Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Khu đền tháp Mỹ Sơn, TP. Đà Nẵng đón đông đảo du khách trong và ngoài nước; nhiều hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của người Chăm đến công chúng. Tại Ninh Bình, bất chấp mưa rét 17 độ C, du khách nườm nượp

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, từng đoàn khách nối nhau đến tham quan Khu đền tháp Mỹ Sơn. Tại các tuyến tham quan và khu vực tháp chính, du khách hào hứng khám phá kiến trúc cổ, tìm hiểu lịch sử hình thành cũng như những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của nền văn minh Chămpa. Ảnh: Duy Quốc.

Nhiều đoàn khách quốc tế thích thú tham quan, trải nghiệm di tích.

Tại đây, du khách được tận mắt chiêm ngưỡng hệ thống đền tháp Chăm với kiến trúc độc đáo, những đường nét chạm khắc tinh xảo trên gạch nung cùng các tác phẩm điêu khắc mang đậm dấu ấn văn hóa Chămpa.

Bà Vanessa Vos - du khách đến từ Zimbabwe - chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến đây và tôi thực sự bất ngờ trước vẻ đẹp của di tích. Không chỉ ấn tượng với những ngôi tháp cổ, tôi còn rất thích màn biểu diễn múa dân gian vừa được thưởng thức. Được trực tiếp khám phá và trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc nơi đây là niềm vui lớn đối với tôi”.

Nhiều tác phẩm điêu khắc độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa Chămpa.

Bên cạnh kiến trúc cổ, các chương trình nghệ thuật truyền thống cũng thu hút du khách với những điệu múa Chăm uyển chuyển, trang phục rực rỡ và âm thanh nhạc cụ dân tộc, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc giữa quần thể đền tháp.

Du khách hào hứng tham gia các trò chơi dân gian, trải nghiệm nghề thủ công truyền thống.

Bà Văn Thị Cẩm Tú - Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Văn hóa thế giới Mỹ Sơn - cho biết, trong 10 tháng năm 2026, di tích Mỹ Sơn đón hơn 331.000 lượt khách, trong đó có hơn 296.000 lượt khách quốc tế và khoảng 35.000 lượt khách Việt Nam.

Toàn cảnh quần thể di tích Mỹ Sơn nhìn từ trên cao.

Du khách đổ về Ninh Bình bất chấp mưa rét

Tỉnh Ninh Bình triển khai miễn phí vé tham quan tại nhiều địa điểm di sản theo quy định, đồng thời vận động các doanh nghiệp du lịch giảm từ 30-50% giá vé dịch vụ trong ngày 24/11.

Nhiều du khách chọn Tràng An làm điểm tham quan.

Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư là những điểm đến áp dụng chính sách miễn phí vé vào cửa. Riêng Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư mở cửa miễn phí cho người dân và du khách trong hai ngày 23-24/11.

Ghi nhận sáng 24/11, nhiệt độ tại Ninh Bình giảm xuống khoảng 17 độ C, trời rét kèm mưa nhỏ. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi vẫn không ngăn được dòng người tìm về vùng đất Cố đô. Tại Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động và Quần thể danh thắng Tràng An, lượng khách đến tham quan, chiêm bái và trải nghiệm khá đông ngay từ đầu giờ sáng

Đặc biệt, tại bến thuyền Tràng An, nhiều đoàn khách tập trung chờ đến lượt lên thuyền khám phá cảnh quan di sản. Những chiếc ô, áo mưa xuất hiện giữa không gian núi non, sông nước tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trong ngày mưa rét.

Du khách tại đền vua Đinh.

Tranh thủ dịp nghỉ lễ, anh Quốc Việt, du khách đến từ Hà Nội, đưa gia đình về Ninh Bình tham quan. Anh cho biết gia đình lựa chọn Cố đô Hoa Lư làm điểm dừng chân đầu tiên để các con có cơ hội tìm hiểu trực tiếp về lịch sử, văn hóa dân tộc.

“Gia đình tôi muốn các con được tận mắt tìm hiểu những câu chuyện về lịch sử, văn hóa của cha ông. Việc trực tiếp tham quan di tích sẽ giúp các cháu hiểu hơn về truyền thống và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước”, anh Việt chia sẻ.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình - cho biết dù thời tiết ngày 24/11 không thuận lợi, các khu, điểm du lịch trên địa bàn vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong đó, Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư ước đón hơn 3.000 lượt khách, Vườn quốc gia Cúc Phương đón khoảng 800 lượt khách.

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, việc triển khai miễn, giảm giá vé nhân Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận, trải nghiệm các giá trị di sản và sản phẩm du lịch.

Đây cũng là giải pháp kích cầu trong mùa du lịch thấp điểm, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Cố đô, nâng cao chất lượng trải nghiệm và sức hấp dẫn của điểm đến.

Du khách tại khu vực vườn chim Thung Nham.

Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, chính sách ưu đãi đã góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, khuyến khích người dân dành thời gian khám phá lịch sử, văn hóa quê hương. Qua đó, Ninh Bình không chỉ lan tỏa giá trị Ngày Văn hóa Việt Nam mà còn tạo thêm động lực thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.