Khi về thăm họ hàng dịp Tết, 5 kiểu trẻ em này ít được chào đón nhất, ngay cả khi cha mẹ chúng rất giàu!

5 kiểu trẻ dễ gây mất lòng trong dịp Tết

Người ta thường nói, con trẻ là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Trong những buổi tụ họp đông người, 5 nhóm hành vi sau đây thường khiến người thân, họ hàng cảm thấy ái ngại nhất:

- "Thiếu gia, tiểu thư" ơ hờ: Những đứa trẻ chỉ dán mắt vào điện thoại hay tivi, xem người lớn như "không khí". Khi được hỏi thăm, trẻ chỉ đáp lại bằng thái độ hời hợt hoặc tỏ ra khó chịu. Sự thiếu hụt về nghi thức giao tiếp cơ bản này dễ khiến trẻ trở nên cô độc và ngạo mạn trong tương lai.

- "Loa phát thanh" nơi công cộng: Việc trẻ chạy nhảy, la hét mất kiểm soát tại nhà hàng, siêu thị hay tàu xe mà không có sự nhắc nhở từ cha mẹ gây ảnh hưởng lớn đến những người xung quanh. Nếu không được uốn nắn, trẻ dễ hình thành tính cách vị kỷ, luôn coi mình là trung tâm.

Ảnh minh họa

- "Ông vua con" ở bàn tiệc: Những thói quen như dùng đũa xới tung đĩa thức ăn, bốc lăm tay hay ăn dở rồi bỏ lại vào đĩa chung không chỉ mất vệ sinh mà còn cho thấy sự thiếu giáo dưỡng. Bàn ăn chính là nơi tốt nhất để dạy trẻ về kỷ luật và sự tôn trọng người khác.

- "Bình luận viên" thiếu tế nhị: Những câu nói hồn nhiên nhưng "sát thương" cao như chê người khác béo, xấu hay nhại lại khiếm khuyết của người lớn khiến không khí trở nên gượng gạo. Đằng sau ngôn ngữ là lòng trắc ẩn; trẻ cần được dạy về ranh giới của sự giao tiếp.

- "Thế hệ cúi đầu" (Nghiện điện thoại): Thay vì tương tác với họ hàng, nhiều trẻ chìm đắm hoàn toàn vào thế giới ảo. Việc lạm dụng thiết bị điện tử trong kỳ nghỉ lễ không chỉ làm nguội lạnh tình thân mà còn bào mòn kỹ năng giao tiếp thực tế của trẻ.

02. Cha mẹ là "bản gốc", con cái là "bản sao"

Hành vi của trẻ phần lớn bắt nguồn từ việc quan sát và bắt chước cha mẹ. Nếu phụ huynh luôn lễ phép với người già, ôn hòa trong lời nói và tuân thủ các quy tắc xã hội, trẻ sẽ tự khắc tiếp thu những phẩm chất đó một cách tự nhiên.

Việc giáo dục lễ nghĩa không cần những giáo điều phức tạp, mà bắt đầu từ chính những chi tiết nhỏ nhất:

- Trên bàn ăn: Dạy trẻ biết chờ đợi và nhường nhịn.

- Khi có khách: Để trẻ cùng tham gia đón tiếp để tăng cường trách nhiệm và sự tự tin.

- Nơi công cộng: Nhắc nhở trẻ giữ âm lượng vừa đủ, học cách tôn trọng không gian chung.

03. Tết: Cơ hội vàng để gieo mầm giáo dưỡng

Thay vì tặc lưỡi cho qua với lý do "trẻ con đã biết gì", những bậc cha mẹ có tầm nhìn sẽ biến mỗi cuộc đoàn viên thành một bài học thực tế đầy giá trị.

Năm mới này, hãy bớt đi sự lo âu, thêm vào sự hướng dẫn; bớt đi những lời trách mắng, thêm vào những hành động làm gương. Một đứa trẻ hiểu chuyện, biết chừng mực không chỉ giúp gia đình thêm hòa thuận mà còn tự tạo ra một lộ trình suôn sẻ cho chính tương lai của mình.

Khi chúng ta kiên nhẫn dạy con cách đối đãi với thế giới, cũng là lúc chúng ta dạy con cách để được thế giới đối xử dịu dàng. Chúc mỗi gia đình đều tìm thấy ý nghĩa sâu sắc nhất của ngày Tết: Sự trưởng thành trong yêu thương và sự ấm áp trong đoàn viên.