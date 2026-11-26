Dù là một cuộc hẹn giữa xứ sở thần tiên, chuyến du hành qua sáu không gian hay buổi tối bên ly cocktail mang cảm hứng phép thuật ở khu Chinatown, Singapore luôn biết cách biến mỗi bữa ăn thành một trải nghiệm đáng mong chờ.

Ẩm thực Singapore chưa bao giờ chỉ gói gọn trong cơm gà Hải Nam, cua sốt ớt, bánh mì nướng mứt Kaya, các quán ăn đạt sao Michelin hay các khu ẩm thực đường phố nhộn nhịp. Tại quốc gia đề cao sự sáng tạo và tính thẩm mỹ như Đảo quốc Sư tử, thưởng thức ẩm thực không dừng lại ở vị giác mà còn là hành trình thăng hoa của thị giác, thính giác cùng những trải nghiệm nhập vai giàu cảm xúc.

Tạm gác lại những thực đơn thông thường, hãy cùng bước qua những cánh cửa bí mật để khám phá 3 điểm đến độc bản, nơi ranh giới giữa nhà hàng, sân khấu nghệ thuật và thế giới thần thoại dường như bị xóa bỏ.

Wonderland Upside Down – Khám phá xứ sở thần tiên qua bữa tối 5 món

Nếu bạn từng mơ ước được như cô bé Alice: rơi xuống hang thỏ và đặt chân vào một thế giới mà mọi quy luật logic đều bị đảo ngược, thì Wonderland Upside Down chính là điểm đến bạn không nên bỏ qua khi du lịch Singapore. Lấy cảm hứng từ tác phẩm kinh điển "Alice ở xứ sở thần tiên", Wonderland Upside Down dựng nên một không gian giả tưởng vô cùng sống động, kết hợp tinh tế giữa ẩm thực đỉnh cao, sân khấu và những không gian mang đậm màu sắc cổ tích.

Trung tâm của trải nghiệm là thực đơn 5 món theo hình thức omakase – tức thực đơn do đầu bếp lựa chọn và sắp xếp. Thay vì ngồi cố định tại một bàn ăn, thực khách sẽ di chuyển qua nhiều căn phòng chủ đề được thiết kế dựa trên các tình tiết trong truyện. Hành trình thăng hoa vị giác và thị giác này đưa du khách đi từ lối đi bí mật mờ ảo, khu vực trò chơi giải đố đến bàn tiệc trà bài trí kỳ ảo.

Để hòa mình vào câu chuyện, du khách cũng có thể hóa trang thành Alice hoặc lựa chọn trang phục mang cảm hứng cổ tích. Trong suốt hành trình kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ, thực khách còn được gặp gỡ các nhân vật biểu tượng do diễn viên trực tiếp hóa thân, tham gia những hoạt động tương tác thú vị. Sự kết hợp giữa biểu diễn trực tiếp, thiết kế bối cảnh và ẩm thực khiến người tham gia trở thành một phần của câu chuyện thay vì chỉ ngồi xem.

Thời gian phục vụ: Bữa tối các ngày trừ thứ ba, thứ tư và chủ nhật.

Lưu ý: Dành cho khách từ 13 tuổi trở lên (trẻ em cần có người lớn đi kèm).

Absurdities – Chuyến du hành không gian đầy bất ngờ

Với những ai muốn thỏa mãn trí tò mò và khám phá những thế giới vượt ngoài trí tưởng tượng, Absurdities là một gợi ý thú vị cho bữa tối tại Singapore. Tương tự Wonderland Upside Down, nhà hàng cũng được đặt tại vị trí bí mật và địa chỉ cụ thể chỉ được gửi tới khách 1 ngày trước khi nhận bàn.

