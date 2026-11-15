Gần 160.000 lượt khách trong 3 ngày, AEON MALL Hạ Long có gì hút khách?

Khoảng 140 cửa hàng, khu giải trí rộng 8.300 m² cùng nhiều không gian dành cho gia đình là những điểm đáng chú ý tại AEON MALL Hạ Long, vừa chính thức khai trương ngày 14/11.

Mở cửa đón khách từ ngày 11/11, trước lễ khai trương chính thức ba ngày, AEON MALL Hạ Long đã ghi nhận gần 160.000 lượt khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm, theo thông tin từ đơn vị vận hành.

Đây là trung tâm thương mại thứ 10 do AEONMALL Việt Nam phát triển và vận hành. Tọa lạc tại số 288 đường Cái Lân, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh, công trình có tổng diện tích sàn khoảng 130.000 m², gồm bốn tầng nổi và một tầng hầm, được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 91.000 m².

Bên cạnh quy mô, điều đáng chú ý là cách trung tâm thương mại kết hợp mua sắm với ăn uống, vận động và các hoạt động văn hóa. Với các gia đình, đây là thêm một lựa chọn cho những buổi đi chơi cuối tuần; với du khách, là điểm dừng chân có thể bổ sung vào lịch trình khám phá Hạ Long.

Toàn cảnh AEON MALL Hạ Long tại phường Bãi Cháy. Ảnh: AEONMALL Việt Nam.

Từ mua sắm, ăn uống đến bảy sân pickleball trong nhà

AEON MALL Hạ Long quy tụ khoảng 140 cửa hàng chuyên dụng. Theo doanh nghiệp, hơn 60% thương hiệu tại đây lần đầu hiện diện ở Quảng Ninh.

Trong nhóm thời trang và phong cách sống, UNIQLO và MUJI mở những cửa hàng quy mô lớn đầu tiên tại địa phương. Các thương hiệu kính mắt Nhật Bản như JINS, MEGANE PRINCE, cùng những tên tuổi thể thao như WILSON, LACOSTE và Foot Locker bổ sung lựa chọn về trang phục, phụ kiện và sản phẩm phục vụ vận động.

Khu ẩm thực tập trung tại tầng 3 và tầng 4, với các lựa chọn từ món Việt đến sushi, thịt nướng Nhật Bản và buffet hải sản. Một số thương hiệu có mặt gồm Hama Sushi, BOTEJYU, GYU SHIGE, Cửu Vân Long, BreadTalk và L’ANGFARM.

Trong đó, Food Hall “HO HO Hall” rộng khoảng 580 m² tại tầng 3 được thiết kế theo hướng kết hợp ăn uống với biểu diễn. Những đường uốn lượn trên trần gợi chuyển động của mặt biển, còn sân khấu lấy cảm hứng từ Hòn Trống Mái. Các chương trình múa dân gian và biểu diễn nhạc cụ truyền thống Việt Nam dự kiến được tổ chức vào cuối tuần.

Khu vui chơi, giải trí có diện tích khoảng 8.300 m², với nhiều hoạt động trong nhà. Tại tầng 4, VS Pickleball bố trí bảy sân tiêu chuẩn, phục vụ luyện tập và các giải đấu cộng đồng. Vietnam Roller Rink mang đến lựa chọn trượt patin, bên cạnh các khu vui chơi Kidzoona Safari & Molly Fantasy, Timezone và Gigo.

Khách thích trải nghiệm công nghệ có thể tìm đến XR Magic; người yêu văn hóa Hàn Quốc có thêm K-playground. Rạp Galaxy bổ sung lựa chọn xem phim, giúp các thành viên trong gia đình dễ tìm được hoạt động phù hợp trong cùng một điểm đến.

Không gian mang dấu ấn Hạ Long, thêm tiện ích cho gia đình có con nhỏ

Cảnh quan và văn hóa Hạ Long được đưa vào nhiều khu vực của trung tâm thương mại, từ thiết kế kiến trúc đến nội dung trình diễn.

Vườn Sunken rộng khoảng 600 m² được bố trí như một quảng trường, có sân khấu dành cho âm nhạc, khiêu vũ và các chương trình của nghệ sĩ địa phương. Chương trình “DRAGON OF LIGHT” kết hợp màn hình LED với công nghệ laser mapping, tái hiện truyền thuyết Vịnh Hạ Long bằng hình ảnh, ánh sáng và âm thanh.

Liền kề là sảnh trung tâm tầng 1 rộng khoảng 450 m², phục vụ sự kiện, hoạt động theo mùa và giới thiệu văn hóa, tài nguyên du lịch.

Tại tầng 3 và tầng 4, Forest Market được phát triển theo ý tưởng công viên trong nhà. Thiết kế thông tầng, cửa sổ lớn và cây xanh tạo thêm không gian nghỉ chân giữa các khu mua sắm. Nơi đây có các khu vực dành cho trẻ em, vận động và sinh hoạt cộng đồng; thư viện cùng chợ phiên theo mùa cũng nằm trong kế hoạch triển khai.

Forest Market được thiết kế theo ý tưởng công viên trong nhà. Ảnh: AEONMALL Việt Nam.

Với gia đình có con nhỏ, những tiện ích thiết thực gồm hai phòng chăm sóc em bé, khu vực cho con bú, thay tã và dịch vụ cho thuê xe đẩy. Trung tâm cũng có dịch vụ cho thuê xe lăn, các điểm nghỉ chân và lối đi được thiết kế để hỗ trợ nhiều nhóm khách hàng.

Đơn vị vận hành dự kiến hợp tác lâu dài với Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh, đồng thời lên kế hoạch triển khai xe buýt đưa đón miễn phí kết nối trung tâm thương mại với các khách sạn lớn tại Bãi Cháy và Hồng Gai.

Chú trọng tiết kiệm năng lượng và thích ứng với đô thị biển

Theo thông cáo của doanh nghiệp, AEON MALL Hạ Long đạt chứng nhận công trình xanh LOTUS hạng Vàng. Các giải pháp vận hành gồm tận dụng ánh sáng tự nhiên, sử dụng đèn LED, thiết bị tiết kiệm năng lượng và điện mặt trời.

Hệ thống điện mặt trời trên mái tòa nhà và mái bãi đỗ xe ngoài trời dự kiến cung cấp khoảng 2.865 MWh mỗi năm, tương đương khoảng 11% nhu cầu điện của trung tâm thương mại. Mức giảm phát thải được dự án tính toán vào khoảng 1.800 tấn CO₂ mỗi năm.

Công trình sử dụng thiết bị tiết kiệm nước và tái sử dụng một phần nước thải sau xử lý để tưới cây. Bãi đỗ xe ngoài trời bố trí tám bộ sạc ô tô điện và 96 bộ sạc xe máy điện.

Đặc thù thời tiết của đô thị biển cũng được tính đến qua các giải pháp nâng cao độ sàn tầng 1, bố trí tấm chắn chống ngập ở những vị trí cần thiết và tăng cường thoát nước mưa.

Lễ khai trương AEON MALL Hạ Long ngày 14/11/2026. Ảnh: AEONMALL Việt Nam.

Tại lễ khai trương, ông Ohno Keiji, đại diện lãnh đạo AEON và AEON MALL, cho biết doanh nghiệp sẽ phát huy kinh nghiệm vận hành, tăng cường hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp địa phương và tạo thêm cơ hội việc làm. Trung tâm thương mại được kỳ vọng trở thành điểm gặp gỡ của người dân và du khách, đồng thời bổ sung lựa chọn mua sắm, giải trí cho khu vực Hạ Long - Bãi Cháy.