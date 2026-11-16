Mâm cơm nhà của Diệu Nhi - Anh Tú

Từ cô gái từng tự nhận không biết nấu ăn, Diệu Nhi dần chăm chỉ vào bếp, từng làm vlog hướng dẫn nấu món ngày Tết và được Anh Tú tiết lộ đã chủ động đi học nấu ăn sau khi kết hôn.

Nhắc đến Diệu Nhi, khán giả thường nhớ ngay đến hình ảnh một nữ diễn viên hài hước, lầy lội với những màn tương tác không giống ai. Ngoài diễn xuất, cô còn có một niềm đam mê khá lớn với chuyện ăn uống. Trên trang cá nhân, Diệu Nhi không ít lần chia sẻ hình ảnh những món ăn hấp dẫn, từ các bữa ăn tự chuẩn bị tại nhà đến những lần thưởng thức đặc sản.

Lần gần nhất khoe chuyện bếp núc, nữ diễn viên tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải hình ảnh một tô mì cay Sasin trông vô cùng bắt mắt. Trong bát mì có đầy đủ tôm, đậu phụ, rau xanh cùng phần nước dùng đỏ au, nhìn không khác gì một suất mì được phục vụ ngoài hàng.

Đi kèm hình ảnh, Diệu Nhi hài hước kể chuyện bản thân đã ăn uống theo chế độ suốt một tuần để chuẩn bị cho công việc, kết hợp đủ các hoạt động từ tập gym, chạy bộ đến leo núi. Thế nhưng, khi trở về nhà và nhìn thấy hai thùng mì Sasin, cô nàng lập tức không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của món ăn quen thuộc.

Nữ diễn viên viết: "Ăn theo chế độ 1 tuần nay để đi công chuyện rồi, tập gym chạy bộ leo núi combo đủ hết. Mà nỡ lòng nào về nhà gặp 2 thùng mì Sasin, khui nhẹ, đá nhẹ gói vị kim chi luôn biết sao giờ, ác cái là vị y chang ngoài tiệm, tủ lạnh có gì bỏ vô, tôm thì ở nhà còn 2 con hà không nhiều topping như ngoài tiệm. Nói chung là anh ác lắm anh Trường ơi".

Tô mì cay do Diệu Nhi nấu

Đáng chú ý, Diệu Nhi còn trực tiếp gọi tên diễn viên Quốc Trường – người gắn với thương hiệu mì cay Sasin. Màn than thở đầy hài hước của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được phản hồi từ chính chủ. Quốc Trường lập tức nhập cuộc: "Trời đang mưa, anh nhìn còn chảy nước miếng nè, quyết định sáng mai trước khi ra mắt phim, anh làm 1 gói giống em full topping!".

Không chỉ Quốc Trường, nhiều khán giả cũng dành lời khen cho tô mì của Diệu Nhi. Dù nữ diễn viên khiêm tốn cho biết trong nhà chỉ còn hai con tôm, thành phẩm vẫn trông khá đầy đặn, hấp dẫn. Phần topping được sắp xếp bắt mắt, kết hợp với nước dùng kim chi đỏ cam khiến không ít người xem phải xuýt xoa.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Diệu Nhi khoe những khoảnh khắc liên quan đến chuyện ăn uống và bếp núc. Trước đó, nữ diễn viên từng có một khoảng thời gian khá chăm chỉ thực hiện các vlog nấu ăn trên YouTube cá nhân, thậm chí còn tự tay chuẩn bị nhiều món ăn quen thuộc trong mâm cơm gia đình.

Ít ai biết rằng, Diệu Nhi từng không được đánh giá cao về khả năng bếp núc. Năm 2019, khi chia sẻ hình ảnh hậu trường đi quay cùng Trường Giang, cô từng tự nhận bản thân thường chỉ đứng nhìn mọi người nấu nướng rồi chờ đến lúc ăn. Nữ diễn viên hài hước cho biết vì là con gái út, được gia đình cưng chiều nên không biết nấu ăn. Thậm chí, khi nghĩ đến chuyện lập gia đình, cô còn đùa rằng sau này có chồng thì để chồng nấu cho ăn.

Cũng trong khoảng thời gian này, Diệu Nhi bắt đầu thử sức với series nấu ăn mang tên "Cooking Easy – Có gì nấu đó". Dù tự nhận chưa có nhiều kinh nghiệm, cô vẫn khá nhiệt tình chia sẻ công thức và quá trình thực hiện các món ăn với người hâm mộ.

Món thịt kho hột vịt trong loạt vlog nấu ăn món Tết thuộc series Cooking Easy - Có gì nấu đó của Diệu Nhi

Đến dịp Tết Nguyên đán 2020, nữ diễn viên còn quay hẳn một loạt vlog hướng dẫn nấu những món quen thuộc để chuẩn bị cho ngày đầu năm. Trong đó, có thể kể đến thịt kho hột vịt, măng kho thịt, bún mắm nêm, giò thủ, củ kiệu và củ cải muối.