Trong phiên bản đầu tiên, thực khách lần lượt trải nghiệm 6 căn phòng được thiết kế theo các chủ đề khác biệt như căn bếp phong cách Mỹ những năm 1960, túp lều kiểu Morocco nằm đơn độc trên sa mạc giả, căn phòng phù thủy ma mị… Và để đến được đó, thực khách sẽ phải tìm kiếm những lối đi ẩn, trèo thang hay thậm chí là bò qua các khoảng không hẹp. Với thực đơn Omakase 6 món ăn "chẳng nơi nào có", pha trộn nhiều phong cách ẩm thực, cùng không gian thưởng thức độc nhất vô nhị, Absurdities khiến thực khách luôn háo hức chờ đợi món ăn tiếp theo và câu chuyện đang chờ sau mỗi cánh cửa.

Khép lại Volume 1 (phiên bản đầu tiên) vào tháng 7/2026, Absurdities đang chuẩn bị trở lại với Volume 2 (phiên bản thứ hai), dự kiến ra mắt vào cuối năm nay. Trong video hé lộ phiên bản mới, nhà sáng lập cho biết hướng sáng tạo xoay quanh câu hỏi "Điều gì sẽ xảy ra nếu...?", hứa hẹn mang đến một không gian "điên rồ hơn, phi lý hơn" với cốt truyện du hành qua nhiều chiều không gian (multiverse) mới lạ so với phần đầu tiên.

Hiện tại, Absurdities đã mở danh sách đăng ký chờ (waitlist). Thực khách quan tâm có thể đăng ký trực tiếp trên trang chủ của Restaurant Absurdities để nhận thông tin mở bán vé đầu tiên.

Thời gian phục vụ: Bữa tối các ngày từ thứ ba đến chủ nhật.

The Wizard's Brew – Khi thưởng thức cocktail trở thành một màn trình diễn phép thuật

Ẩn mình trên khu phố Chinatown sầm uất, The Wizard's Brew mang đến một khoảng lặng cho những ai muốn kéo dài bữa tối. Tách khỏi nhịp sống hối hả bên ngoài, không gian bên trong quán khoác lên mình một vẻ trầm mặc với tông màu gỗ sẫm ấm áp, ánh nến lung linh huyền ảo và những kệ sách phủ màu thời gian, gợi nhớ đến những quán rượu giả tưởng trong thế giới phù thủy. Nơi đây, du khách có thể thả mình thư giãn và chìm đắm vào những màn trình diễn mê hoặc đến từ các bartender của quán.

Nổi bật nhất chính là Phoenix Fire (Phượng Hoàng Lửa) - món cocktail được tạo ra từ sự kết hợp giữa Rum, Whisky, vị chua dịu của cam chanh và hiệu ứng bốc cháy ấm áp từ bột quế. Một lựa chọn khác cũng được nhiều thực khách yêu thích là Sparkulous - sử dụng hoa đậu biếc cùng chanh và các nguyên liệu pha chế khác để tạo nên hiệu ứng chuyển màu tự nhiên.

Ngoài đồ uống, thực khách có thể thử Witches Hat - món tráng miệng tạo hình chiếc mũ phù thủy, kết hợp mousse sô-cô-la sữa, bánh bông lan sô-cô-la, các hạt giòn và những viên sô-cô-la nhân kem chanh. Sự kết hợp giữa vị ngọt béo của sô-cô-la và vị chua thanh của chanh mang đến điểm nhấn thú vị cho trải nghiệm ẩm thực theo chủ đề phép thuật.

Địa điểm: 10B Trengganu Street, tầng 3, Singapore 058464.

Thời gian phục vụ: Thứ ba và thứ tư từ 15h đến 23h; thứ năm đến thứ bảy từ 15h đến 0h; chủ nhật từ 15h đến 23h. Đóng cửa thứ hai.

Trong chuyến ghé thăm Singapore sắp tới, hãy dành một buổi tối trong lịch trình để tự thưởng cho mình bữa tối nhập vai mới lạ, nơi vị giác là điểm khởi đầu cho những câu chuyện và kỷ niệm khó quên.