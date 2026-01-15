Khởi tố chủ nhà nghỉ Phạm Thị Tuyết

Ngày 12/1 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Công Hưng (1985), Nguyễn Văn Chiến (1983) cùng trú tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; Trần Thiện Trường (2000), trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh; Vũ Văn Vinh (2009) trú tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng về tội "Môi giới mại dâm" và Phạm Thị Tuyết (1978) trú tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về tội "Chứa mại dâm".

Các đối tượng Hưng, Chiến, Trường, Vinh, Tuyết (tính từ trái qua phải) (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Công Hưng là chủ quán karaoke Bảo Ngọc ở thôn Đa Lộc, xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên.

Để duy trì hoạt động, Hưng thuê Nguyễn Văn Chiến làm quản lý, thuê Trần Thiện Trường và Vũ Văn Vinh làm nhân viên dọn dẹp và phục vụ phòng hát. Khoảng thời gian này, Hưng và Chiến thuê các nhân viên nữ đến quán để làm nhiệm vụ rót bia, bấm bài cho khách khi khách có yêu cầu.

Đến khoảng tháng 12/2025 quán vắng khách, khách đến hát thường có nhu cầu mua dâm với nhân viên, qua thỏa thuận với các nhân viên thì có một số nhân viên đồng ý bán dâm. Do vậy, Hưng đã cho nhân viên nữ hoạt động mua, bán dâm với khách đến hát Karaoke có nhu cầu mua dâm để có thu nhập cao hơn.

Để có địa điểm thực hiện việc mua bán dâm, Hưng đã thỏa thuận với Phạm Thị Tuyết là chủ nhà nghỉ An Bình và thiết kế, dựng 1 ngách làm lối đi chung từ khu vực đón khách của quán Karaoke sang phía cửa sau của nhà nghỉ An Bình để nữ nhân viên dẫn khách có nhu cầu mua dâm đi sang nhà nghỉ bán dâm.

Sau đó, Hưng, Chiến, Vinh, Trường và các nữ nhân viên trên đã bàn bạc, thống nhất với nhau về việc chia, trả % tiền bán dâm cho các nhân viên và tiền nhà nghỉ cho Tuyết sau mỗi lần bán dâm.

Ngày 2/1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Công an xã Nguyễn Trãi tiến hành kiểm tra phát hiện có 6 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà nghỉ An Bình nên đã tiến hành lập biên bản, thu giữ vật chứng liên quan.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.