Không biết xấu hổ: Người mẫu liên tục gửi ảnh nhạy cảm cho Messi, còn lên mạng "phốt" bị vợ anh "cấm cửa"

Drama xoay quanh Lionel Messi bất ngờ nóng trở lại khi Suzy Cortez - người mẫu Brazil từng nhiều lần gây tranh cãi vì công khai bày tỏ sự hâm mộ quá đà với siêu sao Argentina - lên tiếng tố cô bị Antonela Roccuzzo, vợ Messi, ngăn không cho vào sân theo dõi trận Chung kết MLS Cup hồi tháng trước.

Theo lời kể của Suzy Cortez, cô đã bị từ chối vào sân Chase Stadium trong trận đấu Inter Miami đánh bại Vancouver Whitecaps với tỷ số 3-1. Người mẫu này cho rằng quyết định xuất phát từ yêu cầu của Antonela Roccuzzo gửi tới ban quản lý đội bóng, khiến cô rơi vào tình huống "xấu hổ công khai".

Chia sẻ với truyền thông, Cortez không giấu được sự bức xúc: "Tôi cảm thấy bị sỉ nhục. Không ai đáng bị cấm tham dự một sự kiện thể thao công khai chỉ vì những mâu thuẫn cá nhân hay tranh cãi trên mạng xã hội". Cô cũng khẳng định mình bị chặn trên toàn bộ các nền tảng mạng xã hội liên quan đến gia đình Messi.

Vợ Messi bị bóc phốt công khai (Ảnh: IGNV)

Đáng chú ý, Suzy Cortez chính là gương mặt từng nhiều năm gây ồn ào khi liên tục gửi ảnh gợi cảm cho Messi, dù anh đã lập gia đình. Người mẫu này còn nổi tiếng với loạt hình xăm tri ân Messi khắp cơ thể, từ tên, chữ ký, số áo 10 cho đến các biểu tượng gắn với những danh hiệu lớn trong sự nghiệp của anh. Thậm chí, vào năm 2023, Cortez còn từng đăng tải video xăm hình lấy cảm hứng từ Messi ở vị trí nhạy cảm, khiến dư luận không khỏi choáng váng.

Hiện tại, phía Lionel Messi, Antonela Roccuzzo cũng như CLB Inter Miami vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào trước loạt cáo buộc từ Suzy Cortez. Tuy nhiên, người đẹp Brazil cho biết cô không loại trừ khả năng sẽ đối chất trực tiếp với vợ Messi, thậm chí sẵn sàng công khai mọi chuyện nếu có cơ hội xuất hiện tại World Cup 2026 - giải đấu sẽ được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Trong khi đó, Lionel Messi vẫn đang tận hưởng cuộc sống viên mãn bên Antonela Roccuzzo và ba cậu con trai, đồng thời tiếp tục gặt hái thành công cùng Inter Miami - đội bóng được David Beckham hậu thuẫn - sau khi bổ sung thêm danh hiệu MLS Cup vào bộ sưu tập đồ sộ của mình. Drama bên lề vì thế càng khiến công chúng tò mò: đây chỉ là lời tố một chiều hay sẽ còn những diễn biến căng thẳng hơn phía trước?