Trưa 16/11, Sun PhuQuoc Airways đăng tải lời xin lỗi trên fanpage chính thức sau khi liên tiếp nhận được phản ánh từ hành khách về cách tiếp viên nhắc nhở việc giữ gìn vệ sinh chung trong buồng vệ sinh trên máy bay.

Trong thông báo, hãng hàng không gửi lời cảm ơn đến những hành khách đã lên tiếng, đồng thời thừa nhận cách nhắc nhở của nhân viên đã khiến một số người cảm thấy khó xử và chưa được tôn trọng.

Sun PhuQuoc Airways cho biết mong muốn của đội ngũ tiếp viên là giữ gìn không gian chung sạch sẽ, tuy nhiên, những vấn đề nhạy cảm như vậy cần được truyền đạt một cách tế nhị, kín đáo. Đây cũng là điều hãng thừa nhận chưa thực hiện được trọn vẹn.

Để khắc phục, hãng cho biết đang làm việc với các tổ bay liên quan nhằm xem xét từng trường hợp, rà soát cách giao tiếp trong những tình huống nhạy cảm và bổ sung hướng dẫn cho đội ngũ. Bên cạnh đó, Sun PhuQuoc Airways cũng dự kiến bổ sung các biển chỉ dẫn thân thiện trong buồng vệ sinh để hành khách có thể chủ động thực hiện mà không cần nhân viên nhắc nhở trực tiếp.

Hãng đồng thời khuyến khích những hành khách từng có trải nghiệm chưa tốt liên hệ qua tin nhắn fanpage, email hoặc hotline để được lắng nghe và hỗ trợ.

Sun PhuQuoc Airways lên tiếng sau vụ tiếp viên nhắc khách “xả nước chưa”

Động thái xin lỗi được đưa ra sau khi những ngày gần đây, hãng liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội bởi cách tiếp viên nhắc nhở hành khách xả nước sau khi sử dụng nhà vệ sinh trên máy bay.

Cụ thể, ngày 4/11, một tài khoản mạng xã hội chia sẻ trải nghiệm không mấy thoải mái trên chuyến bay của Sun PhuQuoc Airways. Theo lời kể, người này vừa đi vệ sinh bước ra thì được tiếp viên đứng ở cửa nhắc quay lại xả nước. Người đăng bài cho biết bản thân đã khá bối rối khi bị hỏi trực tiếp, thậm chí phải giải thích rằng mình đã xả nước, nhưng theo người này nhân viên vẫn trả lời khá cụt lủn.

Người này chia sẻ: “Sun Phú Quốc từ nay cho tiếp viên đi vệ sinh cùng khách giúp em, không hiểu sao khách đi vệ sinh ra tiếp viên đứng ở cửa bảo quay lại xả nước, quê ơi là quê”. Chủ tài khoản còn cho biết tình huống khiến mình cảm thấy ngượng ngùng, ví trải nghiệm đi vệ sinh trên máy bay không thoải mái. Đến ngày 15/11, một tài khoản khác tiếp tục phản ánh trải nghiệm tương tự trên chuyến bay của hãng.

Những phản ánh liên tiếp khiến cách nhắc nhở hành khách của đội ngũ tiếp viên Sun PhuQuoc Airways trở thành chủ đề tranh luận. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc giữ gìn vệ sinh chung trên máy bay là cần thiết, song tiếp viên cần lựa chọn cách giao tiếp khéo léo, tránh khiến hành khách rơi vào tình huống khó xử, đặc biệt khi những lời nhắc nhở được đưa ra ở nơi đông người.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng việc hãng chú trọng vệ sinh buồng vệ sinh là điều dễ hiểu. Theo những người này, có thể trước đó đã có những trường hợp hành khách quên xả nước hoặc sử dụng nhà vệ sinh chưa đúng cách, nên nhân viên mới cần chủ động nhắc nhở để đảm bảo không gian chung sạch sẽ cho những người sử dụng tiếp theo. Tuy nhiên, điều quan trọng vẫn nằm ở cách thức truyền đạt sao cho phù hợp, lịch sự và tôn trọng sự riêng tư của khách hàng.

Sau loạt phản ánh, lời xin lỗi và những động thái điều chỉnh từ Sun PhuQuoc Airways được kỳ vọng sẽ giúp hãng cải thiện chất lượng phục vụ, đặc biệt trong những tình huống giao tiếp tưởng chừng nhỏ nhưng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của hành khách.