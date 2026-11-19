Đây là điểm đến vốn hoang sơ, từng gắn liền với sự kiện lịch sử đặc biệt.

Nằm tại bản Khá, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên, đỉnh Pu Tó Cọ là một trong những địa danh sở hữu cảnh quan thiên nhiên đặc biệt của vùng Tây Bắc. Với độ cao gần 1.700m so với mực nước biển, đây là đỉnh cao nhất trong dãy núi Pú Đồn, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh núi non trùng điệp và những thung lũng rộng lớn.

Hành trình khám phá Pu Tó Cọ bắt đầu từ trạm gác tiền tiêu của Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ đây, du khách phải vượt qua cung đường trekking khoảng 9km xuyên rừng, mất từ 3–4 giờ để chinh phục đỉnh núi.

Con đường đi qua những khu rừng tự nhiên, các đoạn dốc và lối mòn dưới tán cây. Càng lên cao, không khí càng trở nên mát lạnh, cảnh quan cũng dần thay đổi. Những tán rừng rậm rạp nhường chỗ cho khoảng trời rộng, những lớp mây trôi thấp và các dãy núi nối tiếp nhau.

Khu vực đỉnh Pu Tó Cọ (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Đặc biệt, khi đứng trên đỉnh Pu Tó Cọ, du khách có thể phóng tầm mắt xuống toàn cảnh lòng chảo Điện Biên. Từ vị trí này có thể quan sát sân bay Điện Biên Phủ, hồ Pe Luông, hồ Hồng Khếnh, các bản làng thuộc Mường Phăng, Pu Nhi và xa hơn là hồ Pá Khoang.

Trong một phóng sự về dãy núi Pú Đồn, những ngày nắng ráo, trời quang mây, từ các đỉnh núi trong khu vực, bao gồm Pu Tó Cọ, người đứng trên cao thậm chí có thể nhìn thấy những đám khói đốt đồng ở cánh đồng Mường Thanh cách hơn 10km.

Không chỉ có cảnh quan ấn tượng, Pu Tó Cọ còn sở hữu những câu chuyện văn hóa thú vị. Cụ thể trong tiếng Thái, tên gọi Tó Cọ gắn với nơi đặt bẫy bắt thuồng luồng hay rồng trong truyền thuyết dân gian. Điều này tạo thêm nét riêng cho ngọn núi giữa đại ngàn Mường Phăng.

Nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng quan sát chiến trường, nay được Sun Group đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành điểm đến dành cho những người yêu thích trekking, Pu Tó Cọ từng giữ vai trò đặc biệt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

Theo Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhờ độ cao và khả năng quan sát bao quát cánh đồng Mường Thanh, ngọn núi được lựa chọn làm đài quan sát phục vụ Bộ Chỉ huy chiến dịch. Tại đây, lực lượng trinh sát sử dụng ống nhòm để theo dõi diễn biến chiến trường, đồng thời bố trí mõ tre làm phương tiện phát tín hiệu cảnh báo máy bay hoặc nguy cơ cháy rừng.

Đặc biệt, ngày 6/5/1954, chỉ một ngày trước chiến thắng lịch sử, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trực tiếp lên đài quan sát để nắm bắt tình hình trận địa.

Đỉnh Pu Tó Cọ được đánh dấu là điểm đặt Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ (Ảnh Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ)

Hơn 72 năm sau, địa danh này đang đứng trước sự thay đổi đáng chú ý khi một tổ hợp du lịch quy mô lớn được triển khai.

Ngày 10/5/2026, UBND tỉnh Điện Biên và Sun Group tổ chức động thổ Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử Điện Biên Phủ. Theo công bố của Sun Group, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 2.076 tỷ đồng trong giai đoạn đầu, quy mô khoảng 35,35ha, trải dài trên địa bàn hai xã Mường Phăng và Pu Nhi.

