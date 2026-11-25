Ở độ cao khoảng 1.200m, nơi sương mù giăng trên rừng thông và khí hậu mát mẻ quanh năm, Măng Đen vừa được đưa vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Sân bay tương lai rộng khoảng 350ha, vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, có thể đón các dòng máy bay như A320, A321.

Măng Đen, vùng cao nguyên thường được gọi là "Đà Lạt thứ hai" của Tây Nguyên, sẽ có sân bay riêng. Theo Quyết định số 1140/QĐ-BXD ngày 1/7/2026 của Bộ Xây dựng về điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Măng Đen đã được bổ sung vào danh mục các cảng hàng không nội địa, với quy mô khoảng 350ha và tổng vốn đầu tư dự kiến gần 5.000 tỷ đồng.

Sân bay 350ha trên đồi núi, đón được máy bay A320, A321

Bên cạnh tiềm năng du lịch, Măng Đen đang được chú ý bởi kế hoạch xây dựng một cảng hàng không ngay tại khu vực cao nguyên. Nếu được triển khai, đây sẽ là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng, góp phần thay đổi khả năng kết nối của khu vực phía Đông Bắc Tây Nguyên.

Theo phương án quy hoạch được công bố, sân bay dự kiến được xây dựng trên khu vực đồi núi thuộc xã Măng Đen, cách trung tâm Kon Tum cũ khoảng 45km về phía Đông Bắc. Tổng diện tích đất dự kiến khoảng 350ha.

Ảnh phối cảnh do AI tạo

Cảng hàng không Măng Đen được định hướng đạt cấp 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO). Với cấp sân bay này, Măng Đen có thể đón các dòng máy bay thân hẹp như Airbus A320, A321. Công suất khai thác dự kiến đạt khoảng 1 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và tăng lên 2,5 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Tổng mức đầu tư dự kiến đến năm 2030 được ước tính khoảng 4.933 tỷ đồng, tập trung vào các hạng mục như đường băng, nhà ga hành khách và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phụ trợ.

Về vị trí, sân bay Măng Đen được đánh giá có khả năng bổ sung kết nối hàng không cho khu vực vốn còn phụ thuộc vào các cảng hàng không lân cận. Theo phương án nghiên cứu, vị trí dự kiến cách sân bay Pleiku khoảng 73km, sân bay Chu Lai khoảng 93km và sân bay Phù Cát khoảng 105km.

Vị trí quy hoạch sân bay Măng Đen nằm cách trung tâm Măng Đen khoảng 4km.

Hiện nay, du khách từ Hà Nội thường lựa chọn bay đến Pleiku rồi tiếp tục di chuyển bằng đường bộ để lên Măng Đen. Với những người xuất phát từ các tỉnh, thành xa, việc phải kết hợp nhiều chặng di chuyển đôi khi khiến hành trình trở nên mất thời gian. Bởi vậy, một sân bay riêng tại Măng Đen được kỳ vọng sẽ giúp việc tiếp cận vùng cao nguyên này thuận tiện hơn, đồng thời mở rộng khả năng thu hút khách du lịch từ các thị trường lớn.

Một trong 7 sân bay mới được bổ sung vào quy hoạch

Sân bay Măng Đen là một trong 7 cảng hàng không mới được bổ sung trong lần điều chỉnh quy hoạch này, cùng Ninh Bình, Gia Bình, Vân Phong, Lai Châu, Bạch Long Vĩ và Phan Thiết. Theo quy hoạch, đến năm 2030 cả nước sẽ có 36 cảng hàng không, gồm 19 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa.

Ý tưởng về một sân bay cho Măng Đen đã có từ nhiều năm trước. Giữa tháng 9/2022, UBND tỉnh Kon Tum (cũ) từng đề xuất xây sân bay tại đây với công suất 3–5 triệu khách/năm, vốn khoảng 4.000 tỷ đồng. Phương án được phê duyệt trong quy hoạch là sân bay cấp 4C, công suất 1 triệu khách/năm vào năm 2030, vốn khoảng 4.933 tỷ đồng.

Theo Bộ Xây dựng, quy hoạch chi tiết của các cảng hàng không mới, trong đó có Măng Đen, sẽ được nghiên cứu và tổ chức lập trong năm 2027. Dù vậy, cần lưu ý rằng sân bay hiện vẫn ở giai đoạn quy hoạch, chưa có ngày khởi công chính thức. Quy mô và các thông số đầu tư cụ thể sẽ tiếp tục được xác định khi lập quy hoạch chi tiết.

"Đà Lạt thứ hai" của Tây Nguyên có gì?

Măng Đen nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Kon Tum cũ, thuộc khu vực Kon Plông, nay là xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi. Nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.200m so với mực nước biển, vùng đất này sở hữu điều kiện khí hậu khá đặc biệt so với nhiều địa phương khác ở Tây Nguyên.

Theo Báo Kon Tum, Măng Đen có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình dao động khoảng 16–20 độ C. Nhờ địa hình cao cùng hệ thống rừng tự nhiên rộng lớn, nơi đây ít chịu cảm giác oi nóng như những vùng đồng bằng, không khí thường trong lành, dễ chịu. Đây cũng là một trong những lợi thế giúp Măng Đen phát triển du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Măng Đen có khí hậu mát mẻ quanh năm, nhiệt độ trung bình dao động khoảng 16–20 độ C

Không khó để bắt gặp hình ảnh những con đường uốn lượn giữa rừng thông, sương mù giăng trên các sườn đồi hay những khu nhà nằm ẩn mình dưới tán cây. Khung cảnh bình yên, thời tiết dễ chịu khiến Măng Đen thường được gọi bằng cái tên "Đà Lạt thứ hai" của Tây Nguyên.

Theo lãnh đạo xã Măng Đen, địa phương đang duy trì độ che phủ rừng trên 75%. Hệ sinh thái nơi đây tương đối đa dạng, với nhiều khu rừng tự nhiên, hồ nước và thác nước nằm xen kẽ giữa địa hình đồi núi.

Một số địa điểm được du khách yêu thích khi đến Măng Đen có thể kể đến hồ Đắk Ke, thác Pa Sỹ, hồ Toong Đam, hồ Toong Zơ Ri hay rừng thông Măng Đen. Mỗi nơi lại mang một vẻ đẹp riêng, từ những mặt hồ yên ả nằm giữa rừng cây đến các dòng thác đổ xuống từ sườn núi.

Vẻ đẹp thiên nhiên tươi mát, không khí trong lành tại hồ Đăk Ke Măng Đen. Ảnh: Sưu tầm

Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên, Măng Đen còn là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số như Xơ Đăng, Mơ Nâm, Kdong, Hre... Những nét văn hóa bản địa, phong tục tập quán và ẩm thực truyền thống cũng góp phần tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này.

Thác Pa Sỹ và hồ Đambri là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến Măng Đen.

Nếu được hiện thực hóa, sân bay Măng Đen không chỉ giúp rút ngắn hành trình đến một điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của Tây Nguyên mà còn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho thương mại, dịch vụ và du lịch của tỉnh Quảng Ngãi. Với lợi thế về cảnh quan, khí hậu và hệ sinh thái rừng, vùng cao nguyên này đang đứng trước cơ hội trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng có sức cạnh tranh hơn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Nguồn tổng hợp: Bộ Xây dựng, Báo Đầu tư, VnEconomy, Kinh tế Sài Gòn, Báo Văn hóa, Báo Kon Tum*gắn link cho chị Hằng: Báo Đầu tư: Bổ sung Măng Đen, Vân Phong vào quy hoạch