“Tổng tài người Việt” sinh năm 1999, có nhà hơn 1.000 căn

Bước sang tuổi 27, "tổng tài" này đã có hơn 1.000 cửa hàng, hơn 12.000 nhân sự và vừa trải qua một năm nhiều dấu mốc.

Trong ấn phẩm đu theo trend hồ sơ tổng tài mới được Highlands giới thiệu, ly cà phê đá phủ sương lạnh nằm giữa nền đào nhạt, xung quanh là những dòng quen thuộc của trend. Có năm sinh 1999, quốc tịch Người Việt, cung Bọ Cạp T11, cỡ ly S/M/L, thức uống Nóng/Lạnh tùy lúc và dòng Nhà hơn 1000 căn. Thông điệp đi kèm là Highlands 27 tuổi xin chào cả nhà.

Điều đáng nói là với Highlands, đây không chỉ là câu đùa. Năm 1999 là năm thương hiệu ra đời. Nhà hơn 1000 căn là hơn 1.000 cửa hàng, mốc chuỗi đạt được vào tháng 6/2026. Người Việt là điều ban lãnh đạo luôn nhấn mạnh, từ việc từng không bán Highlands cho Starbucks đến chiến lược lấy hạt Robusta Việt Nam làm nền tảng. Còn S/M/L và nóng, lạnh tùy lúc gợi đến thực đơn từ Phin Sữa Đá truyền thống đến Espresso hiện đại.

Năm 2026 vì thế là một năm nhiều dấu mốc của Highlands. Chuỗi cán mốc 1.000 cửa hàng vào tháng 6. Đến tháng 9, công ty của nhà sáng lập ký thỏa thuận mua thêm cổ phần để trở lại nắm quyền kiểm soát chuỗi.

Cửa hàng thứ 1.000 và hành trình gần 30 năm

Ngày 12/6/2026, Highlands Coffee khai trương cửa hàng thứ 1.000 tại số 28 Thanh Niên, phường Tây Hồ, Hà Nội. Theo Highlands, hệ thống có hơn 12.000 nhân sự và phục vụ hơn 100 triệu ly cà phê mỗi năm. Theo báo cáo của Jollibee, đến cuối tháng 6/2026, Highlands có tổng cộng 1.062 cửa hàng, chủ yếu tại Việt Nam, gồm 928 cửa hàng do doanh nghiệp trực tiếp vận hành và 134 điểm nhượng quyền.

Trên thị trường, Starbucks có khoảng 150 cửa hàng sau hơn một thập kỷ ở Việt Nam, Katinat khoảng 125 cửa hàng, Phúc Long 237 cửa hàng tính đến năm 2025. The Coffee House đã thu hẹp quy mô sau khi đổi chủ. Xét riêng số điểm bán, Milano Coffee với khoảng 2.500 cửa hàng, chủ yếu theo mô hình nhượng quyền, hiện là chuỗi có độ phủ lớn nhất.

Highlands Coffee ra đời năm 1999. Người đứng sau là ông David Thái, tức Thái Phi Điệp, sinh năm 1972. Năm 1979, ông cùng gia đình sang Mỹ định cư và lớn lên ở Seattle, bang Washington. Ông học quản trị kinh doanh tại Đại học Washington, rồi năm 1996 trở về Việt Nam theo một chương trình học bổng học tiếng Việt, với số tiền ít ỏi trong túi. Ông học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa và làm phiên dịch trước khi bước vào ngành cà phê. Trước Highlands, ông từng mở quán cà phê Âu Lạc gần hồ Hoàn Kiếm. Công ty CP Quốc tế Việt Thái, gọi tắt là VTI, được thành lập năm 1998, và Highlands Coffee ra đời một năm sau.

Năm 2012, Jollibee mua 49% mảng kinh doanh tại Việt Nam của VTI. Sau đó tập đoàn này nâng tỷ lệ sở hữu tại pháp nhân nắm Highlands lên 60%. Dù Jollibee là cổ đông chi phối, ông David Thái vẫn tiếp tục điều hành chuỗi. Cũng trong năm 2012, Starbucks từng đề nghị mua lại Highlands nhưng không thành.

Nhà sáng lập trở lại nắm quyền kiểm soát

Ngày 23/9/2026, Jollibee Foods Corporation công bố công ty con JSF Investments ký thỏa thuận bán 11% cổ phần tại SF Vung Tau JSC, pháp nhân nắm Highlands Coffee tại Việt Nam, cho VTI. Khi giao dịch hoàn tất, VTI sẽ tăng tỷ lệ sở hữu từ 40% lên 51% và nắm quyền kiểm soát, còn Jollibee giảm xuống 49%. Highlands vì thế sẽ trở lại dưới quyền chi phối của cổ đông sáng lập người Việt sau hơn một thập kỷ.

Kết quả kinh doanh của chuỗi cũng tăng mạnh. Theo báo cáo của Jollibee, quý II/2026 là quý Highlands đạt lợi nhuận hoạt động (EBITDA) cao nhất từ trước đến nay, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Doanh số toàn hệ thống tăng 46,7%, trong đó doanh số tại các cửa hàng hiện hữu ở Việt Nam tăng 11,5%.

Chiến lược giữ bản sắc Việt

Highlands cho biết công ty ưu tiên vận hành, chuỗi cung ứng, đào tạo nhân sự và vùng nguyên liệu. Chiến lược Robusta First lấy hạt Robusta Việt Nam làm nền tảng sản phẩm.

Thương hiệu giữ hương vị truyền thống như Phin Sữa Đá và PhinDi, đồng thời phát triển dòng Espresso hiện đại. Theo Highlands, công ty cũng đầu tư vùng nguyên liệu và triển khai chương trình cà phê bền vững theo hướng nông nghiệp tái sinh. Văn hóa Tận Tâm được xem là nền tảng giữ chất lượng đồng đều, từ khâu chọn hạt, rang xay đến pha chế và phục vụ.

Tại lễ khai trương cửa hàng thứ 1.000, ông David Thái cho biết đây không phải đích đến cuối cùng mà là dịp tri ân. Ông nhấn mạnh điều quan trọng nhất là niềm tin của khách hàng, không phải số lượng cửa hàng. Ông Lê Thái Anh, Giám đốc Quốc gia Việt Nam, cho rằng yếu tố con người là nền tảng giữ chất lượng nhất quán.

Nguồn tham khảo: Highlands Coffee, Jollibee Foods Corporation, VnEconomy, VietNamNet, Tuổi Trẻ.