Hạng mục nổi bật là tuyến cáp treo một dây dài hơn 5km, công suất thiết kế dự kiến 2.500 khách/giờ. Tuyến cáp kết nối khu ga đi gần di tích Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng với khu ga đến trên đỉnh Pu Tó Cọ.

Khi hoàn thành, công trình dự kiến rút ngắn thời gian lên đỉnh từ 3–4 giờ leo bộ xuống chỉ khoảng 15 phút bằng cáp treo, tạo điều kiện để nhiều nhóm du khách, đặc biệt là người lớn tuổi, tiếp cận địa danh lịch sử này dễ dàng hơn.

Theo thiết kế được Sun Group giới thiệu, khu ga đi sẽ có nhà ga ba tầng, chợ phiên truyền thống, đường dạo bộ và các công trình dịch vụ. Trong khi đó, kiến trúc ga đến trên đỉnh núi lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thuồng Luồng hóa Rồng của đồng bào Thái.

Phối cảnh tuyến cáp treo sau khi hoàn thành (Ảnh tạo bởi AI)

Về tiến độ, theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Điện Biên ngày 10/11/2026, dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, với gần 30ha đất được thu hồi và bàn giao. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh triển khai các hạng mục hạ tầng.

Đến Mường Phăng, du khách còn có thể khám phá những gì?

Trong thời gian chờ tuyến cáp treo hoàn thành, du khách yêu thích khám phá vẫn có thể trải nghiệm hành trình trekking Pú Tó Cọ và kết hợp tham quan nhiều địa danh nổi tiếng trong khu vực, tùy theo điều kiện tiếp cận thực tế.

Điểm dừng chân đáng chú ý nhất là Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Chỉ huy làm việc trong giai đoạn cuối của chiến dịch năm 1954. Tại đây, du khách có thể tham quan những lán làm việc, hầm trú ẩn và đường hầm xuyên núi dài 69m nối khu vực làm việc của Đại tướng với Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái.

Không xa khu di tích là hồ Pá Khoang, điểm du lịch sinh thái nổi bật với mặt hồ rộng lớn, các đảo nhỏ và những cánh rừng xanh bao quanh. Du khách có thể ngắm cảnh, chụp ảnh hoặc tham gia các hoạt động trải nghiệm trên mặt nước do đơn vị địa phương tổ chức.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam

Một lựa chọn khác là bản Che Căn, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào Thái. Theo Báo Điện Biên Phủ, du khách đến đây có thể nghỉ tại homestay nhà sàn, thưởng thức ẩm thực dân tộc, giao lưu văn nghệ, đạp xe khám phá bản làng và trải nghiệm chèo thuyền độc mộc trên hồ Pá Khoang.

Nếu đến Mường Phăng vào dịp đầu năm, du khách còn có thể ghé Đảo Hoa Anh Đào giữa khu vực hồ Pá Khoang. Đây là địa điểm tổ chức Lễ hội Hoa Anh Đào Mường Phăng, với các hoạt động văn hóa, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc. Năm 2026, lễ hội diễn ra từ ngày 9–11/1.

Với du khách có kế hoạch chinh phục Pu Tó Cọ, việc chuẩn bị thể lực, trang phục đi rừng và tìm hiểu điều kiện thời tiết là cần thiết. Do tuyến cáp treo đang triển khai xây dựng, du khách cũng nên liên hệ đơn vị quản lý di tích hoặc hướng dẫn viên địa phương để xác nhận cung đường được phép tiếp cận.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Từ một đỉnh núi từng giữ vai trò quan trọng trong lịch sử đến điểm trekking giữa đại ngàn, Pu Tó Cọ đang có thêm cơ hội phát triển du lịch. Trong tương lai, khi tuyến cáp treo hoàn thành, hành trình khám phá nơi đây được kỳ vọng sẽ trở nên thuận tiện hơn, đồng thời kết nối cảnh quan thiên nhiên với những giá trị lịch sử và văn hóa đặc trưng của Điện Biên.