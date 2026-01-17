Khoan hơn 2.000m xuống đáy biển, phát hiện mỏ chứa nhiều cột dầu cao 63m, trữ lượng lên đến 75 triệu thùng dầu

Ảnh minh họa

Công ty năng lượng Vår Energi vừa xác nhận một phát hiện dầu khí mới tại Biển Barents sau khi khoan thành công giếng thăm dò 7122/8-3 A. Phát hiện này liên quan đến cấu tạo 7122/8-3 S, được đặt tên là “Zagato”, nằm trong khu vực mỏ Goliat ngoài khơi Na Uy.

Theo ước tính sơ bộ, mỏ Zagato có quy mô từ 3,3 đến 11,9 triệu mét khối tiêu chuẩn (Sm³) dầu tương đương có thể thu hồi, tương ứng khoảng 21–75 triệu thùng dầu quy đổi. Quy mô này cao hơn so với ước tính tài nguyên trước khoan của nhà điều hành, vốn nằm trong khoảng 2,8–10,1 triệu Sm³.

Giếng 7122/8-3 A là giếng thứ 14 được khoan trong giấy phép khai thác PL229, một giấy phép được cấp từ năm 1997 trong khuôn khổ Dự án Biển Barents. Hoạt động khoan được thực hiện bởi giàn khoan COSLProspector. Mục tiêu chính của giếng khoan là xác định tiềm năng dầu khí trong tầng Kobbe – khu vực được đánh giá triển vọng nhưng chưa được làm rõ đầy đủ trước đó.

Kết quả khoan cho thấy giếng đã phát hiện nhiều cột dầu với tổng chiều cao 63m trong tầng Kobbe, nằm trong các lớp đá chứa dầu có tổng chiều dày 38m. Chất lượng đá chứa được đánh giá từ trung bình đến tốt, trong khi tổng chiều dày của tầng Kobbe tại vị trí giếng đạt 189m.

Ranh giới dầu – nước được xác định ở độ sâu 2.098m và 2.187m dưới mực nước biển, lần lượt tại các vùng chứa dầu phía trên và phía dưới của tầng Kobbe. Riêng vùng chứa dầu ở giữa không ghi nhận ranh giới dầu – nước.

Hai thử nghiệm tạo thành đã được tiến hành thành công, cho thấy đặc tính dòng chảy tốt. Tại vùng chứa dầu phía trên, tốc độ sản xuất tối đa đạt 738 Sm³ dầu/ngày qua lỗ vòi phun 52/64 inch, với tỷ lệ khí/dầu là 95 Sm³/Sm³. Trong khi đó, vùng chứa dầu giữa đạt tốc độ tối đa 659 Sm³ dầu/ngày qua lỗ vòi phun 60/64 inch, với tỷ lệ khí/dầu là 117 Sm³/Sm³.

Giếng thăm dò được khoan đến độ sâu đo được 2.285m, tương ứng độ sâu thẳng đứng 2.268m dưới mực nước biển, và kết thúc trong tầng Kobbe thuộc kỷ Trias Trung. Độ sâu mực nước tại vị trí giếng là 410m.

Sau khi hoàn tất công tác đánh giá, giếng 7122/8-3 A đã được bịt kín vĩnh viễn và bỏ hoang theo quy định. Hiện các đối tác trong giấy phép đang xem xét phương án kết nối phát hiện Zagato với cơ sở hạ tầng hiện có tại mỏ Goliat, qua đó có thể rút ngắn thời gian phát triển và tối ưu chi phí khai thác.

Phát hiện mới này tiếp tục củng cố tiềm năng dầu khí của khu vực Biển Barents, trong bối cảnh các công ty năng lượng tại Na Uy đang ưu tiên các dự án gần hạ tầng sẵn có nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm rủi ro đầu tư.