Sau những buổi gặp gỡ, ăn uống có sử dụng rượu bia, nhiều người đi xe máy thường phải cân nhắc giữa việc tìm phương tiện khác để về nhà và gửi xe lại qua đêm. Dịch vụ Tài xế Xe máy Eco của BUTL ra đời, mang đến lựa chọn lái hộ với mức giá tối ưu hơn, giúp cả người và phương tiện cùng về nhà an toàn.

‏Bài toán di chuyển sau những buổi gặp gỡ, liên hoan‏

‏Những buổi ăn uống cùng bạn bè, liên hoan với đồng nghiệp sau giờ làm đã trở thành một phần quen thuộc trong nhịp sống đô thị. Với nhiều người, xe máy vẫn là phương tiện được ưu tiên để di chuyển đến các cuộc hẹn nhờ sự linh hoạt và chủ động về thời gian. Thế nhưng khi cuộc vui kết thúc, việc trở về đôi khi lại khiến không ít người phải cân nhắc. Đặc biệt, vào dịp cuối năm, khi lịch tiệc tất niên, gặp gỡ đối tác, tiếp khách và những cuộc hẹn liên tục tăng lên, nhu cầu tìm kiếm giải pháp di chuyển an toàn, thuận tiện sau mỗi cuộc vui càng trở nên thiết thực. ‏

‏Sau khi sử dụng rượu bia, việc tiếp tục tự điều khiển xe máy tiềm ẩn nhiều rủi ro. Lúc này, gọi taxi hoặc xe công nghệ thường là phương án được nghĩ đến đầu tiên. Tuy nhiên, lựa chọn này đồng nghĩa với việc chiếc xe cá nhân vẫn ở lại quán. Người dùng sẽ phải gửi xe qua đêm, sắp xếp thời gian quay lại lấy vào hôm sau, thậm chí phát sinh thêm một lượt di chuyển.‏

‏Với những người sử dụng xe máy để đi làm và phục vụ sinh hoạt hằng ngày, đây có thể là một bất tiện đáng kể. Việc lấy lại xe vào sáng hôm sau đôi khi khiến lịch trình bị xáo trộn, nhất là khi địa điểm gửi xe không thuận tiện cho việc di chuyển.‏

‏Một phương án khác là thuê tài xế lái hộ. Thay vì chỉ đưa khách hàng về nhà, tài xế sẽ trực tiếp điều khiển chiếc xe máy của khách, đưa cả người và phương tiện đến địa điểm mong muốn. Nhờ đó, người dùng có thể trở về cùng chiếc xe quen thuộc mà không cần lo lắng về việc gửi xe lại quán.‏

‏Dù giải quyết được khá nhiều bất tiện, dịch vụ lái hộ xe máy vẫn có một rào cản nhất định, điển hình là về chi phí. Với một số người, khoản tiền thuê tài xế có thể khiến họ đắn đo, đặc biệt nếu nhu cầu chỉ phát sinh sau những buổi gặp gỡ thông thường. Bởi vậy, dịch vụ này đôi khi vẫn được xem là lựa chọn dành cho những dịp đặc biệt, chưa trở thành phương án di chuyển quen thuộc.‏

‏Trong khi đó, nhu cầu tìm người lái hộ có thể xuất hiện ở nhiều tình huống gần gũi hơn trong cuộc sống. Một buổi ăn tối kéo dài, cuộc hẹn với bạn bè hay buổi liên hoan cùng đồng nghiệp đều có thể khiến người đi xe máy cần một phương án trở về phù hợp. Đây cũng là lý do những lựa chọn dịch vụ với mức giá đa dạng, hấp dẫn hơn ngày càng có ý nghĩa, giúp khách hàng dễ dàng tìm được phương án phù hợp với nhu cầu của mình.‏

‏Tài xế Xe máy Eco BUTL thêm lựa chọn lái hộ với mức giá tối ưu hơn‏

‏Từ bài toán đó, ‏‏BUTL (Bạn Uống Tôi Lái)‏‏ ra mắt Tài xế Xe máy Eco, phiên bản dịch vụ tài xế lái hộ xe máy với mức giá mới linh hoạt và hấp dẫn hơn, mang đến thêm lựa chọn phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng.‏

‏Với dịch vụ này, tài xế BUTL trực tiếp điều khiển xe máy của khách hàng, đưa cả người và phương tiện về địa điểm mong muốn. Người dùng có thể giải quyết cùng lúc nhu cầu trở về nhà và bảo quản phương tiện cá nhân, thay vì phải tính toán thêm việc gửi xe, quay lại lấy xe hoặc tìm một phương án di chuyển khác vào ngày hôm sau.‏

‏Điểm đáng chú ý của Tài xế Xe máy Eco nằm ở mức giá được tối ưu hơn so với dịch vụ hiện có. Đây là yếu tố giúp dịch vụ lái hộ trở nên dễ cân nhắc hơn với những người thường xuyên sử dụng xe máy, đặc biệt là người trẻ và nhân viên văn phòng. Thay vì chỉ lựa chọn tài xế lái hộ trong những dịp đặc biệt, khách hàng có thêm cơ sở để sử dụng dịch vụ trong những tình huống thường ngày.‏

‏Chẳng hạn, sau một buổi gặp gỡ bạn bè hoặc liên hoan cùng đồng nghiệp, người dùng có thể đặt tài xế để đưa mình và xe về nhà khi không đủ điều kiện tự lái. Chiếc xe vẫn được đưa về cùng chủ nhân, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại vào ngày hôm sau. Sự thuận tiện này đặc biệt có ý nghĩa với những người phụ thuộc nhiều vào phương tiện cá nhân trong công việc và sinh hoạt.‏

‏Việc phát triển phiên bản Eco cũng cho thấy nỗ lực của BUTL trong việc mở rộng nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ lái hộ. Khi chi phí trở thành một yếu tố dễ tiếp cận hơn, dịch vụ có thêm cơ hội hiện diện trong những nhu cầu di chuyển quen thuộc, thay vì chỉ được cân nhắc vào một số dịp nhất định.‏

‏Nhân dịp ra mắt dịch vụ, BUTL triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mới đăng ký từ ngày 19/11/2026. Theo đó, sau khi hoàn thành chuyến Tài xế Xe máy Eco đầu tiên, khách hàng sẽ được tặng voucher trị giá 100.000 đồng để sử dụng cho chuyến Tài xế Xe máy Eco tiếp theo.‏

‏Chương trình không chỉ tạo thêm động lực để khách hàng trải nghiệm dịch vụ mới mà còn góp phần đưa giải pháp lái hộ xe máy với chi phí hợp lý trở thành lựa chọn quen thuộc trong những nhu cầu di chuyển hằng ngày.‏

‏Về cùng xe - Nhẹ lòng, nhẹ ví‏

‏Một trong những lý do khiến người đi xe máy còn đắn đo khi sử dụng dịch vụ lái hộ nằm ở quan niệm đây là giải pháp có phần tốn kém so với các lựa chọn di chuyển khác. Tuy nhiên, nếu tính đến cả việc đưa người về nhà, giữ phương tiện bên mình và tiết kiệm thời gian quay lại lấy xe, tài xế lái hộ có thể là phương án đáng cân nhắc trong nhiều hoàn cảnh.‏

‏Thông qua Tài xế Xe máy Eco, BUTL mong muốn đưa lựa chọn này đến gần hơn với nhóm khách hàng trẻ, nhân viên văn phòng và những người thường xuyên sử dụng xe máy cá nhân. Mức giá tối ưu hơn giúp giảm bớt sự đắn đo về chi phí, trong khi lợi ích cốt lõi vẫn được duy trì: khách hàng có tài xế điều khiển chính phương tiện của mình để trở về nhà.‏

‏Thông điệp "Về cùng xe, nhẹ lòng nhẹ ví" cũng thể hiện tinh thần mà dịch vụ hướng đến. Người dùng có thể yên tâm lựa chọn phương án di chuyển phù hợp sau những buổi gặp gỡ, đồng thời tránh được những bất tiện khi phải để xe lại địa điểm ăn uống. Đây cũng là cách BUTL khuyến khích mỗi người chủ động hơn trong việc lựa chọn phương án về nhà an toàn, thay vì cố gắng tự điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện.‏

‏Được hình thành từ năm 2016, BUTL (Bạn Uống Tôi Lái) là thương hiệu tiên phong tại Việt Nam với mô hình dịch vụ tài xế lái hộ, xuất phát từ mong muốn góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn và có trách nhiệm. Từ giải pháp ban đầu hỗ trợ đưa người sử dụng rượu bia về nhà an toàn, BUTL từng bước phát triển thành nền tảng đa dịch vụ, đáp ứng nhiều nhu cầu di chuyển trong cuộc sống như tài xế lái hộ ô tô, xe máy, thuê tài xế riêng, tài xế đi tỉnh, dịch vụ đăng kiểm hộ và cứu hộ xe. ‏

‏Hành trình phát triển của thương hiệu được xây dựng với định hướng lấy sự an toàn, trách nhiệm và tận tâm làm nền tảng trong từng chuyến đi. Thông qua việc liên tục cải tiến dịch vụ và mở rộng hệ sinh thái, BUTL hướng đến trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy, mang đến những giải pháp di chuyển thuận tiện, an toàn cho khách hàng.‏

‏Link ứng dụng BUTL - Bạn Uống Tôi Lái:‏‏ ‏‏https://onelink.to/banuongtoilai‏

‎‏Hotline: 1900 9235‏