Đáng chú ý, món thịt kho hột vịt được Diệu Nhi giới thiệu là khá đơn giản, tuy nhiên thời gian hoàn thành cũng mất hơn một tiếng đồng hồ. Cô chia sẻ từ khâu chọn thịt, ướp nguyên liệu đến quá trình kho để người xem có thể hình dung cách thực hiện. Với tiêu chí "có gì nấu đó", nữ diễn viên không quá cầu kỳ mà ưu tiên những món ăn gần gũi, dễ làm.

Nữ diễn viên trổ tài làm măng kho thịt

Một trong những món đáng chú ý khác là măng kho thịt – món ăn mang hương vị quê nhà Phan Thiết. Ngoài ra, Diệu Nhi còn khiến nhiều người bất ngờ khi đưa cả bún mắm nêm vào danh sách món ăn ngày Tết. Những video này cho thấy nữ diễn viên đã khá chịu khó thử nghiệm nhiều món ăn khác nhau, thay vì chỉ quanh quẩn với những món đơn giản.

Ngoài ra, bà xã Anh Tú còn làm bún mắm nêm, giò thủ,...

Không chỉ nấu ăn, Diệu Nhi còn từng sở hữu series mukbang mang tên "Có gì ăn đó" trên YouTube. Trong một số video, cô thoải mái thưởng thức những phần ăn khá lớn như ba tô phở Nam ăn kèm rau sống, quẩy và trứng trần. Nữ diễn viên cũng từng làm mukbang phá lấu Phan Thiết nhà làm, chia sẻ cách nấu một nồi lớn rồi chia thành nhiều hộp để bảo quản, có thể ăn cùng cơm, bánh mì hoặc mì tôm.

Có thể nói, bên cạnh hình ảnh một diễn viên hài hước, Diệu Nhi còn là người khá cởi mở khi chia sẻ sở thích ăn uống của mình. Cô không ngại xuất hiện trước ống kính với những khoảnh khắc thưởng thức món ngon rất đời thường, thậm chí đôi khi còn tạo ra những tình huống khiến khán giả bật cười.

Đặc biệt, sau khi kết hôn với Anh Tú, chuyện bếp núc của Diệu Nhi cũng có nhiều thay đổi. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 2/2024, khi được hỏi về việc tay nghề nấu ăn của bà xã có tiến bộ không, Anh Tú đã dành nhiều lời khen cho vợ.

Nam diễn viên tiết lộ Diệu Nhi hiện có thể chế biến nhiều món ăn từ Việt Nam đến phương Tây, trong đó có món Tây Ban Nha và mì Ý. Thậm chí, cô còn biết làm sữa chua Hy Lạp sau khi chủ động đăng ký đi học nấu ăn.

Anh Tú có lần từng chê bà xã vụng về

Anh Tú kể lại rằng có một hôm vừa ngủ dậy, Diệu Nhi bất ngờ nói với chồng: "Anh ơi, em cần phải đi học nấu ăn. Phụ nữ mà không biết nấu cho gia đình thì không được". Sau đó, cô thực sự đi học và bắt đầu tìm hiểu nhiều hơn về việc nấu nướng.

Diệu Nhi nấu cơm cho ông xã hồi mới về chung một nhà

Dẫu vậy, theo cách kể của Anh Tú, tài nấu ăn của bà xã vẫn khá khó đoán. Anh hài hước so sánh những món ăn Diệu Nhi làm giống như giọng hát của cô: có món khiến anh muốn thưởng thức lại, nhưng cũng có món chỉ cần nghe đoạn đầu đã biết không phải gu của mình. Nam diễn viên còn vui vẻ gọi vợ là "đầu bếp Diệu Nhi".

Câu chuyện này khiến nhiều người thích thú bởi trước đó, Diệu Nhi từng không ít lần tự nhận mình vụng về trong chuyện bếp núc. Từ cô gái từng nghĩ rằng sau này lấy chồng thì chồng sẽ nấu cho ăn, nữ diễn viên giờ đây đã chủ động học hỏi để có thể tự tay chuẩn bị những món ngon cho gia đình.

Có lẽ với Diệu Nhi, chuyện vào bếp không nhất thiết phải trở thành một hình ảnh quá đảm đang hay cầu kỳ. Đôi khi chỉ là một tô mì cay tận dụng những nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh, một món ăn tự tay chuẩn bị cho chồng hay những video chia sẻ công thức nấu nướng đầy tiếng cười. Nhưng chính những điều giản dị ấy lại khiến khán giả cảm nhận được một khía cạnh gần gũi, đời thường hơn của nữ diễn viên.