Kết quả điều tra của Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, thông qua mạng xã hội Facebook, cháu N. N (sinh năm 2011) quen biết và nảy sinh tình cảm với các đối tượng trên, để xảy ra nhiều lần quan hệ tình dục.

Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng gồm: T.V.T (SN 2001), T.V.S (SN 2003) và H.Đ.D (SN 2005) để điều tra về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 145, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 23/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp nhận tin báo của Công an xã Cường Lợi (tỉnh Thái Nguyên) về việc gia đình cháu N.N (SN 2011, trú tại xã Cường Lợi) trình báo cháu bị một nam thanh niên thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với các đối tượng liên quan

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và làm rõ những người có liên quan.

Kết quả xác minh xác định, thông qua mạng xã hội Facebook, cháu N quen biết và nảy sinh tình cảm với các đối tượng trên.

Trong các khoảng thời gian khác nhau từ tháng 6/2022 đến tháng 11/2026, các đối tượng đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N.

Quá trình làm việc với Cơ quan điều tra, những người có liên quan đã khai nhận hành vi của mình.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm.