Dự án này được lên kế hoạch khởi công vào ngày 29/12.

Phối cảnh dự án (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La)

Tỉnh Sơn La hiện đang triển khai nhiều dự án hạ tầng nhằm phát triển du lịch. Trong đó, dự án Chiềng An Aurora có tổng vốn đầu tư 480 tỷ đồng được lên kế hoạch khởi công vào ngày 29/12.

Vào ngày 20/10, UBND phường Chiềng An đã ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Chiềng An Aurora.

Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo tiền đề triển khai dự án du lịch quy mô lớn, góp phần khai thác tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, Dự án Chiềng An Aurora được quy hoạch tại bản Cá và bản Phiêng Panh, phường Chiềng An, tỉnh Sơn La, với tổng diện tích 122.558m². Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Du lịch Chiềng An Sơn La.

Theo quy hoạch, công trình được định hướng xây dựng tổ hợp dịch vụ có chất lượng, có bản sắc, tạo sản phẩm du lịch cho khu vực trung tâm Sơn La; góp phần kéo dài thời gian lưu trú, nâng cao mức chi tiêu bình quân của du khách, mở rộng thị trường cho hàng hóa và dịch vụ địa phương, tạo việc làm, tăng thu nhập, tăng nguồn ngân sách và hỗ trợ bảo tồn giá trị cảnh quan - văn hóa.

Không gian dự án được tổ chức thành các khu chức năng gồm: khu công trình dịch vụ du lịch; khu hạ tầng kỹ thuật; đất sản xuất nông nghiệp; đất rừng sản xuất và đất rừng phòng hộ. Trong đó, diện tích đất công trình dịch vụ du lịch chiếm 41,65%; đất rừng phòng hộ chiếm 39,22% tổng diện tích quy hoạch.

Về các hạng mục công trình dự kiến, dự án lên kế hoạch xây dựng cầu kính (diện tích 110m2) , hồ cảnh quan (diện tích 1.964m2), sân khấu (diện tích 1.920m2), cụm lâu đài và nhà hàng (diện tích 1.500m2, xây dựng 5 tầng, cao 39m), chòi cảnh quan (diện tích 140m3, xây dựng 3 tầng), tháp cảnh quan (diện tích 240m2, xây dựng 2 tầng), thang máy (cao 140m), các khu nhà dịch vụ, nhà nghỉ dưỡng…

Các hạng mục được quy hoạch nhằm hình thành không gian du lịch đa dạng, khai thác lợi thế cảnh quan, đồng thời chú trọng bảo vệ môi trường và gìn giữ giá trị văn hóa địa phương.

Theo các chỉ tiêu dự báo, dự án có khả năng phục vụ khoảng 300.000 - 400.000 lượt khách mỗi năm, với nhu cầu lao động phục vụ và quản lý dự kiến khoảng 165 người khi đi vào hoạt động theo quy mô quy hoạch.

Việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 là cơ sở quan trọng để tổ chức quản lý không gian kiến trúc, sử dụng đất, đầu tư xây dựng và triển khai các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

Đồng thời, quy hoạch được phê duyệt sẽ tạo điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư, từng bước hình thành sản phẩm du lịch mới, góp phần kéo dài thời gian lưu trú của du khách, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ và tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân địa phương.

Theo quyết định phê duyệt, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức công bố công khai quy hoạch, chuyển giao hồ sơ cho các cơ quan quản lý nhà nước và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo đúng quy định.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La nhấn mạnh, với định hướng phát triển du lịch gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Dự án Chiềng An Aurora được kỳ vọng sẽ góp phần tạo điểm nhấn cho du lịch Sơn La, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn phường Chiềng An trong thời gian tới.