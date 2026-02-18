Người EQ cao không bao giờ nói 4 câu này khi đi chúc Tết

Tết là dịp sum vầy, thăm hỏi và trao nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới. Nhưng cũng chính trong những cuộc gặp gỡ tưởng chừng vui vẻ ấy, không ít câu nói quen miệng của nhiều người lại vô tình khiến không khí trở nên gượng gạo, thậm chí để lại cảm xúc tiêu cực cho người đối diện.

Người có EQ cao hiểu rõ rằng chúc Tết không chỉ là phép lịch sự, mà còn là một hình thức giao tiếp cảm xúc. Trong giao tiếp, có những câu nói nếu không mang lại niềm vui, thì tốt nhất là không nên nói ra. Dưới đây là những câu mà người EQ cao thường tránh khi đi chúc Tết, không phải vì họ quá khó tính, mà vì họ đủ tinh tế để đặt mình vào cảm xúc của người đối diện.

1. "Giờ kiếm được bao nhiêu tiền một tháng?"

Tiền bạc là chủ đề nhạy cảm quanh năm, và lại càng nhạy cảm hơn vào dịp Tết, khi ai cũng muốn giữ cho mình một hình ảnh "ổn".

Câu hỏi này vô tình biến buổi chúc Tết thành một cuộc so sánh ngầm về mức sống, thành công và giá trị cá nhân. Không phải ai cũng sẵn sàng chia sẻ thu nhập, và cũng không phải ai có thu nhập thấp hơn là kém cỏi hơn.

Người EQ cao tránh xâm phạm ranh giới riêng tư, nhất là trong một dịp đáng lẽ phải nhẹ nhàng như đầu năm.

(Ảnh minh họa)

2. "Bao giờ thì có người yêu/kết hôn?"

Đây gần như là "câu hỏi quốc dân" mỗi dịp Tết, nhưng cũng là câu khiến nhiều người trẻ ám ảnh nhất. Với người đang độc thân, câu hỏi này dễ khiến họ cảm thấy mình đang "chậm hơn" người khác. Với người từng đổ vỡ, nó có thể chạm vào những tổn thương chưa kịp lành.

Người EQ cao hiểu rằng chuyện tình cảm không phải ai cũng muốn chia sẻ, càng không nên bị hỏi dồn vào dịp đầu năm.

3. "Sao chưa thấy ổn định gì cả?"

Hai chữ "ổn định" thường mang theo rất nhiều kỳ vọng như công việc lâu dài, thu nhập tốt, gia đình yên ấm. Nhưng không phải ai cũng có cùng một lộ trình sống và cũng không phải ai chưa ổn định là đang thất bại.

EQ cao là khi người nói không áp chuẩn sống của mình lên người khác, đặc biệt trong những ngày đầu năm mới.

4. "Thế bao giờ mới bằng con nhà người ta?"

Đây có lẽ là một trong những câu nói gây tổn thương sâu nhất, dù thường được thốt ra rất nhẹ nhàng, thậm chí kèm theo nụ cười. Bởi ẩn sau câu hỏi ấy không chỉ là sự so sánh, mà còn là thông điệp ngầm rằng những gì bạn đang làm, đang cố gắng vẫn chưa đủ tốt.

Người EQ cao hiểu rằng mỗi người có một xuất phát điểm, nhịp độ và hành trình khác nhau. Thay vì lấy người khác làm chuẩn, họ chọn ghi nhận sự tiến bộ của chính người đối diện, dù là nhỏ nhất. Bởi đôi khi, điều mà người trẻ cần trong những ngày đầu năm không phải là một hình mẫu để chạy theo, mà là cảm giác được công nhận: "Mình đang đi đúng con đường của mình".

(Ảnh minh họa)

Không ai đi chúc Tết với ý định làm tổn thương người khác. Phần lớn những câu nói khiến người nghe chạnh lòng đều xuất phát từ thói quen, từ cách giao tiếp đã tồn tại quá lâu và được xem là "bình thường". Nhưng chính vì quá quen thuộc, chúng ta dễ quên mất rằng mỗi lời nói đều để lại một dư âm cảm xúc, nhất là trong những ngày đầu năm, thời điểm ai cũng mong được bắt đầu lại nhẹ nhõm hơn.

Người EQ cao không phải là người nói những điều to tát hay hoa mỹ. Họ chỉ đơn giản là người biết suy nghĩ thật kỹ trước khi nói, biết đặt mình vào vị trí của người nghe và hiểu rằng không phải điều gì cũng cần hỏi, không phải sự quan tâm nào cũng cần được thể hiện bằng lời. Đôi khi, sự tử tế lớn nhất trong giao tiếp ngày Tết chính là không biến niềm vui đoàn tụ thành áp lực vô hình.