Du khách trải nghiệm văn hóa người Chăm, đổ về Ninh Bình trong mưa rét
Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Khu đền tháp Mỹ Sơn, TP. Đà Nẵng đón đông đảo du khách trong và ngoài nước; nhiều hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghệ thuật truyền thống được tổ chức, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của người Chăm đến công chúng. Tại Ninh Bình, bất chấp mưa rét 17 độ C, du khách nườm nượp
Du khách đổ về Ninh Bình bất chấp mưa rét
Tỉnh Ninh Bình triển khai miễn phí vé tham quan tại nhiều địa điểm di sản theo quy định, đồng thời vận động các doanh nghiệp du lịch giảm từ 30-50% giá vé dịch vụ trong ngày 24/11.
Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư là những điểm đến áp dụng chính sách miễn phí vé vào cửa. Riêng Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư mở cửa miễn phí cho người dân và du khách trong hai ngày 23-24/11.
Ghi nhận sáng 24/11, nhiệt độ tại Ninh Bình giảm xuống khoảng 17 độ C, trời rét kèm mưa nhỏ. Tuy nhiên, thời tiết không thuận lợi vẫn không ngăn được dòng người tìm về vùng đất Cố đô. Tại Cố đô Hoa Lư, Tam Cốc - Bích Động và Quần thể danh thắng Tràng An, lượng khách đến tham quan, chiêm bái và trải nghiệm khá đông ngay từ đầu giờ sáng
Đặc biệt, tại bến thuyền Tràng An, nhiều đoàn khách tập trung chờ đến lượt lên thuyền khám phá cảnh quan di sản. Những chiếc ô, áo mưa xuất hiện giữa không gian núi non, sông nước tạo nên khung cảnh nhộn nhịp trong ngày mưa rét.
Tranh thủ dịp nghỉ lễ, anh Quốc Việt, du khách đến từ Hà Nội, đưa gia đình về Ninh Bình tham quan. Anh cho biết gia đình lựa chọn Cố đô Hoa Lư làm điểm dừng chân đầu tiên để các con có cơ hội tìm hiểu trực tiếp về lịch sử, văn hóa dân tộc.
“Gia đình tôi muốn các con được tận mắt tìm hiểu những câu chuyện về lịch sử, văn hóa của cha ông. Việc trực tiếp tham quan di tích sẽ giúp các cháu hiểu hơn về truyền thống và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước”, anh Việt chia sẻ.
Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình - cho biết dù thời tiết ngày 24/11 không thuận lợi, các khu, điểm du lịch trên địa bàn vẫn thu hút đông đảo người dân và du khách. Trong đó, Khu di tích lịch sử - văn hóa Cố đô Hoa Lư ước đón hơn 3.000 lượt khách, Vườn quốc gia Cúc Phương đón khoảng 800 lượt khách.
Theo lãnh đạo Sở Du lịch Ninh Bình, việc triển khai miễn, giảm giá vé nhân Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận, trải nghiệm các giá trị di sản và sản phẩm du lịch.
Đây cũng là giải pháp kích cầu trong mùa du lịch thấp điểm, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất Cố đô, nâng cao chất lượng trải nghiệm và sức hấp dẫn của điểm đến.
Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, chính sách ưu đãi đã góp phần đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, khuyến khích người dân dành thời gian khám phá lịch sử, văn hóa quê hương. Qua đó, Ninh Bình không chỉ lan tỏa giá trị Ngày Văn hóa Việt Nam mà còn tạo thêm động lực thúc đẩy du lịch phát triển bền vững.