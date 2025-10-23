Cuộc sống của Văn Lâm và Yến Xuân

Năm 2024, Yến Xuân từng chia sẻ bức ảnh giữa bãi cỏ xanh, khoác chiếc áo len hồng và mang bầu. Một năm sau, cũng tại nơi đó, khung cảnh ấy dường như chẳng thay đổi chỉ có điều trong khung hình nay xuất hiện con trai nhỏ đáng yêu Lâm Minh.

Trên trang cá nhân, Yến Xuân khoe bức ảnh gia đình cực hạnh phúc. Vợ chồng Văn Lâm bế con đứng giữa không gian xanh mướt, Văn Lâm dịu dàng ôm vợ con, còn Yến Xuân mỉm cười hạnh phúc, viên mãn.

Yến Xuân của năm 2024 và 2025

Cuộc sống bình yên và viên mãn của vợ chồng Đặng Văn Lâm – Yến Xuân

Sau những năm tháng kín tiếng trong chuyện tình cảm, Đặng Văn Lâm và Yến Xuân nay đang tận hưởng cuộc sống gia đình ấm êm khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ.

Từ khi chào đón con trai đầu lòng vào đầu năm 2025, tổ ấm nhỏ của cặp đôi ngày càng tràn ngập tiếng cười. Yến Xuân thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị từ buổi dạo chơi trong công viên, chuyến nghỉ ngơi bên thiên nhiên hay khoảnh khắc cả ba quây quần trong phòng gym. Dù không phô trương, mỗi bức ảnh đều toát lên sự hạnh phúc, bình yên của đôi vợ chồng trẻ.

Giữa lịch trình thi đấu bận rộn, Văn Lâm vẫn luôn dành thời gian cho gia đình. Cả hai chọn cách yêu và sống kín đáo, tránh ồn ào mạng xã hội. Dẫu vậy, mỗi khoảnh khắc được hé lộ lại khiến dân tình thả tim rần rần.