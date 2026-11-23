Làn sóng văn hóa Hàn Quốc tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực ẩm thực khi ARIH Modern Noodle chính thức có mặt tại Việt Nam. Thương hiệu mì thuộc tập đoàn Paldo mang đến những hương vị lấy cảm hứng từ ẩm thực truyền thống Hàn Quốc, kết hợp cùng các nguyên liệu ẩm thực quốc tế hiện đại.

‏ARIH Modern Noodle đưa‏‏ trải nghiệm K-Food mới vào nhịp sống hiện đại của người Việt ‏

‏Nhịp sống‏‏ hiện đại khiến nhiều người trẻ ngày càng ưu tiên sự tiện lợi, đặc biệt là trong việc ăn uống. Tuy nhiên, một bữa ăn nhanh gọn vẫn cần có đầy đủ dinh dưỡng và mang lại trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn. ‏

‏Song song đó, sức lan tỏa của văn hóa Hàn Quốc cũng ngày càng mở rộng từ giải trí, thời trang sang ẩm thực và phong cách sống. Với nhiều người trẻ, khám phá món ăn và những xu hướng sống từ xứ sở kim chi là cách tiếp cận văn hóa Hàn Quốc gần gũi hơn trong đời sống thường ngày.‏

‏Đón đầu những xu hướng này, ARIH Modern Noodle chính thức ra mắt tại Việt Nam, mang đến lựa chọn mới cho người yêu thích ẩm thực Hàn Quốc và tìm kiếm trải nghiệm ăn uống tiện lợi theo phong cách hiện đại.‏

‏ARIH Modern Noodle do tập đoàn Paldo và nhóm nhạc BTS đồng sáng tạo và phát triển

‏ARIH là thương hiệu thực phẩm được phát triển với sự tham gia xuyên suốt của nhóm nhạc toàn cầu BTS từ quá trình lên ý tưởng, đặt tên đến lựa chọn hương vị và thiết kế bao bì.‏

‏Theo đại diện thương hiệu, ARIH theo đuổi triết lý "Không thỏa hiệp giữa sức khỏe và hương vị", hướng đến việc kết hợp hài hoà giữa sự tiện lợi, đầy đủ dinh dưỡng và trải nghiệm thưởng thức trong mỗi bữa ăn.

‏Ba hương vị mì ARIH được giới thiệu tại thị trường Việt Nam

ARIH Modern Noodle hướng đến phân khúc mì cao cấp, kết hợp những hương vị quen thuộc‏‏ đặc‏‏ trưng của ẩm thực Hàn Quốc‏‏ và ẩm thực phương Tây, ‏‏mang đến cách tiếp cận mới mẻ và hiện đại về K-Food. Dòng sản phẩm chú trọng sự thuận tiện trong chế biến, giúp người tiêu dùng dễ dàng thưởng thức món mì với hương vị phong phú mang phong cách nhà hàng.‏

‏Điểm nhấn của ARIH Modern Noodle còn nằm ở sợi mì dày, bản rộng theo kiểu fettuccine, có độ dai mềm và đàn hồi, giúp xốt bám đều và làm nổi bật hương vị trong từng miếng ăn. Bên cạnh đó, sản phẩm ứng dụng công nghệ đóng gói bơm khí nitơ nhằm hạn chế quá trình oxy hóa, góp phần duy trì độ tươi ngon và chất lượng sợi mì trong quá trình phân phối.‏

‏Sau khi ra mắt thành công tại Mỹ và Hàn Quốc, ARIH tiếp tục mở rộng hiện diện tại Việt Nam với ba phiên bản Modern Noodle gồm mì vị Tteokbokki tiêu đen, vị Bơ nước tương và vị Bulgogi nấm truffl‏‏e. ‏

‏Ba hương vị khác biệt, cảm hứng Hàn Quốc hoà trong sắc thái ẩm thực quốc tế‏

‏Bộ sưu tập ARIH Modern Noodle‏‏ ra mắt tại Việt Nam gồm ba phiên bản, mỗi hương vị mang đến một trải nghiệm thưởng thức khác biệt. Mì Tteokbokki tiêu đen gợi nhắc ‏‏món ăn đường phố Hàn Quốc ‏‏với ‏‏vị cay ngọt đặc trưng, kết hợp cùng tiêu đen đậm đà. Mì Bơ nước tương dung hòa vị umami của nước tương với độ béo thơm của bơ và tỏi nướng. Trong khi đó, mì Bulgogi nấm truffle kết hợp hương vị thịt nướng ‏‏Bulgogi quen thuộc‏‏ trên nền xốt nước tương, điểm thêm mùi thơm đặc trưng của nấm truffle.‏

‏Thông qua ba phiên bản‏‏, ARIH kết hợp những hương vị đặc trưng‏‏, gắn liền với văn hóa ẩm thực của Hàn Quốc như Tteokbokki và Bulgogi với các nguyên liệu gợi cảm hứng từ ‏‏ẩm thực quốc tế như bơ, tiêu đen và nấm truffle. ‏‏Sự kết hợp hương vị này mang đến diện mạo mới ‏‏cho những món ăn quen thuộ‏‏c, đồng thời mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng yêu thích khám phá hương vị mới trong những bữa ăn ‏‏tại nhà.‏

‏Tại Việt Nam, ARIH dự kiến giới thiệu dòng mì gói trước, sau đó từng bước ‏‏mở rộng danh mục với các sản phẩm mì ly và đồ uống, ‏‏hướng đến đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng.‏

‏Với‏‏ Modern Noodle, ARIH mang đến một cách tiếp cận mới với K-Foo‏‏d hiện đại, giao thoa hương vị Hàn - Tây trong‏‏ sản phẩm tiện lợi, phù hợp với nhịp sống ‏‏bận rộn‏‏. Cùng với sự tham gia của nhóm nhạc BTS trong quá trình phát triển thương hiệu, dòng sản phẩm‏‏ góp phần đưa ‏‏trải nghiệm ẩm thực‏‏, văn hoá‏‏ và phong cách sống Hàn Quốc đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. ‏

‏Sản phẩm do Công ty TNHH SVCG chịu trách nhiệm và phân phối tại Việt Nam.‏

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam