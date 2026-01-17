Người phụ nữ lên mạng tố chồng ngoại tình xong bị kiện ngược, phải đăng video xin lỗi công khai suốt 15 ngày

Một người phụ nữ tại Hà Nam, Trung Quốc tên là Ngưu Na do công khai vạch trần việc chồng có nhân tình lâu năm trên mạng xã hội, đồng thời tiết lộ họ tên, đơn vị công tác và lịch sử chi tiêu của chồng cùng đối phương đã bị người chồng khởi kiện vì xâm phạm quyền danh dự. Tòa án địa phương mới đây đã đưa ra phán quyết, yêu cầu Ngưu Na phải công khai xin lỗi trên các nền tảng mạng xã hội trong 15 ngày liên tiếp.

Tuy nhiên, sau khi đăng tải video xin lỗi, nội dung mang tính ám chỉ phán quyết của tòa án là vô lý đã gây ra sự tranh luận sôi nổi trong dư luận.

Người vợ phải đăng video công khai xin lỗi chồng và người thứ ba 15 ngày liên tiếp

Tờ Đại Phong đưa tin, gần đây, việc người phụ nữ Hà Nam tên Ngưu Na liên tục đăng tải các video công khai xin lỗi chồng trên Douyin đã trở nên nổi tiếng và thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Cô cho biết vì chồng và nữ đồng nghiệp đã có gia đình duy trì mối quan hệ ngoài luồng suốt 5 năm, cô đã công khai tên tuổi, nơi làm việc và bằng chứng chi tiêu của hai người lên mạng xã hội, dẫn đến việc bị chồng kiện xâm phạm quyền danh dự. Tòa án phán quyết Ngưu Na phải xin lỗi công khai trong 15 ngày liên tiếp.

Được biết, Ngưu Na đã đăng tải video xin lỗi đầu tiên trên Douyin vào ngày 12 tháng 1 năm 2026 với tiêu đề "Tôi nhận lỗi, chấp hành phán quyết". Video này đã nhanh chóng vượt qua một triệu lượt xem trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, trong video, Ngưu Na cũng đính kèm hồ sơ chi tiêu của người chồng khi mua đồ xa xỉ cho người thứ ba, nội dung bản án của tòa án, cùng ảnh chụp màn hình những bài đăng trước đó vốn bị coi là vi phạm bản quyền. Đây được xem là phản ứng thể hiện sự không hài lòng với kết quả phán quyết.

Theo nội dung bản án, tòa án xác định việc Ngưu Na công khai thông tin cá nhân của chồng và người thứ ba trên mạng xã hội đã vượt quá phạm vi bảo vệ quyền lợi hợp lý, cấu thành hành vi xâm phạm quyền danh dự. Tòa án lệnh cho cô phải đăng thông báo xin lỗi trên nền tảng chỉ định và duy trì ít nhất 15 ngày liên tiếp, không được phép xóa hoặc gỡ xuống. Sau khi các video liên quan và kết quả phán quyết được công bố, mạng xã hội đã nổ ra nhiều cuộc thảo luận với những ý kiến trái chiều.

Nguồn: ETtoday