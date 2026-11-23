Chiếc máy bay và chuyến bay nó thực hiện có gì đặc biệt?

Theo tạp chí hàng không quốc tế Airliner World, một chiếc máy bay thuộc dòng Boeing 737-800, mang số đăng ký G-GDFD được hãng hàng không Jet2 xác nhận máy bay thực hiện chuyến bay thương mại cuối cùng ngày vào ngày 18/10. Máy bay mang số hiệu LS644, khởi hành từ đảo Ibiza (Tây Ban Nha) và hạ cánh xuống sân bay East Midlands (Anh).

Sau hành trình này, máy bay được đưa đến Manchester vào ngày hôm sau để tháo nhận diện Jet2 và chuẩn bị bàn giao cho đơn vị cho thuê. Sự kiện thu hút sự quan tâm bởi G-GDFD chính là chiếc Boeing 737-800 lâu đời nhất thế giới còn hoạt động trước khi nghỉ hưu.

Chiếc máy bay đang được nhắc tới (Ảnh Airliner World)





Chiếc máy bay cao tương đương tòa nhà 4 tầng, tích lũy hơn 81.000 giờ bay

Theo thông số kỹ thuật được Boeing công bố trên website chính thức, dòng Boeing 737-800 có chiều dài 39,5 m, sải cánh 35,8 m và chiều cao 12,5 m, tương đương chiều cao một tòa nhà khoảng 4 tầng thông thường.

Đây là dòng máy bay chở khách thân hẹp, sử dụng hai động cơ phản lực, có sức chứa tối đa 189 hành khách tùy cấu hình. Tầm bay tối đa theo thông số nhà sản xuất vào khoảng 5.190 km. Tuy nhiên, điều khiến chiếc G-GDFD trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kích thước mà còn ở thời gian phục vụ hiếm có.

Theo Airliner World, dẫn dữ liệu từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh (CAA), tính đến ngày 18/3/2026, chiếc máy bay đã tích lũy 81.999 giờ bay. Con số này tương đương hơn 9 năm liên tục ở trên không nếu cộng dồn toàn bộ thời gian thực hiện các chuyến bay.

Jet2 cũng xác nhận với Airliner World rằng G-GDFD đã hoàn thành hơn 30.000 chuyến bay trong suốt lịch sử hoạt động. Đây là những con số đáng chú ý đối với một chiếc máy bay chuyên phục vụ các hành trình chở khách thương mại.

Ảnh Flight Global

Trước khi được đưa khỏi đội khai thác, G-GDFD được ghi nhận là chiếc Boeing 737-800 lâu đời nhất thế giới vẫn còn phục vụ hành khách. Đáng nói, hành trình của chiếc máy bay này bắt đầu từ một vai trò rất khác so với những chuyến bay du lịch quen thuộc.

Từng là máy bay thử nghiệm đặc biệt của Boeing, trải qua gần 3 thập kỷ hoạt động

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành máy bay chở khách của Jet2, G-GDFD từng tham gia chương trình bay thử nghiệm của Boeing.

Cụ thể theo Aerospace Global News và Airliner World, chiếc máy bay mang số sê-ri 27982 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 15/8/1997, khi đó mang số đăng ký N35030. Đây là chiếc Boeing 737-800 thử nghiệm thứ hai và là chiếc thứ 8 được chế tạo thuộc chương trình Boeing 737 Next Generation (737NG).

Đáng chú ý, 7 chiếc Boeing 737NG được sản xuất trước đó đều đã bị tháo dỡ. Vì vậy, G-GDFD trở thành chiếc máy bay lâu đời nhất còn tồn tại của cả thế hệ Boeing 737NG tại thời điểm ngừng khai thác thương mại.

Sau giai đoạn thử nghiệm, tháng 12/1998, máy bay chính thức gia nhập hãng hàng không Hapag-Lloyd của Đức, mang số đăng ký D-AHFB. Những năm tiếp theo, chiếc Boeing tiếp tục phục vụ Hapagfly và TUIfly, trước khi chuyển sang hãng Jet2 của Anh vào tháng 4/2011.

Tại Jet2, máy bay mang số đăng ký G-GDFD, khoác lên mình màu sơn đặc trưng của hãng và tiếp tục thực hiện các hành trình chở khách trong khoảng 15 năm. Từ một trong những chiếc máy bay đầu tiên tham gia chương trình thử nghiệm của Boeing 737-800, G-GDFD đã trải qua nhiều lần thay đổi hãng khai thác trước khi hoàn thành chuyến bay thương mại cuối cùng vào tháng 10/2026.

Bên trong chiếc máy bay

Chiếc máy bay gần 30 năm tuổi hiện ở đâu sau khi rời đội bay?

Sau chuyến bay chở khách cuối cùng, G-GDFD tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh, máy bay đã được xóa khỏi danh sách đăng ký tại Anh và chuyển sang Guernsey vào cuối tháng 10/2026. Tại đây, chiếc Boeing được cấp số đăng ký mới là 2-GDFD.

Thông tin từ chuyên trang hàng không AeroCorner cho biết, ngày 5/11/2026, máy bay tiếp tục thực hiện một chuyến bay kéo dài khoảng 33 phút từ Manchester đến St Athan, xứ Wales.

Như vậy, việc G-GDFD biến mất khỏi đội bay Jet2 không đồng nghĩa chiếc máy bay đã ngừng mọi hoạt động bay. Đến nay, hãng chưa xác nhận số phận cuối cùng của máy bay, bao gồm khả năng tiếp tục khai thác, lưu giữ hay tháo dỡ.

Việc chia tay chiếc Boeing 737-800 gần 30 năm tuổi cũng diễn ra trong bối cảnh Jet2 đang từng bước hiện đại hóa đội bay.

Ảnh Jet2 Airlines

Theo báo cáo kết quả kinh doanh bán niên được Jet2 công bố ngày 18/11/2026, hãng đã tiếp nhận thêm 9 chiếc Airbus A321neo trong sáu tháng kết thúc ngày 30/9. Trong mùa hè 2026, Jet2 khai thác tối đa 139 máy bay, trong đó có 31 chiếc A321neo.

Đến mùa hè năm 2027, hãng dự kiến nâng quy mô khai thác lên 142 máy bay, bao gồm 43 chiếc A321neo, chiếm khoảng 30% tổng đội bay. Đây là một phần trong chiến lược sử dụng các dòng máy bay thế hệ mới nhằm nâng cao hiệu quả khai thác.