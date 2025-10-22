Khó tin ngoại hình của Nhã Phương khi bầu lần 3 ở tuổi 35

Ngày 21/10 vừa qua, dàn sao Việt là ca sĩ Lệ Quyên, diễn viên Lâm Bảo Châu, ca sĩ Quỳnh Nga, diễn viên Nhã Phương, MC Tuấn Tú quy tụ tại một sự kiện đặc biệt diễn ra ở thành phố Hồ Chí Minh.

Tại sự kiện này, ca sĩ Lệ Quyên diện váy đen ôm body, tone sur tone cùng Lâm Bảo Châu. Dù chênh lệch tới hơn 10 tuổi, "nữ hoàng phòng trà" và bạn trai vẫn vô cùng xứng đôi với bạn gái. Diễn viên Lâm Bảo Châu chia sẻ rất ủng hộ nữ ca sĩ làm đẹp, chỉ cần cô cảm thấy vui và tự tin hơn.

Dàn sao Việt là ca sĩ Lệ Quyên, diễn viên Lâm Bảo Châu, ca sĩ Quỳnh Nga, diễn viên Nhã Phương... quy tụ tại một sự kiện được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh

Ca sĩ Quỳnh Nga diện đầm lấp lánh khoe body quyến rũ. Cô được khán giả khen ngợi trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật

MC Tuấn Tú giữ vai trò dẫn dắt sự kiện. Anh diện suit trắng điển trai, mang tới sự kiện nhiều tiếng cười nhờ phong cách dẫn hài hước

CEO Lý Thùy Chang xuất hiện sang trọng với đầm trắng đuôi cá, khoe body mẹ hai con quyến rũ và làn da trắng phát sáng nổi bật giữa dàn người đẹp showbiz

Cặp Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu dính nhau như sam khi cùng tham gia sự kiện

Là mẹ bầu hot nhất nhì Vbiz hiện nay, Nhã Phương được quan tâm khi xuất hiện tại sự kiện. Dù đang mang thai con thứ 3 được 5 tháng nhưng người đẹp sinh năm 1990 vẫn được nhận xét vô cùng nhuận sắc với vóc dáng thon gọn. Bà xã Trường Giang diện đầm đen đơn giản nhưng khéo léo tôn những đường cong. Nhã Phương cho biết ông xã rất ủng hộ vợ làm đẹp với những phương pháp an toàn.

Đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới, cặp đôi Nhã Phương – Trường Giang vui mừng xác nhận chuẩn bị đón con thứ ba. Khác với lần mang thai đầu tiên, lần này Nhã Phương thoải mái và tự tin hơn khi xuất hiện trước công chúng trong thời gian bầu bí.

Dù đang mang thai con thứ 3 được 5 tháng, diễn viên Nhã Phương vẫn được khen ngợi nhan sắc mặn mà

Cặp đôi thông báo tin vui gia đình chuẩn bị có thêm thành viên mới vào đúng dịp kỷ niệm 5 năm ngày cưới

Nhã Phương vẫn năng nổ chủ động tự bê quà trong chuyến đi từ thiện vừa qua

Trường Giang và Nhã Phương chính thức nên duyên vợ chồng vào tháng 9/2018. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, cả hai còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi tổ ấm hạnh phúc và viên mãn. Cặp đôi đình đám của Vbiz đón con gái đầu lòng vào tháng 1/2019 và 4 năm sau gia đình tiếp tục chào đón em bé thứ hai.

Nữ diễn viên Nhã Phương từng chia sẻ: "Bản thân Phương là người rất đam mê nghề, chính vì thế Phương muốn khi mình quay trở lại công việc mình luôn là một người xinh đẹp. Xuất hiện với ngoại hình tự tin nhất cũng chính là cách để Phương tôi trọng khán giả của mình.

Nên lúc nào trong đầu Phương cũng luôn nghĩ phải tập luyện, mọi thứ phải tốt nhất để mình quay trở lại. Anh Trường Giangthì anh cứ nghĩ được rồi, ốm rồi. Thấy ốm nhanh quá anh cũng lo. Bản thân anh là người lên danh sách cho Phương tất cả đồ ăn. Phương ăn gì, uống gì anh là người chăm sóc cho Phương. Xuống cân như vậy là công của anh".