủ của tour là hai dự án văn hóa và cộng đồng từ châu Phi và Nam Mỹ, chứ không phải điểm đến nào ở các nước láng giềng. Dẫu không đoạt giải, dự án Việt Nam là đại diện duy nhất của cả khu vực Đông Nam Á ở vòng cuối, và điều này mang lại sự chú ý đáng kể cho Cát Tiên.

Sức nặng của đề cử còn đến từ chính khu rừng. Năm 2024, IUCN ghi danh Cát Tiên là khu thứ 72 trong Danh lục Xanh và là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam nhận danh hiệu này. Với lượng khách ngày một tăng, khoảng 160.000 lượt trong năm 2025 và tăng chừng 50% mỗi năm kể từ năm 2023, một cách làm du lịch gắn chặt với bảo tồn càng có ý nghĩa.

Cẩm nang cho người muốn đến Cát Tiên

Với những ai chưa sẵn sàng cho chuyến đi chuyên sâu, Nam Cát Tiên vẫn là điểm đến dễ tiếp cận. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, xe giường nằm mất khoảng ba tiếng rưỡi với giá từ 150.000 đến 200.000 đồng nhưng chỉ dừng ở bến xe Tân Phú, còn xe riêng mất khoảng ba tiếng, giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng và đưa thẳng tới bến phà. Từ Đà Lạt, xe khách chạy qua Bảo Lộc mất năm đến sáu tiếng. Một nguồn cho biết cầu bắc qua sông Đồng Nai dự kiến hoàn thành trong năm 2026 và có thể thay đổi cách tiếp cận, nên bạn cần hỏi lại trước khi đi.

Từ tháng 12 đến tháng 4 là mùa khô với đường mòn dễ đi và dễ quan sát thú nhất, còn từ tháng 5 đến tháng 11 là mùa mưa, rừng xanh mướt nhưng có vắt. Nên tránh dịp Tết và cuối tuần vì đông khách làm giảm cơ hội gặp thú.

Các hoạt động phổ biến có mức phí khá rõ ràng. Vé vào cửa cho người lớn nước ngoài là 60.000 đồng, phà khứ hồi 60.000 đồng, thuê xe đạp 80.000 đồng một ngày, đi bộ nghe vượn hót lúc bình minh 650.000 đồng và safari đêm 180.000 đồng mỗi người. Safari đêm thường xuất phát khoảng 18 giờ 30 đến 19 giờ, kéo dài chừng hai tiếng bằng xe có đèn soi cùng người hướng dẫn, và thường gặp nai, cầy và lợn rừng. Về chỗ ở, trong vườn có phòng của kiểm lâm giá từ 300.000 đến 600.000 đồng, còn ở làng Nam Cát Tiên có homestay từ 250.000 đến 800.000 đồng. Hai đêm là thời lượng hợp lý với hầu hết du khách, và hành trang nên có quần dài, tất chống vắt, thuốc chống muỗi, đèn pin, ống nhòm, đồ đi mưa, giày kín và tiền mặt.

Từ những chuyến đi ngắn cuối tuần đến bốn ngày làm kiểm lâm, Cát Tiên đang cho thấy một khu rừng ngay gần thành phố có thể trở thành nơi du khách học cách bảo vệ thiên nhiên bằng chính trải nghiệm của mình.

Nguồn tham khảo: BGTW, VnExpress, VOV, Vietnam Tourist