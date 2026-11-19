Từ một phần xôi cơ bản đến những món ăn kèm, đồ uống quen thuộc, thực khách có thể phải chi thêm một khoản đáng kể nếu muốn có bữa sáng hoặc bữa trưa đầy đủ tại địa chỉ lâu năm ở Hà Nội.

Trưa ngày 14/11, một thực khách ghé Xôi Yến và không khỏi bất ngờ khi nhìn bảng giá trong menu. Vốn được biết đến là địa chỉ bán xôi có mức giá nhỉnh hơn mặt bằng hàng quán bình dân, thế nhưng khi nhìn cụ thể từng món, đặc biệt là đồ uống, người này vẫn phải chú ý.

Theo menu tại nhà hàng, các loại xôi cơ bản gồm xôi xéo, xôi trắng và xôi ngô đều có giá 25.000 đồng/phần. Mức giá này chưa bao gồm đồ ăn kèm và VAT. Như vậy, thực khách muốn gọi một phần xôi đầy đủ hơn sẽ phải tính thêm tiền cho từng món topping.

Một phần xôi có thể lên tới 70.000 đồng trước VAT

Trong danh sách đồ ăn kèm, mức giá dao động từ 11.000 đồng đến 45.000 đồng. Những món có giá thấp hơn gồm trứng ốp, trứng kho, lạp xưởng, giò lụa, giò bò, chả quế, chả mỡ và ruốc, phổ biến trong khoảng 11.000-15.000 đồng.

Ở nhóm topping có giá cao hơn, thịt kho tàu và thịt xá xíu cùng được niêm yết 25.000 đồng; gà luộc và gà xào nấm có giá 30.000 đồng; gà đùi là 35.000 đồng. Đáng chú ý, phần thập cẩm đặc biệt của quán có giá 45.000 đồng, chưa tính xôi và VAT.

Nếu chọn một phần xôi cơ bản giá 25.000 đồng, sau đó gọi thêm topping thập cẩm 45.000 đồng, thực khách đã phải trả 70.000 đồng trước thuế. Đây là mức giá không còn quá gần với một bữa xôi bình dân thường thấy trên đường phố.

Ngay cả khi chỉ chọn thêm một món ăn kèm, tổng hóa đơn cũng nhanh chóng tăng lên. Một phần xôi 25.000 đồng ăn cùng gà đùi 35.000 đồng có giá 60.000 đồng trước VAT. Nếu gọi thêm đồ uống, khoản chi cho một bữa ăn có thể vượt mốc 80.000-100.000 đồng.

Đồ uống mới là thứ khiến nhiều người phải chú ý

Nếu giá xôi và topping phần nào có thể được lý giải bằng thương hiệu, địa điểm hay cách phục vụ, danh sách đồ uống lại là chi tiết dễ khiến thực khách bất ngờ.

Theo menu, một cốc sữa đậu nành tại đây có giá 19.000 đồng, trong khi sữa ngô chai được niêm yết 29.000 đồng. Cả hai mức giá đều chưa bao gồm VAT.

Đặt cạnh mặt bằng hàng quán bình dân, sự chênh lệch khá rõ. Một cốc sữa đậu nành thường được bán quanh mức 10.000 đồng tại nhiều hàng ăn, trong khi sữa ngô đóng chai phổ biến ở khoảng 15.000-20.000 đồng. Như vậy, giá sữa đậu nành tại Xôi Yến gần gấp đôi, còn sữa ngô chai cao hơn khoảng 1,5-2 lần so với mức tham chiếu này.

Các loại đồ uống khác cũng có giá không thấp. Trà chanh được niêm yết 20.000 đồng, trà nhài nha đam 25.000 đồng, trà đào 30.000 đồng. Nước chanh quất và nước chanh tươi cùng có giá 20.000 đồng, trong khi nước cam tươi là 40.000 đồng và dừa tươi 37.000 đồng.

Một chi tiết khác cần lưu ý là menu ghi rõ giá chưa bao gồm VAT. Điều này đồng nghĩa số tiền thực khách thanh toán cuối cùng sẽ cao hơn mức giá niêm yết, tùy thuế suất được áp dụng.

Thương hiệu lâu năm và bài toán mức giá

Xôi Yến là một trong những địa chỉ xôi quen thuộc tại khu vực phố cổ Hà Nội. Đây cũng là thương hiệu thường được nhắc đến khi nói về những hàng xôi có mức giá cao hơn mặt bằng phổ thông.

Tuy nhiên, nhìn vào bảng giá, có thể thấy khoản chi của thực khách không chỉ nằm ở phần xôi chính mà còn đến từ các món ăn kèm và đồ uống. Một bữa ăn tưởng bình dân có thể trở thành khoản chi đáng kể nếu gọi đủ món.

Tất nhiên, giá bán tại nhà hàng còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như mặt bằng, chi phí vận hành, thương hiệu và trải nghiệm phục vụ. Nhưng với những món quen thuộc như sữa đậu nành hay sữa ngô, mức giá gần 20.000-30.000 đồng vẫn dễ khiến thực khách phải cân nhắc, nhất là khi đặt cạnh lựa chọn bình dân ở các hàng ăn khác.

Với Xôi Yến, câu chuyện không chỉ là một phần xôi giá bao nhiêu, mà còn là tổng hóa đơn sẽ lên đến mức nào sau khi thực khách chọn thêm đồ ăn kèm và gọi một thức uống quen thuộc.