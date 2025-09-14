Khoảnh khắc nghẹt thở: Người đàn ông bất ngờ ngừng tim sau khi vừa vào khoa cấp cứu, bác sĩ chạy đua giành lại sự sống

Theo thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cho biết, tối 11/9, anh N.K. (39 tuổi, trú P. Nam Đông Hà, Quảng Trị) một mình vào khoa Cấp cứu bệnh viện trong tình trạng khó thở dữ dội. Vừa nằm lên giường, anh lập tức ngưng tim, ngưng thở.

Ngay lập tức, ê-kíp trực gồm 3 bác sĩ, 4 điều dưỡng đã tiến hành hồi sức tim phổi cấp cứu tại chỗ, ép tim, đặt nội khí quản, dùng thuốc theo phác đồ.

Nguồn clip: Sức khoẻ & Đời sống

Chỉ sau 5 phút, anh K. được tái lập tuần hoàn, tiếp tục thở máy và điều trị tích cực. Sau khoảng 4 giờ điều trị tích cực, tình trạng cải thiện, tri giác hồi phục, huyết động ổn định, suy hô hấp được giải quyết.

Khai thác bệnh sử cho thấy, người bệnh có tiền sử hen phế quản - nguyên nhân gây suy hô hấp cấp dẫn đến ngưng tim. Nhờ phản ứng kịp thời và chính xác, đội ngũ y bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu đã giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Bác sĩ bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị khuyến cáo, thời điểm tháng 9–11, thời tiết thất thường, độ ẩm cao, bụi mịn, nấm mốc, virus gia tăng, dễ gây kích ứng đường hô hấp, đặc biệt với người có tiền sử hen, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Một số dấu hiệu cơn hen cấp nguy hiểm: Khó thở tăng nhanh, ho nhiều, khò khè. Môi tím, vã mồ hôi, lơ mơ. Không nói được trọn câu, có thể ngất.

Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, người dân cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc đến cơ sở y tế gần nhất. Đặc biệt, người có tiền sử hen, COPD, viêm phổi mạn cần luôn mang theo thuốc xịt và tái khám định kỳ để kiểm soát tốt tình trạng bệnh.