Mùa du lịch cuối năm "gõ cửa", Vietjet mang đến chuỗi ưu đãi hấp dẫn Black Friday với 3 ngày vàng săn vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) cùng ưu đãi giảm đến 20% giá vé Deluxe. Đây là cơ hội để du khách lên kế hoạch cho những chuyến đi mới, tận hưởng hành trình tiết kiệm và trọn vẹn hơn cùng Vietjet.

‏Từ 0h00 ngày 25/11 đến 23h00 ngày 27/11/2026 (GMT+7), hành khách có thể săn vé Eco chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) tại website www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air. Chương trình áp dụng cho tất cả đường bay trong nước và quốc tế, thời gian bay từ ngày 04/01/2027 đến 31/05/2027 (* ). ‏

‏Đặc biệt, Vietjet mang đến cơ hội trải nghiệm dịch vụ Deluxe với mức ưu đãi hấp dẫn: giảm 20% giá vé trên các đường bay nội địa với mã FRIDAY20 và giảm 10% trên các đường bay quốc tế với mã FRIDAY10. Hành khách chỉ cần nhập mã tương ứng khi đặt vé tại website www.vietjetair.com hoặc ứng dụng Vietjet Air. Ưu đãi áp dụng cho hành trình khởi hành từ ngày 04/01/2027 đến 31/05/2027 (* ).‏

‏Các đường bay mới của Vietjet như Hà Nội/ TP.HCM – Colombo (Sri Lanka); Hà Nội/ TP.HCM – Maldives; Hà Nội /TP.HCM - Quảng Châu / Thượng Hải (Trung Quốc); Đà Nẵng – Jakarta (Indonesia); Hà Nội – Cebu (Philippines); Hà Nội – Đài Nam/ Cao Hùng/ Đài Trung (Đài Loan, Trung Quốc),… sẵn sàng chào đón hành khách, mang đến thêm lựa chọn cho mùa du lịch cuối năm và các kỳ nghỉ trong năm mới, mở rộng cơ hội khám phá, giao lưu và hợp tác khu vực và thế giới.‏

‏Mỗi chuyến bay cùng Vietjet, hành khách sẽ có cơ hội thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, Cà phê sữa đá… được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp, tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu. Các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 mét cũng là món quà Vietjet dành tặng hành khách của mình trên khắp các hành trình bay.‏

‏(*) Thời gian bay cụ thể tùy từng đường bay. Ưu đãi không áp dụng trong một số giai đoạn cao điểm. Vui lòng tham khảo chi tiết tại website và ứng dụng Vietjet Air.‏