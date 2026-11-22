Không phải lúc nào cũng là những món ăn cầu kỳ hay thực đơn healthy được chuẩn bị chỉn chu, chuyện ăn uống của Ninh Dương Lan Ngọc từng được cô chia sẻ lại khá gần gũi. Từ cơm trắng ăn cùng cá khô đến những ly sinh tố rau củ, nữ diễn viên có những lựa chọn giản dị hơn nhiều người hình dung.

Bữa cơm bình dân với món ăn nghe đã thấy quen thuộc

Nhắc đến Ninh Dương Lan Ngọc, khán giả thường nhớ tới hình ảnh một nữ diễn viên xinh đẹp, sở hữu vóc dáng mảnh mai cùng lịch trình hoạt động nghệ thuật bận rộn. Bởi vậy, chuyện ăn uống và giữ dáng của cô cũng là điều khiến nhiều người tò mò.

Tuy nhiên, những món ăn Lan Ngọc từng tiết lộ lại không quá xa lạ hay đắt đỏ. Nữ diễn viên từng nhắc đến một bữa ăn khá đơn giản gồm cơm trắng và cá khô. Đây cũng là món cô thèm trong giai đoạn lịch quay dày đặc, có những ngày gần như không ăn uống đầy đủ.

Đáng chú ý, khi đó, lượng thức ăn Lan Ngọc nạp vào cơ thể khá ít, khiến gia đình phải tìm cách bổ sung thêm rau củ để đảm bảo dinh dưỡng. Chi tiết này phần nào cho thấy đằng sau vóc dáng mảnh mai của nữ diễn viên là những giai đoạn cô từng phải điều chỉnh lại thói quen ăn uống.

Ninh Dương Lan Ngọc nở nụ cười tươi tắn khi khoe thành phẩm sau khi vào bếp

Không chỉ có cơm cá khô, rau củ cũng là một phần trong chuyện ăn uống

Bên cạnh những bữa cơm đơn giản, rau củ cũng là nhóm thực phẩm được Lan Ngọc nhắc đến trong các chia sẻ về ăn uống. Nữ diễn viên từng cho biết mình không phải người quá dễ ăn rau, vì vậy cô lựa chọn cách xay rau củ thành sinh tố để bổ sung vào khẩu phần.

Một số loại nước ép cũng xuất hiện trong thói quen ăn uống của cô. Thay vì cố gắng ăn một lượng lớn trong cùng một bữa, Lan Ngọc thường chia nhỏ khẩu phần bởi cơ thể không thể nạp quá nhiều thức ăn cùng lúc.

Cách ăn này cũng gắn với quá trình nữ diễn viên điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt sau thời gian ép cân phục vụ công việc. Có thời điểm cô chỉ nặng khoảng 43 kg. Sau đó, Lan Ngọc dần thay đổi cách ăn uống, chú trọng bổ sung thực phẩm và duy trì những bữa nhỏ trong ngày.

Từng thích vào bếp, tận hưởng những bữa ăn bên gia đình

Không chỉ quan tâm đến chuyện ăn uống, Lan Ngọc cũng từng chia sẻ những khoảnh khắc vào bếp trong khoảng thời gian ở nhà cùng gia đình.

Hồi tháng 4/2020, nữ diễn viên cho biết thời gian giãn cách xã hội là dịp quý giá để cô trở về nhà bố mẹ, dành thời gian chăm sóc bản thân và người thân. Khi ấy, Lan Ngọc thường xuyên vào bếp học mẹ nấu ăn, chơi đùa cùng các cháu và tận hưởng nhịp sống chậm hơn thường ngày.

Lan Ngọc chia sẻ những khoảnh khắc vào bếp trong khoảng thời gian ở nhà cùng gia đình.

Cô từng hài hước kể rằng mình tăng cân trông thấy vì ngày nào cũng được thưởng thức những món ăn ngon do mẹ nấu. Với nữ diễn viên, việc được ở bên gia đình và ăn những bữa cơm nhà cũng là một trong những niềm vui giản dị sau khoảng thời gian làm việc bận rộn.

Có thể thấy, dù là một gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, chuyện ăn uống của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn có những lựa chọn rất đời thường. Đôi khi chỉ là cơm trắng với cá khô, những món rau củ dễ ăn hay bữa cơm gia đình do mẹ chuẩn bị. Không cần quá cầu kỳ, chính những điều gần gũi ấy lại khiến câu chuyện đời thường của nữ diễn viên trở nên thú vị với khán giả.