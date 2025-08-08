Đà Nẵng: Thanh niên bỗng co giật rồi ngừng tim khi chờ khám bệnh, diễn biến sau đó cực kỳ căng thẳng

Tối 7/8, BSCKII Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa cứu thành công 1 trường hợp bị ngừng tim đột ngột ngay tại khu vực chờ khám bệnh.

Trước đó, ngày 22/7, anh N.M.P. (33 tuổi, trú xã Lâm Phong, Quảng Ngãi) đến khám tại phòng khám nội tim mạch của bệnh viện do cảm thấy mệt, đau tức ngực. Trong lúc đang ngồi chờ đến lượt, nam thanh niên này bất ngờ ngã quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim - ngưng thở.

Phát hiện sự việc, các y bác sĩ của khoa nội tim mạch lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực. Sau hơn một phút cấp cứu, bệnh nhân có mạch trở lại, bắt đầu tỉnh và tự thở được. Anh được chuyển đến khoa cấp cứu trong tình trạng nặng.

Bị ngưng tim ngay nơi chuyên cấp cứu tim mạch, nam thanh niên may mắn được cứu sống ngoạn mục.

Tuy nhiên, sau khi truyền thuốc, bệnh nhân tiếp tục diễn tiến xấu: SpO₂ tụt xuống 30 - 40%, huyết áp giảm sâu, rơi vào suy hô hấp nặng.

Ngay sau đó, bệnh nhân được đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch và chuyển khẩn cấp đến phòng Cath Lab. Tại đây, các bác sĩ tiến hành hút huyết khối và nong bóng động mạch phổi. Sau 30 phút can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt: SpO₂ tăng lên 95 - 97%, huyết áp ổn định, thuốc vận mạch được giảm liều.

Sau quá trình điều trị tích cực tại khoa hồi sức chống độc và theo dõi tại khoa nội tim mạch, đến nay, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn, không còn đau ngực hay khó thở, sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.

Sau thời gian điều trị, bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn.

TS.BS Phan Tấn Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện kiêm Trưởng Khoa Nội Tim mạch chia sẻ: "Đây là trường hợp ngưng tuần hoàn - hô hấp do nhồi máu phổi diện rộng, có nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân rất may mắn khi ngừng tim xảy ra ngay tại nơi có đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu về cấp cứu tim mạch. Việc hồi sinh tim phổi kịp thời, kết hợp với đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu đã giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch và hồi phục hoàn toàn".