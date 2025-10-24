Khánh Thi ốm kiệt quệ, khó thở, cảm thấy mình "vô tích sự", chuyện gì đây?

Giữa lúc đội tuyển khiêu vũ Công An Nhân Dân đang chuẩn bị cho giải Vô địch Thế giới mở rộng (WDSF WORLD OPEN LATIN in Elblag) tại Ba Lan, nữ hoàng dancesport Khánh Thi khiến người hâm mộ lo lắng khi bất ngờ chia sẻ tình trạng sức khỏe đáng ngại.

Trên trang cá nhân, cô viết: "Hôm nay đội tuyển khiêu vũ Công An Nhân Dân tiếp tục có mặt ở Ba Lan để chuẩn bị cho giải Vô Địch Thế Giới mở rộng. Chúng mình vẫn chinh chiến bằng kinh phí tự túc thôi. Thời tiết lạnh kinh khủng. Mình là trưởng đoàn, kiêm bà bầu trả tiền vé, tiền học, kiêm luôn việc chăm sóc tinh thần, động viên, la ó và nịnh nọt vuốt ve các VĐV chịu khó thi đấu. Ăn thì ít vì hotel không gần siêu thị, cái gì cũng khó khăn ở đây. Bỗng dưng lần đầu tiên mình ốm kiệt quệ, khó thở dã man nên tự dưng thấy vô tích sự ở bên này. Mà ngày mai đã bắt đầu vào đợt chiến đấu tiếp theo của đội".

Chia sẻ này lập tức khiến netizen không khỏi chú ý. Giữa trời Âu lạnh giá, Khánh Thi vừa là HLV, vừa là "bà bầu" lo toan từ vé máy bay, học phí, cho đến tinh thần và sinh hoạt của từng vận động viên. Cường độ làm việc cao, lịch trình dày đặc và thời tiết khắc nghiệt đã khiến "nữ kiện tướng dancesport" lần đầu tiên phải thừa nhận bản thân kiệt sức.

Đáng chú ý, chỉ một ngày trước đó, Khánh Thi vẫn còn đầy năng lượng khi đăng bài "sĩ đời" khoe thành tích của cặp đôi Phan Hiển - Thu Hương tại Giải Vô Địch Thế Giới Latin toàn năng ở Brno (CH Czech). Cô tự hào chia sẻ: "Hôm nay cho sĩ đời một chút xíu nhé. Khiêu vũ thể thao đến với Việt Nam từ năm 2005, Thi và Chí Anh khi đó dự giải Vô địch Thế giới chỉ xếp hạng 78. Hôm nay, sau giải Vô Địch Quốc Gia vừa diễn ra tại Hà Nội, 4 VĐV của Việt Nam trong đội tuyển Công An Nhân Dân vẫn tự túc kinh phí để dự các giải đấu lớn tại châu Âu.

Và lần này sĩ đời một chút: Phan Hiển - Thu Hương đã xếp thứ 28 tại Giải Vô Địch Thế Giới Latin toàn năng. Năm ngoái xếp 45 và luôn nằm top 50 cặp nhảy latin của thế giới ở cả bảng xếp hạng và thực tế thi đấu".

Từ niềm tự hào rạng rỡ đến nỗi mệt mỏi kiệt quệ chỉ trong một ngày, đủ thấy hành trình của Khánh Thi và đội tuyển dancesport Việt Nam có không ít khó khăn. Dù sức khỏe không tốt, "nữ hoàng dancesport" vẫn cố gắng hết mình để đưa các vận động viên Việt Nam ra đấu trường quốc tế, trong điều kiện phải tự túc kinh phí và đối mặt vô vàn khó khăn.